Die DTM-Saison 2022 steht in den Startlöchern. Dabei hat sich eine der ältesten Rennsport-Serien Deutschlands im Laufe der über 30-jährigen Historie immer wieder neu erfunden. Wir stellen euch die Geschichte der DTM im Detail vor.

Alles zur DTM: Stories, Videos und vieles mehr findet ihr in unserem Content Hub

01 Die Anfangszeit: Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft

Von den Anfängen bis zur "neuen" DTM gab es viele Veränderungen © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Die DTM im heutigen Sinne ging ursprünglich aus der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM) hervor, die sich seit dem Jahr 1972 enormer Beliebtheit erfreute. Ursprünglich gingen in der Rennserie seriennahe Gruppe-2-Tourenwagen an den Start, bevor die FIA das Reglement 1982 anpasste und den Weg für Sportwagen der Gruppe C ebnete. Da diese aber mit immensen Kosten verbunden waren, gingen die Starterzahlen kontinuierlich zurück – ein neues Konzept musste her.

Das entstammte von der damaligen Obersten Nationalen Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland (ONS), die ein neues Regelwerk für kostengünstige, seriennahe Tourenwagen vorlegte. Die Geburtsstunde der DTM , die in den beiden Anfangsjahren 1984 und 1985 noch als „Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft“ an den Start ging.

Sie feierte ihr Debüt mit dem ersten Lauf auf dem belgischen Circuit Zolder im März 1984 und fand nach 15 Läufen mit dem Deutschen Volker Strycek ihren ersten Meister und das, obwohl Strycek kein einziges Rennen der Saison gewinnen konnte.

Driving DTM : Begleite Alex Albon , Nick Cassidy und Liam Lawson hinter den Kulissen der DTM-Saison 2021. Den Auftakt bildete das Heimrennen des Red Bull AlphaTauri AF Corse Teams in Monza.

17 Min Monza Die DTM-Saison 2021 startet und das Red Bull AlphaTauri AF Corse Team gibt alles für einen Sieg in Monza.

02 Jahre des Wettrüstens

Klaus Ludwig: Ein Urgestein der DTM © Merdeces Online Archive

In den darauffolgenden Jahren stieg das Interesse des Publikums und der Medien an der DTM kontinuierlich. Nur eine klare Linie fehlte der Rennserie, nachdem sich das Konzept hin zu einer Werksmeisterschaft zwischen den Herstellern Audi, Alfa Romeo, BMW, Mercedes-Benz, Ford und Opel gewandelt hatte.

Was ursprünglich als Veranstaltung für private Tuner ihren Anfang nahm, war im Laufe der Jahre mit immer höheren Kosten verbunden, was letztlich zu einem Rückzug der privaten Investoren führte. Gleichzeitig musste sichergestellt werden, dass die verschiedenen Boliden auch auf der Strecke auf demselben Niveau unterwegs sind, was sich als kniffliger Balanceakt herausstellen sollte.

Turbomotoren, Saugmotoren und eine entsprechende Angleichung mit Zusatzgewichten oder Luftmengen-Begrenzern sorgten nicht nur für Verwirrungen, sondern auch für eine zusätzliche Anfälligkeit der Fahrzeuge.

Das Aus der Turbomotoren zog den Ausstieg von Ford als dominierende Kraft aus der Rennserie nach sich, doch das Wettrüsten ging munter weiter. Alle Hersteller versuchten sich an ihrem eigenen Konzept der sogenannten „klassenlosen Gesellschaft“, doch es sollte einfach keine einheitliche Lösung zu finden sein.

So trat Audi in der Saison 1990 mit 3,6-Liter-V8-Motoren samt Allradantrieb gegen die Konkurrenz an, während BMW und Mercedes auf 2,5-Liter-Saugmotoren mit nur vier Zylindern setzte. Aufgrund der Überlegenheit, vor allem auf Highspeed-Strecken, sicherte sich Audi mit Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck im Jahr 1990 und Frank Biela 1991 zwei Meistertitel in Folge, bevor DTM-Legende Klaus Ludwig ein Jahr später der Audi-Dominanz ein Ende setzen sollte.

Nachdem man Audi eine neu-konzipierte Kurbelwelle verboten hatte, verließ der Hersteller zur Saisonmitte 1992 die DTM – das Konzept der klassenlosen Gesellschaft galt als gescheitert und ein neues Reglement musste her.

03 DTM im Klasse-1-Reglement: Fast auf Formel-1-Niveau

Nicola Larini und Alfa Romeo dominierten die DTM-Saison 1993 © FCA Group Media

Fortan setzte die DTM ab der Saison 1993 auf das „Klasse-1-Reglement“ , das von den Herstellern Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes-Benz und Opel allerdings sehr frei interpretiert werden konnte. Es erlaubte Tourenwagen-Prototypen, die nicht mehr zwingend viel mit seriennahen Fahrzeugen zu tun haben mussten.

Karosserien aus Kohlefaser, komplexe Vier- und Sechszylinder-Motoren mit 2.500 cm³ Hubraum mit einer Leistung von rund 500 PS und einer Elektronik auf Formel-1-Niveau hielten Einzug in die neue DTM. Aufgrund der Komplexität und hohen Kosten zogen sich allerdings Audi und Opel recht schnell zurück.

Das DTM-Jahr 1993 sollte ganz im Zeichen des Neueinsteigers Alfa Romeo stehen, die sich mit dem legendären Alfa Romeo 155 V6 TI des Alfa Corse-Teams und in Form des Champions Nicola Larini von der Konkurrenz abheben sollten. Zum Saisonfinale kehrte auch Opel mit dem Calibra V6 4x4 in die DTM zurück. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg sicherte dem Automobilhersteller beim Debüt-Wochenende direkt die ersten Meisterschaftspunkte.

04 Die ITC-Jahre

Bernd Schneider (links) ist das Aushängeschild der DTM © Daimler Media

In den Jahren darauf sollte das Wettrüsten in der DTM erneut die Rennserie überschatten . Klaus Ludwig (1994) und Bernd Schneider (1995) führten die Marke Mercedes-Benz zum Sieg in der Meisterschaft, doch neben dem Hersteller aus Stuttgart waren nur noch Alfa Romeo und Opel aufgrund der immens gestiegenen Kosten in der Serie aktiv.

Für eine nationale Rennserie waren den Herstellern die Kosten zu hoch und so präsentierte man mit der ITC, der International Touring Car Championship , ein Gegenkonzept für Klasse-1-Tourenwagen, die 1995 noch parallel zur DTM stattfand und diese 1996 sogar vollständig ersetzte.

Die ITC-Saison 1996 gilt bis heute als technisch am höchsten entwickelte Tourenwagen-Meisterschaft aller Zeiten und bot hinsichtlich des Regelwerks sogar noch mehr Freiheiten als es seinerzeit in der Formel 1 der Fall war.

Manuel Reuter im legendären Opel Calibra, 1996 © Opel Automobile GmbH

Erstmals in der Geschichte der DTM waren fast alle Marken auf der Strecke gleich schnell unterwegs. Am Ende krönte sich der Deutsche Manuel Reuter im Kult-Auto Opel Calibra zum Meister. Da die Kosten im Laufe der Saison aber einmal mehr explodiert und die Eintrittspreise nicht erschwinglich waren, stiegen Alfa Romeo und Opel zum Ende der Saison 1996 aus der ITC aus und besiegelten damit das Ende der Rennserie.

05 Deutsche Tourenwagen-Masters: Die neue DTM

DTM Audi Driver Matthias Ekström © Audi Motorsport

Nach ein paar Jahren Pause kehrte die DTM im Jahr 2000 unter dem Namen Deutsche Tourenwagen-Masters zurück. Mit neuen, spektakulären Autos, niedrigeren Kosten und zusätzlichen Rennen im Ausland sollte die Tourenwagen-Rennserie endlich ihre Linie gefunden haben und ihren Siegeszug antreten.

Zumindest weitestgehend, denn in den ersten Jahren der neuen DTM wurde das Regelwerk immer weiter angepasst. Vom Punktesystem bis hin zu Pflichtboxenstopps bis hin zur Qualifikation mittels „Super-Pole“, bis die Rennserie seit der Saison 2005 nur noch als DTM geführt wurde und sich so zu einer eigenen Marke entwickelte.

Für den Doppel-Champion geht es steil bergauf: Mattias Ekström gewann in den Jahren 2004 und 2007 die DTM und trat sogar gleichzeitig in der World RallyCross Championship an. Eine besondere Herausforderung, wie der Schwede verrät.

2 Min Mattias Ekstrom prepares for a DTM and WRX double Mattias Ekstrom prepares to race DTM and WRX in the same weekend at Hockenheim.

06 DTM ab 2021 mit GT3-Rennwagen

Ruhe sollte in der DTM aber noch immer nicht einkehren. Nachdem Opel in der Saison 2005 erneut ausgestiegen war, kehrte zur Meisterschaft 2012 mit BMW ein dritter Hersteller neben Mercedes-Benz und Audi in die Rennserie zurück und konnte direkt in der Premierensaison die Marken- und Fahrerwertung in Form des Kanadiers Bruno Spengler für sich entscheiden.

Zur Saison 2019 löste Aston Martin mit dem Vantage DTM die Boliden von Mercedes-Benz ab, zog sich im Jahr darauf aber wieder zurück. Die DTM drohte erneut ins Chaos zu stürzen, weshalb es zur Saison 2021 zu einer weitreichenden Umstrukturierung kam.

Gerhard Berger und Alexander Albon im Gespräch während der DTM-Saison 2021. © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

DTM-Chef Gerhard Berger und das Team der ITR (Internationale Tourenwagen Rennen e. V.) legten ein neues Konzept vor: Ab der DTM-Saison 2021 startete die Tourenwagen-Meisterschaft mit GT3-Boliden , was den Weg für eine zusätzliche Markenvielfalt eröffnete. Mit Rennwagen von Ferrari, Lamborghini, Mercedes, BMW, McLaren, Porsche und Audi präsentiere sich die DTM im Jahr 2021 so vielfältig und international wie nie zuvor. Auch Red Bull gab gemeinsam mit AF Corse ein DTM Comeback .

Und die DTM Saison 2022 verspricht, noch einmal mehrere Schippen draufzulegen: 29 bestätigte Fahrerinnen und Fahrer , darunter Rallye-Legende Sébastien Loeb , und sechs Hersteller deuten auf eine spannende Meisterschaft hin, die am 29. April 2022 in Portimao startet.