Casting bei „Germany’s Next Topmodel“: ein Sommertag mit Leon Glatzer

Bei „Germany’s Next Topmodel“ 2026 steht ein besonderes Highlight an: Neun ausgewählte Top Model-Anwärter:innen reisen in die Nähe von Malibu, um sich bei einem exklusiven Casting für die ORGANICS by Red Bull Sommerkampagne 2026 zu beweisen. Host ist Red Bull Athlet und Surf-Profi Leon Glatzer, der gemeinsam mit der Marke nach authentischen Gesichtern für „A Day with Friends“ sucht.
Bei einer Polaroid-Aktion zeigen die Models, wie sich ein perfekter Sommertag mit Freund:innen anfühlt – am Ende sichern sich zwei von ihnen den Job an der kalifornischen Küste.
01
Was passiert beim Casting für The ORGANICS by Red Bull?
Neun Top Model-Anwärter:innen werden für einen Job in der Nähe von Malibu ausgewählt.
Surfer und Red Bull Athlet Leon Glatzer hostet das Casting.
Aufgabe: Polaroid-Galerie zum Motto „A Day with Friends“
Gesucht: zwei Gesichter für die ORGANICS by Red Bull Sommerkampagne 2026
Location: Villa in der Nähe von Malibu mit großem Garten und Blick auf den Ozean
02
Strandtasche, Sommergefühl, Casting: Wie startet der Tag für die Nachwuchsmodels von „Germany’s Next Topmodel“?
Neuer Tag in der „Germany’s Next Topmodel“-Villa, draußen scheint die Sonne und auf die Models wartet eine Überraschung. Die Stimmung in der Villa schwenkt sofort auf Sommermodus um, als die Top Model-Anwärter:innen erfahren, dass heute ein Casting für die ORGANICS by Red Bull stattfindet. Es wird spekuliert, wohin es geht, wie die Aufgabe aussieht – und wer überhaupt dabei sein wird. Am Ende geht es für neun Models zum exklusiven Job-Casting in Malibu.
03
Was macht Pro Surfer Leon Glatzer vor Ort?
Die Models kommen in einer Villa nahe Malibu Beach an. Eine Location mit vielen Möglichkeiten & Blick auf den Ozean, die Atmosphäre ist entspannt – Surfboards, Sonne, leichter Wind. Ein Überraschungsgast wartet bereits: Leon Glatzer - Profi-Surfer, Red Bull Athlet und selbst Teil der neuen Sommerkampagne.
Mein erster Gedanke war: ‚Wow, nach 16 Jahren Karriere bin ich jetzt bei „Germany’s Next Topmodel“. Das wird so cool.‘ Und genau so ist es am Ende auch geworden.
Leon Glatzer
Er habe anfangs gar nicht so genau gewusst, worauf er sich einlasse, aber mit dem großartigen Team an seiner Seite habe er eine richtig gute Zeit gehabt.
04
Wie funktioniert die Polaroid-Aktion „A Day with Friends“?
Aufgabe des Castings: Die Models sollen zeigen, wie sich ein perfekter Tag mit Freund:innen anfühlt – festgehalten auf Polaroids, so real wie möglich. Leon erklärt den Nachwuchsmodels die Aufgabe:
Es bilden sich Dreier-Teams, die sich selbst finden müssen.
Jedes Team bekommt eine Polaroidkamera.
Die Teams haben 1,5 Stunden Zeit, um ihre Story zu fotografieren.
Ziel ist ein „Gallery Post“ aus sechs Polaroids, der auf ihrem Social-Media-Kanal gepostet werden könnte.
Die Bilder sollen Natürlichkeit, Leichtigkeit und Optimismus ausstrahlen. Spontane Sommermomente mit echten Freunden.
Die Herausforderungen:
Nur eine limitierte Anzahl an Polaroids,
keine Retusche, keine Filter und
keine typischen Hochglanz-Posen – es geht um Echtheit statt Perfektion.
Leon beobachtete die Teams ganz genau:
Es gab viele kreative Fotos, die mir richtig gut gefallen haben, und einige Motive, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt möglich sind.
Leon Glatzer
Er fügt hinzu: "Aber es gab auch Bilder, die für die Aktion überhaupt keinen Sinn ergeben haben – und bei denen war ich dann auch kritisch. Ich glaube, da gab es ein paar traurige Gesichter, als ich diese Fotos bewertet habe. Aber alles in allem hatte ich eine großartige Zeit."
05
Wer fällt die Entscheidung – und wer wird Teil der Sommerkampagne?
Nach 1,5 Stunden ist die Zeit vorbei. Die sechs Polaroids werden von den Teams ausgewählt und auf einem Surfboard als „Gallery Wall“ präsentiert. Jedes Team erklärt seine Story:
Warum diese sechs Motive?
Wie spiegelt sich „A Day with Friends“ in ihren Bildern wider?
Wo kommt The ORGANICS by Red Bull ins Spiel?
Leon bewertete das Storytelling der Bildreihe, die Authentizität der Szenen und die Teamdynamik plus den Markenfit.
Für ihn steht fest: Anna und Luis sind der Perfect Fit für die neue Sommerkampagne von The ORGANICS by Red Bull. Am Tag nach dem Casting geht es für die beiden zum großen Shooting am Strand nahe Malibu gemeinsam mit Leon Glatzer.
06
Die wichtigsten Momente
Wie gehen die Teams an ihre „A Day with Friends“-Story heran?
Anna:Unsere Vorgehensweise war etwas riskant, da die Zeit sehr knapp war. Aber wir haben zunächst versucht, uns einen kleinen Überblick über die wunderschöne Location zu verschaffen, um Inspiration und Ideen zu sammeln. Diese kamen dann bei jedem neuen Fleck, den wir entdeckten, ganz von selbst. Ich fand es toll, das Bild nicht mehr bearbeiten zu können, da man so eine richtig echte Momentaufnahme hatte.
Luis:Wir haben uns als Erstes gedacht, was wir darstellen wollen. Dann haben wir uns eine ungefähre Vorstellung davon gemacht, wie wir es darstellen wollen und sind dann losgezogen zu geeigneten Spots. Wir mussten natürlich schauen, wie das Sonnenlicht fällt, da man ja nicht überbelichtet sein wollte. Außerdem war der Winkel auch wichtig, deswegen haben wir erst abgedrückt, wenn alles gestimmt hat. Die gesamte Challenge hat sich wie ein Tag mit Freunden angefühlt, da sie einfach super viel Spaß dabei hatten. Mit Aurélie und Marlene war es einfach super lustig und für mich war das auf jeden Fall die coolste Challenge!
Welche Momente bleiben den Models von „Germany’s Next Topmodel" am meisten in Erinnerung?
Anna:Da denke ich sofort an den ersten Shot des Tages, dort sind wir als Gruppe den Hang zum Strand hinabgewandert. Ab da wurde mir erst so richtig bewusst, dass ich es wirklich geschafft habe. Der Gedanke daran macht mich vor Freude verrückt. Ich kann es kaum noch abwarten. Es ist mir eine so große Ehre, dass ich meine Gefühle gar nicht in Worte fassen kann.
Luis:Als Erstes natürlich der weiße Strand, aber auch die großen Felsen, auf die wir geklettert sind. Auch die Picknick-Szene war sehr lustig.
Leon Glatzer:Weil das Casting unweit von Malibu und in Strandnähe stattgefunden hat, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Den Sand unter meinen Füßen zu spüren, den Sonnenuntergang zu sehen und die Wellen brechen zu hören, hat sich für mich angefühlt wie ein ganz normaler Tag zu Hause.
Wie fühlt es sich an, bei „Germany’s Next Topmodel“ den Job für The ORGANICS by Red Bull zu bekommen?
Anna:Als mein Name genannt wurde, konnte ich es zuerst kaum glauben. Ich schaute mich um, um sicherzugehen, dass wirklich ich gemeint war. Nachdem ich es etwas mehr realisiert hatte, war ich einfach nur sehr dankbar und überglücklich.
Luis:Ich war total geflasht und ich hatte pure Glücksgefühle in mir. Ich habe mich so gefreut und es war für mich der perfekte Abschluss für diesen Tag. Ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen, aber ich bin mega stolz und ich bin einfach nur dankbar, dass ich Teil dieser großen Kampagne sein darf.
Direkt am Tag nach dem Casting steht das große Sommerkampagnen-Shooting mit Leon Glatzer direkt am Strand von Malibu an.
FAQ zum „Germany’s Next Topmodel“ Casting für The ORGANICS by Red Bull
Die Models müssen in Dreier-Teams eine Polaroid-Serie aus sechs Bildern zum Motto „A Day with Friends“ erstellen. Die Bilder sollen Sommer-Vibes, Freundschaft und die Werte von The ORGANICS by Red Bull zeigen – inklusive mindestens eines Motivs mit sichtbarer Dose.
Als Host des Castings überrascht Leon Glatzer die Models. Der Profi-Surfer und Red Bull Athlet ist selbst Teil der The ORGANICS Sommerkampagne 2026.
Aus den neun eingeladenen Nachwuchsmodels wurden zwei Models ausgewählt, die zusammen mit Leon Glatzer für die The ORGANICS by Red Bull Sommerkampagne 2026 an der kalifornischen Küste shooten.
Das Casting findet in einer Villa in der Nähe von Malibu statt – ein wunderschöner Garten und ein Blick auf die Atlantikküste bieten die perfekte Umgebung für die Polaroid-Challenge. Für das anschließende Kampagnenshooting geht es dann direkt runter an den Zuma Beach / Point Dume.
Die Kampagne mit den beiden Nachwuchsmodels wird im Sommer 2026 in Deutschland und Österreich ausgespielt – unter anderem in TV-Spots, auf Social Media, als Online Video, Out-of-Home und am Point of Sale.
Die Folge mit dem Casting mit Leon Glatzer wurde am 23. April 2026 ausgestrahlt.