Go Skateboarding Day – Weihnachten für Skater

01 Die Ursprünge des Go Skateboarding Day

Die Crowd am Go Skateboarding Day in Santiago de Chile 2022 © Luis Barra / Red Bull Content Pool

Don Brown, Marketing Senior Vice President bei Sole Tech (der Firma, die unter anderem Etnies und Emerica hervorgebracht hat), hatte die Idee zum offiziellen Skateboard-Feiertag. In einem Interview sagte er: "Immer wenn ich in den Kalender geschaut habe, gab es so dumme Sachen wie den Nationalen Tag der Vögel oder den Welpentag. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir nicht viele solcher Tage brauchen, so hat es doch Aufmerksamkeit geschaffen."

Von Don Brown kam die Idee, den Namen „Go Skateboarding Day” schlug Per Welinder, seines Zeichens Mitbegründer von Tony Hawk’s Birdhouse Skateboards, vor und schon war der Tag unter der Schirmherrschaft des Skateboard Handeslverbandes IASC (International Association of Skateboard Companies) geboren. Der Vorteil:

"Jetzt, wo der Tag im Kalender steht, fangen die Skateboard-Medien auf Mainstream-Ebene an, Veranstaltungen zu organisieren“ Don Brown

Um bestes Skateboardwetter und ausreichend Tageslicht für eine Session sicherzustellen, wählten sie den 21. Juni als Datum - den längsten Tag des Jahres. 2004 gab es die erste offizielle Ausgabe des GSD und bereits ein Jahr später wurde er durch die Kongressabgeordnete Loretta Sanchez offiziell zum Feiertag.

02 Die Entwicklung des Go Skateboarding Day

Da es ein Feiertag ist, wird Skateboarding natürlich gefeiert – und alles was so dazugehört. Eine traditionelle Art gibt es dabei nicht. Hauptsache es dreht sich um Skateboarding und macht Spaß. Egal ob Skatepark Session, BBQ oder die Belagerung von Streetspots durch eine Horde an Skatern – alles geht. Selbst ein Fußballstadion kann am GSD zum Spot werden, wie 2017 in Leipzig.

2 Min Der „Go Skateboarding Day“ 2017 in Leipzig In sämtlichen Großstädten dieser Welt feierten Skater am 21. Juni 2017 ihren Lebensstil – so auch Jost Arens. Film ab …

Viele Aktionen zum Go Skateboarding Day sammeln jedoch Spenden, zum Beispiel für einen neuen Skatepark , oder beinhalten einen Mob an Skatern, der durch die Straßen pusht und sich den Raum nimmt, der ihnen normalerweise verwehrt wird. Die Idee kommt vom ebenfalls 2004 von Emerica gestarteten „Wild in the Streets” Event, welches im Jahr darauf erstmals am GSD stattfand und eine Weile die dominierende Veranstaltung an diesem Tag war. Obwohl die Erfinder eigentlich kein Branding durch eine einzelne Marke wollten, waren das Gefühl und die Bilder von tausenden Skatern, die zusammen mit ihren Lieblingspros durch die Straßen zu pushen, einfach zu stark. Seitdem pushen die Skater durch die Straßen, was gelegentlich zu etwas Chaos führte:

Marcelo Jimenez am Go Skateboarding Day in Santiago de Chile © Luis Barra

03 Ein paar Anekdoten zum Go Skateboarding Day

Joscha Aicher – Crooked Grind © Leo Preisinger Wir waren gefühlt 1000 Skater und sind einfach durch die Stadt von Spot zu Spot gepusht. Egal ob rote Ampeln oder Polizisten uns aufhalten wollten. Joscha Aicher

Joscha erzählt weiter: "Wir waren eine so große Gemeinschaft, dass uns einfach niemand was konnte. An den Lehel 8ern ging dann eine kleine Polizei-Invasion los und auf einmal waren wir von gut zehn Streifenwagen umkreist. Das juckte aber niemanden (lacht). Wir sind einfach weitergeskatet und manche Polizisten haben das sogar gefeiert."

Auch der Münchner Fabian Lang kann sich bestens an eine GSD-Anekdote erinnern: "Eigentlich lag der Hauptbahnhof nur zufällig auf dem Weg zum nächsten Spot und die dortigen Stufen plus Rail werden nie geskatet. Die Eigendynamik, die ein solch großer Mob auslösen kann, führte dann aber zu einer wilden Session. Für 15 Minuten herrschte Shutdown am Hauptbahnhof. Selbst die Bahnwache kapitulierte beim Anblick der knapp 200 Skater und rief stattdessen die höhere Instanz."

Und Norbert Szombati stand sogar selbst mal im Spotlight der Polizei: "Es war Go Skateboarding Day 2015 in Berlin. Wir hatten ein Konzept für Nike SB entwickelt, bei dem es darum ging für einen neuen local Spot zu pushen. Je mehr Leute mitpushen, desto höher die Spendensumme. Also traf sich die gesamte Meute am Civilist und es sollte zu den Bänken gehen. Irgendwann standen rund 200 Skater vorm Shop als ein Fotograf Xauf die Idee kam, die Meute für ein Gruppenfoto auf die Straße zu holen, um den Alexanderplatz im Hintergrund zu haben. Leider wurde damit natürlich die komplette Straße blockiert."

Diverse Autos und zwei Straßenbahnen standen im Stau. Die Aufmerksamkeit der Polizei hatten wir damit auch gewonnen und schon parkten die Einsatzfahrzeuge vorm Shop." Norbert Szombati

Go Skateboarding Day in Leipzig 2017 © Daniel Wagner

04 Welche Events stehen an?

Am 21. Juni ist es wieder so weit und der GSD 2023 wird gefeiert und mit ihm wieder zahlreiche lokale Events. Was in deiner Stadt geht, erfährst du am besten im Skateshop deines Vertrauens. Und falls in deiner Umgebung nichts geplant sein sollte, schnapp dir einfach dein Brett und ein paar Freunde, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Genau darum soll es schließlich gehen!