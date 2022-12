Tauche tief ein in die Geschichte der Schneemobile

Die Wurzeln des Fahrens auf Schnee lassen sich auf das Jahr 1922 zurückführen, als Joseph-Armand Bombardier -- ein Teenager von Valcourt, Québec -- seine neu designte, mit Propeller angetriebene "Oversnow"-Maschine in den lokalen Straßen probierte. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass diese sporadische Erfindung sich zu einem essenziellen Tool auf der ganzen Welt entwickeln würde. In Kanada wurde das Schneemobil gar zur Winteraktivität Nummer eins!

