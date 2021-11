GetzenRodeo 2021: Lettenbichler holt sich den Sieg, Billy Bolt den Titel

FIM Hard Enduro World Championship The FIM Hard Enduro World Championship is a new …

Die Stars der Hard-Enduro-Szene machten sich auf in die motorradverrückte Stadt Grießbach in Deutschland, wo

Sein Titel-Rivale Billy Bolt hatte früh im Rennen Probleme. Ihm gelang es aber, sich zurück auf den zweiten Platz zu kämpfen und so den Titel abzusichern. Beide Rider liegen in der Gesamtwertung nun punktegleich auf dem ersten Rang, doch wurde Bolt zum Weltmeister gekrönt, da er einen zweiten Platz mehr auf dem Konto hat. Lettenbichler freute sich für seinen Kumpel und Trainings-Partner und war der erste, der ihm gratulierte.

Lettenbichler machte sich in typisch bayrischer Lederhose bereit für das Finale - das Heimpublikum ganz und gar auf seiner Seite. Er erwischte einen guten Start, doch Bolt fand in Checkpoint fünf, der "Kartoffelreibe", mehr Grip und überholte seinen deutschen Rivalen.

