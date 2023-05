Die Geschichte des Wingsuits

vollbrachte in der Zwischenzeit ebenfalls ein episches und riskantes Kunststück: Er durchquerte den mittleren Bogen der Puente Nuevo im spanischen Ronda in der Nähe von Málaga. Zwei absolut spektakuläre Stunts, die nur aufgrund der stetigen Entwicklung immer effizienterer und fortschrittlicherer Wingsuits möglich wurden.

Gehen wir zurück in das Jahr 1912. Ein österreichisch-französischer Schneider namens Franz Reichelt arbeitete unermüdlich an der Entwicklung eines revolutionären Kleidungsstücks: dem Fallschirmanzug. Die Idee war simpel: Er wollte einen Anzug kreieren, der es Menschen in Flugzeugen ermöglichen würde, einen Absturz zu überleben, wenn sie gezwungen wären, das Flugzeug in der Luft zu verlassen.

Nach ersten Experimenten mit Puppen, die er aus dem fünften Stock seines Wohnhauses fallen ließ, wolle Reichelt einen Schritt weitergehen und beschloss, es aus der ersten Etage des Eiffelturms zu versuchen. Nachdem er die offizielle Erlaubnis erhalten hatte, sein Experiment mit einer lebensgroßen Schaufensterpuppe durchzuführen, änderte der Wissenschaftler in letzter Minute unerwartet seinen Plan und traf die riskante Entscheidung, selbst zu springen. Vor einer fassungslosen Menge von Zuschauern und Journalisten stürzte Franz Reichelt aus einer Höhe von 57 m heftig zu Boden. Das Experiment endete in einer Tragödie, aber gilt bis heute als Vorläufer des Wingsuits.

In den 1930er-Jahren entwickelte der Amerikaner Clem Sohn einen Anzug, der ähnlich wie der heutige Wingsuit konzipiert war: Er sollte es Fallschirmspringern ermöglichen, eine gewisse Zeit in der Luft zu schweben, bevor sie ihren Fallschirm öffneten. Mit diesem Anzug aus Zephirsegeltuch und Stahlrohren war es nun möglich nach einem Sprung aus einem Flugzeug, den Fallschirm nur 250 m über dem Boden zu öffnen. Doch Sohn, der den Spitznamen "The Batman" trug, ereilte das gleiche tragische Schicksal wie Franz Reichelt. 1937 kam er ums Leben, nachdem sich sein Fallschirm bei einer Vorführung in der Nähe von Vincennes, Frankreich, nicht öffnete.

In den 1990er-Jahren beschloss der Franzose Patrick de Gayardon, diesen Anzug neu zu gestalten, indem er Flügel entwickelte, die aufgeblasen werden konnten. Am 31. Oktober 1997 demonstrierte er seine neue Kreation bei einem Flug von einem Gipfel in der Nähe des Aiguille de Midi im Mont-Blanc-Massiv. Es war die Geburtsstunde des Wingsuits. Eine Handvoll von Athleten machte daraus schnell einen Extremsport und stellte ständig neue Rekorde auf, einer verrückter als der andere.

