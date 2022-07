"Broken Molds": Auf der Suche nach den Wurzeln des Windsurfens

Jedermann weiß, was der Begriff "Surfen" bedeutet. Hier gibt es keine zwei Bedeutungen: Schnapp dir ein Board und finde eine Welle. Natürlich wissen wir alle, dass es sich in der Umsetzung nicht ganz so einfach gestaltet, die Idee dahinter ist es aber durchaus.

Jedermann weiß, was der Begriff "Surfen" bedeutet. Hier gibt es keine zwei Bedeutungen: Schnapp dir ein Board und finde eine Welle. Natürlich wissen wir alle, dass es sich in der Umsetzung nicht ganz so einfach gestaltet, die Idee dahinter ist es aber durchaus.

Jedermann weiß, was der Begriff "Surfen" bedeutet. Hier gibt es keine zwei Bedeutungen: Schnapp dir ein Board und finde eine Welle. Natürlich wissen wir alle, dass es sich in der Umsetzung nicht ganz so einfach gestaltet, die Idee dahinter ist es aber durchaus.

auf, die neue Dokumentation von Poor Boyz Productions in Maui, die den rasanten Aufstieg der ersten "Action-Sportart" zum Thema hat: Windsurfen. Angefangen bei den ersten Tagen, an denen eine Surf-Crew in den Buchten und Häfen experimentierte, bis hin zu den Windsurfing-Contest, die heute an den größten Stränden Europas ausgetragen werden - die Idee, sich die Kraft des Windes auf dem Wasser zunutze zu machen, setzte sich im Geist der Menschen fest und ließ sie nicht mehr los.

Während es auf der gesamten Welt verschiedenste Leute gab, die mit Segeln auf Boards experimentierten, legt "Broken Molds" den Fokus auf Menschen, die daraus wirklich einen Sport mit Millionen Teilnehmern machten - die Schweitzer-Familie im Süden Kaliforniens. Beeindruckend ist dabei nicht nur die Erfindung und Produktion der Boards und Segeln, sondern auch die Energie, die sie aufwendete, um rund um den Sport eine Community zu erschaffen. Lokale Regatten entwickelten sich zu massiven Rennen mit unzähligen Athleten. In den frühen Jahren gingen die Windsurfer ihrem Sport regelrecht fanatisch nach. Es brauchte den notwendigen Spirit, um sich auf die Wellen zu wagen und dabei gab es keine Grenzen: Ob auf Seen oder in Buchten - jedes Gewässer war fahrbar und die Leute bekamen einfach nicht genug davon!

Während es auf der gesamten Welt verschiedenste Leute gab, die mit Segeln auf Boards experimentierten, legt "Broken Molds" den Fokus auf Menschen, die daraus wirklich einen Sport mit Millionen Teilnehmern machten - die Schweitzer-Familie im Süden Kaliforniens. Beeindruckend ist dabei nicht nur die Erfindung und Produktion der Boards und Segeln, sondern auch die Energie, die sie aufwendete, um rund um den Sport eine Community zu erschaffen. Lokale Regatten entwickelten sich zu massiven Rennen mit unzähligen Athleten. In den frühen Jahren gingen die Windsurfer ihrem Sport regelrecht fanatisch nach. Es brauchte den notwendigen Spirit, um sich auf die Wellen zu wagen und dabei gab es keine Grenzen: Ob auf Seen oder in Buchten - jedes Gewässer war fahrbar und die Leute bekamen einfach nicht genug davon!

Während es auf der gesamten Welt verschiedenste Leute gab, die mit Segeln auf Boards experimentierten, legt "Broken Molds" den Fokus auf Menschen, die daraus wirklich einen Sport mit Millionen Teilnehmern machten - die Schweitzer-Familie im Süden Kaliforniens. Beeindruckend ist dabei nicht nur die Erfindung und Produktion der Boards und Segeln, sondern auch die Energie, die sie aufwendete, um rund um den Sport eine Community zu erschaffen. Lokale Regatten entwickelten sich zu massiven Rennen mit unzähligen Athleten. In den frühen Jahren gingen die Windsurfer ihrem Sport regelrecht fanatisch nach. Es brauchte den notwendigen Spirit, um sich auf die Wellen zu wagen und dabei gab es keine Grenzen: Ob auf Seen oder in Buchten - jedes Gewässer war fahrbar und die Leute bekamen einfach nicht genug davon!

Der große Durchbruch des Windsurfens kam mit der Entwicklung von sogenannten "Shortboards". Dabei handelt es sich um Boards, die so klein sind, dass sie den Wind benötigen, um sie in Bewegung zu setzen, da sie ansonsten unmittelbar untergehen würden. Diese besonders manövrierbaren Boards ermöglichten es den Ridern, sich in die Luft zu katapultieren, Tricks zu absolvieren und mit den Wellen auf eine Art und Weise zu spielen, wie es selbst die talentiertesten Surfer nicht für möglich gehalten hatten. Diese zuvor nie dagewesene Action war der Anfang einer goldenen Ära, die das Windsurfen zu einer Sportart machte, die so rapide wuchs, wie keine andere (auch wenn sie nicht die einfachste ist).

Der große Durchbruch des Windsurfens kam mit der Entwicklung von sogenannten "Shortboards". Dabei handelt es sich um Boards, die so klein sind, dass sie den Wind benötigen, um sie in Bewegung zu setzen, da sie ansonsten unmittelbar untergehen würden. Diese besonders manövrierbaren Boards ermöglichten es den Ridern, sich in die Luft zu katapultieren, Tricks zu absolvieren und mit den Wellen auf eine Art und Weise zu spielen, wie es selbst die talentiertesten Surfer nicht für möglich gehalten hatten. Diese zuvor nie dagewesene Action war der Anfang einer goldenen Ära, die das Windsurfen zu einer Sportart machte, die so rapide wuchs, wie keine andere (auch wenn sie nicht die einfachste ist).

Der große Durchbruch des Windsurfens kam mit der Entwicklung von sogenannten "Shortboards". Dabei handelt es sich um Boards, die so klein sind, dass sie den Wind benötigen, um sie in Bewegung zu setzen, da sie ansonsten unmittelbar untergehen würden. Diese besonders manövrierbaren Boards ermöglichten es den Ridern, sich in die Luft zu katapultieren, Tricks zu absolvieren und mit den Wellen auf eine Art und Weise zu spielen, wie es selbst die talentiertesten Surfer nicht für möglich gehalten hatten. Diese zuvor nie dagewesene Action war der Anfang einer goldenen Ära, die das Windsurfen zu einer Sportart machte, die so rapide wuchs, wie keine andere (auch wenn sie nicht die einfachste ist).