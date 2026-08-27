6 innovative Features, die sich Fans für GTA 6 wünschen

Grand Theft Auto VI steht inzwischen so kurz bevor, dass es sich beinahe greifbar anfühlt. Dreizehn Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Teils bringt Rockstar Games den neuen Blockbuster am 19. November auf den Markt. Und als wäre die Vorfreude nicht schon groß genug, kehrt die Serie damit erstmals seit 2002 in voller Länge nach Vice City zurück – an einen der ikonischsten Schauplätze der GTA-Geschichte.

Mit anderen Worten: Sowohl die Grand Theft Auto-Reihe als auch Vice City – seit jeher eine Hochburg für zwielichtige Geschäfte – sind bereit für ein modernes Upgrade. Und die Fans haben längst ziemlich konkrete Vorstellungen davon, wie dieses aussehen soll. Wir haben deshalb einen Blick in die Diskussionen geworfen und uns angesehen, welche Features ganz oben auf der Wunschliste für GTA 6 stehen.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Es versteht sich von selbst, dass keine dieser Informationen aus offiziellen Quellen stammt, aber hier sind sechs innovative Änderungen und Verbesserungen, auf die sich die Leute im November freuen.

01 Intelligentere Polizei-KI und härtere Cops

Die Stadt gehört dir. Pass nur auf, dass du nicht geschnappt wirst! © Rockstar Games/Take-Two

In einem Spiel, in dem es darum geht, Verbrechen zu begehen und ungestraft davonzukommen, ist die Polizei natürlich der Gegner. Es macht zwar Sinn, dass eine weniger ausgefeilte Polizei-KI für reibungslosere Fluchten sorgt, aber eine unfähige Polizei stellt keine große Herausforderung dar und macht daher nicht so viel Spaß.

"Ich brauche eine viel bessere Polizei-KI", lautete der Titel eines Reddit-Beitrags, in dem genau dieses Thema diskutiert wurde. Es scheint, als wollten sich die GTA-6-Fans eine verbesserte Gegner-KI wünschen, egal ob es sich um Cops, verärgerte Fußgänger oder feindliche Bandenmitglieder handelt. Die Serie hat sich zunehmend auf Kampfdynamik konzentriert, und das macht nur dann Spaß, wenn deine Gegner sich ordentlich wehren können.

Bessere Polizeitaktiken würden dem Spiel eine echte Herausforderung verleihen. In einer Baustelle in die Enge getrieben? Stell dir vor, die Polizei könnte sich aus mehreren Richtungen nähern und sich dabei geschickt aus deiner Schusslinie heraushalten? Oder wenn die Verkehrspolizei dich nicht nur eine Weile verfolgen und dann aufgeben würde? Wie wäre es mit Polizisten, die deine Bewegungen vorhersagen können und per Funk Bescheid geben, um dich schon Kilometer weiter die Straße hinunter abzufangen?

Und es versteht sich von selbst, dass Fans nicht mehr mit ansehen wollen, wie Polizisten Fehlfunktionen zeigen, in Ecken stecken bleiben und endlos im Kreis herumlaufen.

Mit einer ordentlichen, verbesserten Gegner-KI wird nicht nur die Spannung gesteigert, sondern die Fans werden jedes Mal, wenn sie mit ihrem Charakter lebend entkommen, ein echtes Erfolgserlebnis verspüren.

02 Anpassbare Immobilien

Du entscheidest, wie du lebst. © Rockstar Games/Take-Two

Seit mindestens dem letzten Besuch in Vice City, damals im Jahr 2002, können Fans in GTA Immobilien besitzen. Doch bis jetzt hatten sie kaum Gelegenheit, diese Immobilien wirklich zu ihren eigenen zu machen. GTA 6 sollte das ändern, zumal der erste Trailer darauf hindeutet, dass die Nebenfigur Jason im Grunde in einer Hütte am Wasser wohnt.

Vergiss das Anpassen von Frisur und Kleidung – in GTA 6 sollten wir Wände einreißen, Oberlichter einbauen, einen Pool auf dem Dach anlegen, einen Hubschrauberlandeplatz errichten und sogar eine Vintage-Sitzecke einrichten können.

Nicht nur verdient jeder aufstrebende Gangster ein eigenes Zuhause, das genau nach seinem oder ihrem Geschmack gestaltet ist – es könnte auch das realistischste Feature sein, das die Serie je eingeführt hat. Immobilienbesitz ist ein Geldgrab. Wenn man Banken ausrauben kann, um den Küchenanbau zu finanzieren, von dem man schon immer geträumt hat, macht es etwas mehr Spaß. Natürlich nur im Spiel.

Und auch wenn noch nichts bestätigt ist, gibt es zumindest einen Hinweis darauf, dass die Fans das vielleicht bekommen könnten.

03 Ein besseres Musiksystem

Lucia kennt die heißesten Tunes! © Rockstar Games/Take-Two

Es mag nur wie ein Detail wirken, doch die Soundtracks von GTA tragen entscheidend zur Atmosphäre der Spiele bei. Egal, ob du zwischen K-DST hin- und herschaltest oder Lazlow dabei zuhörst, wie er seine fragwürdigen Ansichten zum Besten gibt – die Radiosender machen selbst entspannte Fahrten durch Vice City, Los Santos oder Liberty City immer wieder zu einem besonderen Erlebnis.

Die Sache ist nur: Das System könnte ein kleines Update vertragen. Während sich die Fans die Rückkehr der Autoradios wünschen, wäre es toll, wenn man auch beim Fliegen eines Hubschraubers oder eines Flugzeugs Radio hören könnte. Wenn das nicht ganz möglich ist, wie wäre es dann damit, im Spiel einen Bluetooth-Lautsprecher herauszuholen und eine Playlist voll aufzudrehen, die du im echten Leben zusammengestellt hast?

Außerdem sind Gerüchte, dass man Kopfhörer anschließen und Musik hören kann, während man durch die Stadt läuft oder mit dem Fahrrad fährt, sehr spannend. "Ich hoffe wirklich, dass wir auch außerhalb des Autos Musik über Kopfhörer hören können", lautete der Titel einer Reddit-Diskussion genau zu diesem Thema. "Ich würde auf einer Parkbank sitzen, die Welt an mir vorbeiziehen sehen und dabei Musik hören. Stundenlang!", schrieb ein Nutzer.

Genau wie im echten Leben müsstest du vielleicht nie wieder aufhören, Musik (oder vielleicht die Podcasts im Spiel) zu hören.

04 Mehr Story-DLC

Download-Updates könnten Gebiete wie den Mount Kalaga optimal nutzen. © Rockstar Games/Take-Two

GTA 4 war der erste Teil, der echte herunterladbare Story-Inhalte einführte, und verhalf dem Spiel dadurch zu einer Lebensdauer, die weit über die seiner Vorgänger hinausging. GTA 5 verzichtete größtenteils darauf zugunsten des fantastischen Online-Modus. Das war großartig, bedeutete aber auch, dass man einen Online-Account brauchte, um davon zu profitieren.

Fans wollen, dass GTA 6 das Beste aus beiden Welten bietet. Auf die Frage, was man sich für GTA 6 wünscht, antwortete ein Fan: "Einfach mehr zu tun nach der Hauptstory, das nicht online ist." Amen.

GTA 6 Online scheint unvermeidlich zu sein, aber es gibt keinen Grund, warum Fans nicht bestimmte Missionen und Upgrades direkt auf ihre Konsolen herunterladen können. Dazu könnten beliebte ältere Charaktere gehören, die in der Hauptgeschichte fehlen, oder neue Varianten bereits abgeschlossener Missionen. Oder sogar neue Möglichkeiten, einige der unzähligen neuen Schauplätze des Spiels zu erkunden. Seit der Veröffentlichung von GTA 5 sind 13 Jahre vergangen, daher erscheint es nur fair, die Geschichte von GTA 6 kontinuierlich zu erweitern.

05 Umfassendere Fahrzeuganpassung

Wir wissen, dass "One-Eyed Willie’s Mod Shop" in GTA 6 vorkommen wird. © Rockstar Games/Take-Two

Auch wenn Autos in den späteren Teilen der Serie in den Story-Missionen weniger im Mittelpunkt standen, gibt es immer noch nichts Schöneres, als sich in dein Traumauto zu setzen und zu jeder Tages- und Nachtzeit eine virtuelle Spritztour durch die Hood zu machen.

In früheren Spielen war die freundliche Autowerkstatt um die Ecke ein toller Ort, um sich vor Verfolgern zu verstecken und vielleicht eine neue Lackierung zu bekommen. Aber abgesehen von ein paar Felgen, Farbschemata und Aufklebern waren die Anpassungsmöglichkeiten bisher nicht besonders groß.

In GTA 6 wünschen sich die Fans mehr Möglichkeiten. Im Grunde sollte dein Auto alles widerspiegeln, was du dir erträumen kannst – mit austauschbaren Optionen sowohl innen als auch außen. Warum nicht noch einen Schritt weiter gehen und eine "Chop-Shop"-Werkstatt à la Vice City eröffnen? Willst du den Motor deines Familienkombis aufmotzen? Kein Problem. Willst du dein ATVA an die Ketten eines Militärpanzers anschweißen? Do it!

Für manche Fans sind Wheel-Spinner der Traum. Andere wollen breitere Karosserie-Kits. Auch hier ist derzeit noch nichts bestätigt, aber damit sich GTA wirklich weiterentwickelt, wäre ein neuer Fokus auf Fahrzeugfähigkeiten und Ästhetik fantastisch.

06 Mehr Raubüberfälle und Raubzüge

Jason macht Ärger. © Rockstar Games/Take-Two

Auch wenn der Name Grand Theft Auto auf jede Menge Auto-Raubzüge hindeutet, hat sich die Serie in letzter Zeit nicht wirklich übermäßig auf Fahrmissionen konzentriert. Man könnte argumentieren, dass seit dem Übergang zur 3D-Grafik mit GTA 3 im Jahr 2001 die Missionen zu Fuß das Highlight waren. GTA 5 hatte wahrscheinlich die wenigsten auto-basierten Missionen aller Spiele der Serie, machte das aber mit zahlreichen Raubüberfällen wieder wett.

Inspiriert von Filmen wie "Oceans 11" und "Heat" haben GTA 5 und das darauf folgende Spin-off GTA: Online den Aspekt der bewaffneten Raubüberfälle noch verstärkt und uns einige der besten Missionen in der Geschichte der Reihe beschert.

Die Möglichkeit, diese Missionen zu absolvieren und dabei reichlich Geld zu scheffeln, ist wohl einer der Hauptgründe, warum GTA: Online so fesselnd war. Die Fans wollen in GTA 6 mehr davon sehen. Um diese Idee weiterzuentwickeln, sollte Rockstar Raubüberfälle auf verschiedene Arten lösbar gestalten. Stell dir fünf oder sechs völlig unterschiedliche Ansätze für jeden einzelnen vor, um den Wiederspielwert zu erhöhen.

Und lasst uns auch kleinere Missionen in den Fokus rücken. Nicht alles muss ein Banküberfall mit fünf Polizeisternen sein. Vielleicht mehr Raubüberfälle auf Juweliergeschäfte. Tankstellen. Einbrüche in Villen. Oder wie wäre es mit einer Mission, in der man eine Sammelkarten-Convention ausraubt?

"Läden für Kleingeld. Transportmittel wie Zugüberfälle, die an RDR2 erinnern. Und dann der große Banküberfall wie in GTA 5", lautete ein Vorschlag auf Reddit. Kurz gesagt: Was sich ausrauben lässt, sollte in GTA 6 auch ausgeraubt werden können.