Red Bull Ring goes Gran Turismo 7: Ein Blick auf die unglaublichsten Shots

Seit "Gran Turismo 6" haben die Fans des Motorsports auch die Möglichkeit, eine atemberaubend umgesetzte Version des Red Bull Rings in Spielberg (Österreich) auszukosten. Und wir freuen uns umso mehr, dass der Red Bull Ring in "Gran Turismo 7" zurückkehren und die moderne Technologie der PlayStation 5 voll ausnutzen wird, um die realistischste Version der Strecke zu kreieren.

Seit "Gran Turismo 6" haben die Fans des Motorsports auch die Möglichkeit, eine atemberaubend umgesetzte Version des Red Bull Rings in Spielberg (Österreich) auszukosten. Und wir freuen uns umso mehr, dass der Red Bull Ring in "Gran Turismo 7" zurückkehren und die moderne Technologie der PlayStation 5 voll ausnutzen wird, um die realistischste Version der Strecke zu kreieren.

Seit "Gran Turismo 6" haben die Fans des Motorsports auch die Möglichkeit, eine atemberaubend umgesetzte Version des Red Bull Rings in Spielberg (Österreich) auszukosten. Und wir freuen uns umso mehr, dass der Red Bull Ring in "Gran Turismo 7" zurückkehren und die moderne Technologie der PlayStation 5 voll ausnutzen wird, um die realistischste Version der Strecke zu kreieren.

Selbst auf sich alleine gestellt ist die Rekreation des Red Bull Rings in "Gran Turismo 7" schlicht atemberaubend. Geht man jedoch auf den Vergleich mit einem Bild der "echten" Strecke ein, fällt es schwer, irgendwelche Unterschiede festzustellen. Die Details, die in die Gestaltung der virtuellen Version geflossen sind, gehen weit über die Kurven und Geraden des Asphalts hinaus!

Selbst auf sich alleine gestellt ist die Rekreation des Red Bull Rings in "Gran Turismo 7" schlicht atemberaubend. Geht man jedoch auf den Vergleich mit einem Bild der "echten" Strecke ein, fällt es schwer, irgendwelche Unterschiede festzustellen. Die Details, die in die Gestaltung der virtuellen Version geflossen sind, gehen weit über die Kurven und Geraden des Asphalts hinaus!

Selbst auf sich alleine gestellt ist die Rekreation des Red Bull Rings in "Gran Turismo 7" schlicht atemberaubend. Geht man jedoch auf den Vergleich mit einem Bild der "echten" Strecke ein, fällt es schwer, irgendwelche Unterschiede festzustellen. Die Details, die in die Gestaltung der virtuellen Version geflossen sind, gehen weit über die Kurven und Geraden des Asphalts hinaus!

Aber das ist noch längst nicht alles! Auch eine Sammlung von Red Bull Concept-Cars kehrt im Game zurück, darunter der Red Bull X2014, ein Auto, das von Red Bull Racing Technical-Officer Adrian Newey exklusiv für Gran Turismo entworfen wurde. Zum ersten Mal hatte es seinen Auftritt in GT6. Der X2014 ist ganz und gar darauf ausgerichtet, die Kompromisse der echten Welt zu ignorieren und das schnellste Auto überhaupt zu erschaffen, das jedoch nur in der Welt von Gran Turismo existieren kann.

Aber das ist noch längst nicht alles! Auch eine Sammlung von Red Bull Concept-Cars kehrt im Game zurück, darunter der Red Bull X2014, ein Auto, das von Red Bull Racing Technical-Officer Adrian Newey exklusiv für Gran Turismo entworfen wurde. Zum ersten Mal hatte es seinen Auftritt in GT6. Der X2014 ist ganz und gar darauf ausgerichtet, die Kompromisse der echten Welt zu ignorieren und das schnellste Auto überhaupt zu erschaffen, das jedoch nur in der Welt von Gran Turismo existieren kann.

Aber das ist noch längst nicht alles! Auch eine Sammlung von Red Bull Concept-Cars kehrt im Game zurück, darunter der Red Bull X2014, ein Auto, das von Red Bull Racing Technical-Officer Adrian Newey exklusiv für Gran Turismo entworfen wurde. Zum ersten Mal hatte es seinen Auftritt in GT6. Der X2014 ist ganz und gar darauf ausgerichtet, die Kompromisse der echten Welt zu ignorieren und das schnellste Auto überhaupt zu erschaffen, das jedoch nur in der Welt von Gran Turismo existieren kann.