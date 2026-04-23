Casting bei „Germany’s Next Topmodel“: ein Sommertag mit Leon Glatzer

Anna: Unsere Vorgehensweise war etwas riskant, da die Zeit sehr knapp war. Aber wir haben zunächst versucht, uns einen kleinen Überblick über die wunderschöne Location zu verschaffen, um Inspiration und Ideen zu sammeln. Diese kamen dann bei jedem neuen Fleck, den wir entdeckten, ganz von selbst. Ich fand es toll, das Bild nicht mehr bearbeiten zu können, da man so eine richtig echte Momentaufnahme hatte.

Luis: Wir haben uns als Erstes gedacht, was wir darstellen wollen. Dann haben wir uns eine ungefähre Vorstellung davon gemacht, wie wir es darstellen wollen und sind dann losgezogen zu geeigneten Spots. Wir mussten natürlich schauen, wie das Sonnenlicht fällt, da man ja nicht überbelichtet sein wollte. Außerdem war der Winkel auch wichtig, deswegen haben wir erst abgedrückt, wenn alles gestimmt hat. Die gesamte Challenge hat sich wie ein Tag mit Freunden angefühlt, da sie einfach super viel Spaß dabei hatten. Mit Aurélie und Marlene war es einfach super lustig und für mich war das auf jeden Fall die coolste Challenge!