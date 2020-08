So meistert ihr die schwierigsten Bosskämpfe in Ghost of Tsushima

Schwertkämpfe gegen mehrere Gegner stehen in Ghost of Tsushima an der Tagesordnung, doch in den entscheidenden Momenten heißt es: Mann gegen Mann. In diesen Duellen müsst ihr auch auf eure Tools verzichten und ganz auf eure Katana vertrauen. Sobald die Boss-Lebensleiste oben auf dem Bildschirm erscheint, geht der Kampf los. Auch wenn ihr euch mühelos durch große Horden kämpft, werden euch manche Bossgegner vor große Herausforderungen stellen.