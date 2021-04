Vom Snowboarder zum Profi-Streamer - Interview mit GrandPOObear

Man kennt ihn für Bestzeiten in Super Mario Bros. 3 und Expert-Challenges in Super Mario Maker. Für Schabernack mit Freunden in Among Us und als den Wrester Mick Flair in GTAV NoPixel. Doch bevor David "GrandPOObear" Hunt zu dem erfolgreichen Streamer wurde, der er nun ist, war er leidenschaftlicher Snowboarder. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ihn zu Twitch gebracht hat, welche Speed-Games er bevorzugt, und warum es schwer ist, an einem Bananenstand Äpfel zu verkaufen.