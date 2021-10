GetzenRodeo 2021: Manuel Lettenbichler hält die Titelhoffnungen hoch

FIM Hard Enduro World Championship The FIM Hard Enduro World Championship is a new …

in Drebach in ihr großes Finale und so viel ist jetzt schon klar: Es wird sich ein gnadenloser Kampf um den Titel entspannen.

Am 30. Oktober ist es soweit! An diesem Tag geht die

beendete das Event auf Platz zwei, womit der Brite mit nur drei Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung nach Drebach in Deutschland reisen wird. Daneben hat Lettenbichler als Lokalmatador aber den Heimvorteil auf seiner Seite und die notwendige Erfahrung, konnte er doch 2019 ebendort den WESS-Titel absichern.

Dass das Duell gegen Bolt kein einfaches wird, führte uns Hixpania Hard Enduro eindrucksvoll vor Augen. Der Brite performte das gesamte Wochenende über in Top-Form. Er siegte sowohl im nächtlichen Prologue-Event als auch im Cross-Country durch die Wälder von Aguilar de Campoo. Am Sonntag setzte aber der spanische Lokalmatador

Die Nachwirkungen seiner Krankheit in der letzten Woche machten sich aber schnell bemerkbar. Lettenbichler wurde müde und es gelang ihm nicht, Bolt, der einen starken Angriff von hinten startete, abzuhalten. Seinen Husqvarna-Stallkollegen Gómez konnte dieser aber nicht mehr einholen, womit Platz 1 an Alfredo Gómez, Platz 2 an Billy Bolt und Platz 3 an Manuel Lettenbichler ging.

Der Heimvorteil ist eine starke Motivationsspritze für die Rider, das sieht auch Tagessieger Gómez so: "Es war definitiv ein hartes Rennen, aber es fühlte sich so gut an, vor den spanischen Fans zu fahren. Es war einfach nur großartig, die Ziellinie als Sieger zu überqueren."

Nachdem der FIM Hard Enduro WC-Zirkus am 30. Oktober mit dem GetzenRodeo als letztes in Deutschland Halt machen wird, darf Manuel Lettenbichler dort vor dem großen Showdown auf einen kräftigen Push der heimischen Fans hoffen. Das könnte der kleine, aber feine Unterschied sein, der den Titelkampf letztlich entscheidet.

