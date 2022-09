Björn Dunkerbeck knackt mit 103,67 km/h neuen Windsurf-Rekord!

in Namibia einen neuen Geschwindigkeitsrekord. Über zwei Sekunden lang erreichte er dabei eine Spitzengeschwindigkeit von exakt 103,67 km/h -- und hielt einen durchschnittlichen Speed von 101 km/h über eine Strecke von 100 m.

Es gibt aktuell nur einen Menschen auf der Welt, der tatsächlich weiß, wie sich über 100 km/h auf einem Windsurfboard anfühlen. Am Donnerstag, den 18. November 2021, knackte die dänische Windsurflegende

Seit der Windsurfer Antoine Albeau die 50-Knoten-Marke (92 km/h) schaffte, war Dunkerbeck fest entschlossen, die 100 km/h zu durchbrechen. Um solche Geschwindigkeiten auf einem Windsurfboard zu erreichen, braucht es ein unfassbares Maß an Können, Erfahrung und eine ausgeprägte und genaue Kenntnis der eigenen Ausrüstung. Wenn diese Faktoren alle gegeben sind, ist es letztendlich der perfekte Spot mit den idealen Windbedingungen, der solch einen Rekordlauf erst möglich macht.

