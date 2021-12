Ein Gravity-Bike aus Altmetall? So geht's!

Für Paul Firbank, auch bekannt als "The Rag and Bone Man" (englischer Begriff für Lumpensammler), ist die Herstellung von Gegenständen aus Metallschrott eine Herzensangelegenheit. Der 43-Jährige aus Margate in England stellt seit mehr als 10 Jahren unterschiedlichste Objekte und Gegenstände aus Altmetall und anderen ausrangierten Materialien her.

Von Möbeln und Uhren bis hin zu Lampen und Lichtern -- Firbank macht's, und zwar aus Altmetall von Schrott- und Müllplätzen. Eines seiner jüngsten Projekte ist ein einzigartiges Gravity-Bike, das er mit Unterstützung von Red Bull entwickelt hat.

"Ich baue nicht oft Dinge, die mit knapp 100 km/h bergab fahren", gibt Firbank offen zu. "Bei allem, was ich mache, geht es darum, so gut es geht den Regeln der Physik zu folgen. Man kann im Vorfeld natürlich Berechnungen anstellen, aber es ist schwer vorherzusagen, wie es in der Praxis funktionieren wird. Es ist immer ein Lernprozess."

Von Schrott bis zur fertigen Konstruktion -- weiter oben im Video erlebst du hautnah, wie das einzigartige Gravity-Bike langsam Gestalt annimmt.

Paul Firbank vor seiner Werkstatt in Margate, England © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Im Video erfährst du mehr darüber, wie Firbank es geschafft hat, das Fahrrad aus Schrott zu bauen. Aber davor lohnt es sich, weiterzulesen, um herauszufinden, wie Firbank überhaupt zu dieser doch eher speziellen Profession gekommen ist und was ihn inspiriert hat. Außerdem erfährst du mehr über seine ursprüngliche Idee, einen Red Bull-Staubsauger zu bauen -- und wie moderne Flugzeugtechnik eine entscheidende Rolle dabei spielte, das wunderschöne Altmetall-Fahrrad zum Leben zu erwecken.

Firbank und sein unbändiger Drang, kreativ zu sein

Firbanks Weg zur Erschaffung beeindruckender Schrottkunstwerke war nicht ohne Umwege. Zunächst besuchte er eine Kunsthochschule, lernte dann Klempner und Schweißer und entschied sich schließlich für das Tätowieren. Aber das verlief nicht ganz nach Plan...

"Tattoo-Artist zu sein, war eine schöne Art, kreativ zu sein, aber zu der Zeit fuhr ich viel BMX und ich humpelte immer mit gebrochenen Knöcheln und lädierten Handgelenken durch das Studio. Das passte nicht zusammen."

Wo Wunder geschehen -- Paul Firbanks Werkstatt © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Schließlich fand er einen Job in einem Unternehmen, das Rahmen für Kunstwerke anfertigte. Da die Arbeit jedoch schlecht bezahlt war, begann Firbank, nebenbei seine eigenen Kunstwerke herzustellen. Seine Partnerin Lizzie überredete ihn, die Kunstwerke auszustellen und zu verkaufen -- und damit war der "Rag and Bone Man" geboren.

"Materialien neu zu kaufen, schien mir der falsche Weg zu sein und war außerdem ziemlich teuer. Ich begann mich nach recycelten Materialien und Dingen umzusehen, die schnell zu bekommen waren. Das war billiger und sparte Zeit. Wenn man die richtige Form findet, muss man sie nicht selbst anfertigen. Und es ist besser für unseren Planeten, Dinge wiederzuverwenden."

Aus alt mach neu -- die lohnende Arbeit hautnah © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Zuerst wollte ich einen Staubsauger bauen, aber das kam nicht zustande. Wir entschieden uns dann für ein Gravity-Bike. Paul Firbank

Vom Staubsauger zum Altmetall-Fahrrad

Als Firbank zum ersten Mal gefragt wurde, ob er mit Red Bull an der Entwicklung eines Fahrrads arbeiten wolle, hatte er einen interessanten Vorschlag, wie diese Kreation aussehen sollte.

"Red Bull kam auf mich zu und fragte mich, ob ich Lust hätte, ein Fahrrad aus Schrott zu bauen. Da ich ursprünglich mit dem Schweißen angefangen hatte, um BMX-Rahmen herzustellen, hielt ich das für eine sensationelle Idee. Allerdings hatte ich noch nie ein komplettes Fahrrad gebaut. Zuerst wollte ich einen Staubsauger bauen, aber das kam nicht zustande. Wir entschieden uns dann für ein Gravity-Bike."

Bettgestell und ausrangierte Flugzeugteile werden zu Gravity-Bike © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Schrottsammlung, aus der das Fahrrad gebaut wurde © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Paul hatte Erfahrung mit dem Bau eines Fahrrads, sozusagen...

Firbank hatte zuvor noch nie ein Fahrrad gebaut -- oder doch?

"Ich habe unserem Sohn ein Fahrrad gebaut, als er ein Jahr alt war. Es war nicht wirklich ein richtiges Fahrrad, sondern im Grunde ein Skateboard mit Scooterrollen und einem Alurohr. Er fuhr damit noch bevor er laufen konnte. Als er dann anfing, aufrecht umherzuschlurfen, erschien es mir sinnvoll, dass er sich mit dem Ding ein bisschen mehr fortbewegen konnte -- das sieht man auch im Film. So nah war ich dem Bau eines Fahrrads noch nie."

Steile Lernkurve beim Bau © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Flugzeugteile gaben dem Projekt zusätzlichen Auftrieb

Du möchtest ein wirklich schnelles Bike bauen? Warum dann nicht einfach das schnellste Fahrzeug der Welt hernehmen? Als Firbank mit der Arbeit an dem außergewöhnlichen Projekt begann, wusste er ganz genau, worauf das Design basieren sollte.

"Ich hatte bereits eine der Hauptkomponenten des Bikes in der Werkstatt. Bei einem riesigen Passagierflugzeug, bei dem die Klappe am hinteren Teil des Flügels angebracht ist, befindet sich darunter ein mechanisches Bauteil, das das Hoch- und Runterfahren der Klappe steuert. Um das zu verdecken, befindet sich dort ein kegelförmiges Ding aus Fiberglas. Ich hatte eines davon in der Werkstatt und fing an, damit herumzuspielen -- und von da an ging es los."

Firbank stellte früher BMX-Rahmen her, aber das war anders © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Aber ganz so einfach war es nicht. Die World Gravity Bike Association hat Regeln für Größe und Gewicht eines Bikes. Flugzeugteile sind natürlich großartig, aber dadurch wird das Bike sehr schnell sehr schwer. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf machte sich Firbank an die Arbeit.

"Ich habe mehrere Teile vom Flugzeug verwendet, da sie wirklich gut waren und aus schönen Materialien gefertigt wurden. Ich hatte Teile von Flugzeugsitzen, aus denen ich die Gabel für das Fahrrad baute. Dann ging es darum, ein paar Räder zu finden und den Rahmen zu bauen, der auf diese Gabeln passt und stark genug ist, um den kegelförmigen Bug zu halten."

Der Rahmen nimmt langsam Gestalt an © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Physik ist wichtig

Wenn man ein Fahrzeug baut, das bergab wie eine Rakete abgehen soll, muss man an mehr als nur die Schwerkraft denken. Für Firbank hätte dies eine schmerzhafte Lektion sein können, wenn er nicht vorher alles getestet hätte.

"Die Teile der Flugzeuggabel waren so konzipiert, dass sie nur in einer Position funktionierten. Drehte man sie zur Seite, wurden sie zusammengedrückt", erklärte er. "Ich war etwas beunruhigt, und um es zu testen, habe ich es in eine 20-Tonne-Presse gelegt. Bei drei Tonnen ist es zusammengebrochen. Das hört sich sehr viel an, aber wenn man mit dem Bike einen Hügel hinunterfliegt und ein Schlagloch erwischt, sind die Kräfte noch größer als das. Am Ende haben wir vier dieser Teile zusammengeklebt, um die Vordergabel zu bauen."

Die Frontgabel im Detail © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Die Räder stammen von einem ausrangierten Kinderfahrrad © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Die Verwendung von wiederverwerteten Materialien für Zwecke, für die sie nicht gebaut wurden, birgt natürlich einige Herausforderungen -- sogar bei Teilen von anderen Fahrrädern.

"Wir verwendeten eine Feder von einem Kinder-MTB, und ich musste eine etwas längere nachbauen, weil ich keine passende finden konnte. Wir haben getestet und getestet, sind gesprungen und gesprungen, und wir wussten, dass die Feder theoretisch funktionieren würde. Was ich allerdings nicht bedacht hatte, war, dass das Rad beim Ziehen der Vorderbremse die Feder auseinanderziehen würde. Schließlich musste ich diese seltsamen ovalen Stopper einbauen, um zu verhindern, dass die Feder auseinander fällt."

Es sieht aus wie ein Fahrrad, aber die Pedale fehlen © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Das fertige Bike verlässt erstmals die Werkstatt © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Frisch lackiert und einsatzbereit © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Paul und sein "need for speed"

Ein Gravity-Bike muss schnell sein, das ist klar. Aber wie schnell eigentlich? Der Weltrekord liegt bei unfassbaren 126 km/h und wurde auf einem Berg in Kanada aufgestellt.

Firbank und sein Team wollten das Bike zum Test nach Wales bringen, aber aufgrund regionaler Lockdowns mussten sie auf die Hügel von Kent ausweichen, wo sich auch Firbanks Werkstatt befindet.

"Auf dem ersten Hügel kam ich auf 72 km/h, wobei mir auf der anderen Straßenseite Autos entgegenkamen. Das war ziemlich beängstigend! Ein paar Mountainbiker lachten uns aus. Sie meinten, wir sollen 10 Meilen weiter östlich fahren, dort gab es bessere Hügel für unsere Zwecke. Wir schafften dann 96 km/h. Ich glaube, es wäre durchaus möglich, den Weltrekord zu brechen."

Firbank ist zu Recht stolz darauf, "The Rag and Bone Man" genannt zu werden © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Ich komme aus der Bildhauerei und dem Möbelbau, also musste es gut aussehen. Es musste wie eine Rakete aussehen. Paul Firbank

Schrott-Design ist (k)eine Wissenschaft

Firbank sagt, dass, wenn er an einem zweiten Bike arbeiten würde, eine der wichtigsten Änderungen, die er vornehmen würde, richtige Bremsen wären. Außerdem würde er mehr auf die Aerodynamik eingehen.

"Ich habe mit einem meiner Kumpels gesprochen, der Fahrraddesigner ist. Er tippte die Geometrie des Fahrrads in seinen Computer ein und seine Software sagte mir, ich solle eine der Schrauben um 12 mm versetzen -- und das machte tatsächlich einen ziemlich großen Unterschied. Außerdem habe ich mit einem Experten für Aerodynamik gesprochen und der meinte, wenn ich den Bug nach hinten setzen würde, könnte ich theoretisch schneller fahren."

"Ich komme aus der Bildhauerei und dem Möbelbau, also musste es gut aussehen. Es musste wie eine Rakete aussehen. Ich habe viel darüber gelernt, wie man Fahrräder herstellt und wie sie sich verhalten."

Was die Zukunft betrifft, so hat Paul bereits einige Ideen: "Wenn Red Bull um eine Fortsetzung bitten würde, würde ich noch ein paar Änderungen vornehmen und dann versuchen, den Weltrekord zu brechen."

Du möchtest noch mehr von den Kreationen des "Rag and Bone Man" sehen? Die außergewöhnlichen Arbeiten von Firbank findest du hier .