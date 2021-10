Getzenrodeo 2021: Gelingt Lettenbichler vor heimischem Publikum der Sieg?

Auch wenn er am Ende die Weltmeisterschaft nicht holt, ist Manuel Lettenbichler der Rider, der über die gesamte Saison die konstanteste Leistung zeigte. Er war in diesem Jahr so gut wie immer auf dem Podium. Am kommenden Wochenende fährt er vor heimischem Publikum, also wird er alles daran setzen, den Sieg zu holen.