So meistert ihr den Drift-Modus in GRID Legends

. Anders als in normalen Rennen kommt es dabei also nicht auf die Geschwindigkeit an oder darauf, als erster über die Ziellinie zu rasen.

Im Drift-Modus von GRID Legends geht es darum, auf einem abgesteckten Kurs eine höchstmögliche Punktzahl zu erreichen . Anders als in normalen Rennen kommt es dabei also nicht auf die Geschwindigkeit an oder darauf, als erster über die Ziellinie zu rasen.

Im Drift-Modus von GRID Legends geht es darum, auf einem abgesteckten Kurs eine höchstmögliche Punktzahl zu erreichen . Anders als in normalen Rennen kommt es dabei also nicht auf die Geschwindigkeit an oder darauf, als erster über die Ziellinie zu rasen.