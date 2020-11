Ghostrunner - Retro-Wave-Ninja trifft DOOM

Der Rausch aus Farben, Musik und gnadenloser Action treibt einen in Ghostrunner stets dazu an, nach Vorne zu halten.

Durch die Boxen pumpt ein treibender Retro-Wave Soundtrack, auf dem Bildschirm eine Komposition aus heruntergekommenen Bauten, blendenden Neonlichtern und schillerndem Metall. Mit einem Energiestrahl zieht ihr euch über einen Abgrund. Die Zeit bleibt fast stehen, während ihr euch auf die Feinde auf der gegenüberliegenden Plattform fokussiert. Im Flug zieht ihr eure Klinge und erledigt den ersten Gegner. Blitzschnell pariert ihr den Angriff des zweiten und kontert mit einem Hieb eures Katanas. Ihr genießt für einen Augenblick den Triumph; lange könnt ihr nicht verweilen. Der Rausch aus Farben, Musik und gnadenloser Action treibt einen in Ghostrunner stets dazu an, nach Vorne zu halten.

Aufstieg aus der Techno-Hölle

Ihr seid ein Ghostrunner, ein technologisch verbesserter Kämpfer, der den futuristischen Dharma Tower erklimmen und seinen Schöpfer, den Architekten, befreien soll. Viele vor euch haben sich bereits an dieser Aufgabe versucht und sind gescheitert. Zwischen euch und der einzigen Aufgabe eures Daseins stehen zahlreiche Stockwerke voller Feinde und tückischer Architektur.

Der Dharma Tower in Ghostrunner ist eine Hölle aus Metall und Neonlicht