Gravel 101: Der ultimative Guide mit Colin Strickland

ist der Gewinner des prestigeträchtigsten Gravel-Rennens der Welt, dem Dirty Kanza (auch bekannt als "UNBOUND") 2019. Nachdem er eine 150 Kilometer lange Testfahrt auf einer der tückischsten Straßen in Texas zurückgelegt hat ("The Road to Nowhere" - erlebe den Film im Player oben), liefert er dir alle Details, die du über Gravel Racing wissen musst.

"Mountainbiker tendieren dazu, eher auf das Alleinsein zu pochen. Sie ziehen in die Wälder, um dort den Frieden zu finden, den sie nirgendwo sonst finden. Asphalt-Racing ist da eher eine sozialere Disziplin", fährt Strickland fort. "Gravel-Riding liegt auch hier dazwischen. Du bekommst die Möglichkeit, weniger befahrene Straßen in Angriff zu nehmen, während du auch in Gruppen fahren kannst - dieses soziale Element ist aber nicht unbedingt zentral."

In Gravel-Elements treten Amateure gegen Pro-Athleten an.

"Du kannst dir 35mm-Reifen montieren, die etwas größer als ein Asphaltreifen sind. Auf 50mm-Reifen setzt du, wenn du raues Terrain in Angriff nimmst. Diese erinnern an einen Mountainbike-Reifen", erklärt Strickland. "Achte nur darauf, dass breitere Reifen auf Asphalt bedeutend langsamer sind."

"Im dritten Schritt solltest du dir überlegen, ob du eine ganze Tour unternimmst. Ist das der Fall, ist ein Bike aus Aluminium nicht die schlechteste Variante, da es darauf ausgerichtet ist, Gewicht zu tragen. Ansonsten ist ein leichtes Stahl-Bike die bessere Alternative. Oder sollte es doch eher ein Asphalt-Modell mit einzelnen Abstechern in den Gravel-Bereich sein? Überlege dir, worauf du am Ende abzielen möchtest."

