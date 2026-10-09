GTA 6 Online: 10 Dinge, dir wir uns für den Multiplayer-Modus wünschen

Seit der Veröffentlichung von GTA 5 sind 13 Jahre vergangen, und ein Hauptgrund für die Langlebigkeit des Spiels ist der Multiplayer-Teil GTA Online. Wenn Grand Theft Auto VI am 19. November in die Läden kommt, wird der neueste Teil der beliebten Reihe von Rockstar Games noch keinen Multiplayer-Modus enthalten. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Multiplayer-Teil die Welt von Leonida erweitern wird. GTA 6 Online hat das Zeug dazu, der nächste Multiplayer-Gigant zu werden. Hier ist, was Rockstar unbedingt richtig machen muss: von realistischem Straßenkriminalität bis hin zu einer ausgewogenen Wirtschaft, echten Rennligen und einer lebendigen Welt.

01 Realistisches Gameplay

Vice City: Wo Neonlicht, schnelle Autos und Straßenkriminalität florieren © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Eines ist sicher: Wir alle lieben Chaos, oder? Aber wenn dich ein Spieler auf einem Jetbike aus dem Nichts überfährt, hat das nur sehr wenig mit Kriminalität zu tun. Der „Oppressor Mk II“, der 2018 in die Welt von GTA Online Einzug hielt, zeigte, wie schnell übermächtige Fahrzeuge das Gleichgewicht zerstören: Wer zu Fuß unterwegs war oder in einem normalen Auto saß, hatte kaum eine Chance, was Verfolgungsjagden zu einseitigen Schießübungen machte.

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Für GTA 6 Online wollen wir den Fokus wieder auf klassische kriminelle Heldentaten richten: Raubüberfälle, Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden, Geschäfte und Fluchten, bei denen es auf reines fahrerisches Können ankommt und nicht darauf, das teuerste Gadget zu kaufen. Die Vice-City-Kulisse schreit geradezu nach Sonnenschein, Neonlichtern und Straßenkriminalität. Sci-Fi-Flugzeuge und Raketenmotorräder passen nicht zu dieser Atmosphäre. Wenn Fahrzeuge und Ausrüstung näher an der Realität bleiben, fühlen sich Siege wieder verdient an.

02 Eine ausgewogene Wirtschaft

Wer würde sich nicht gerne eine eigene Luxusyacht leisten können? © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Ein Sportwagen für Millionen, eine Wohnung für noch mehr: In GTA Online fühlt sich der Fortschritt oft wie ein Zweitjob an. Im Laufe der Jahre haben sich die Preise völlig von jeder Logik gelöst, sodass jeder, der nicht stundenlang grindet, leer ausgeht.

Wir wollen realistischere Preise für Fahrzeuge und Immobilien. Genauso wichtig sind faire Verdienstmöglichkeiten für Einzelspieler. Du solltest deine Ziele erreichen können, ohne eine ganze Crew zu haben und ohne zur Kreditkarte greifen zu müssen. Ein großartiger Multiplayer belohnt deine Zeit, anstatt ihr einen Preis an den Hals zu hängen. Wenn sich der Kauf deines ersten Autos wie eine echte Leistung anfühlt und nicht wie eine lästige Pflicht, bleibst du viel länger dabei.

03 Erweiterte Städte und Welten

GTA 6 verspricht eine größere, abwechslungsreichere Welt als je zuvor. © Rockstar Games/Take-Two

Vice City ist die Hauptbühne, muss aber nicht die einzige bleiben. GTA Online hat bewiesen, dass Rockstar seine Welt über viele Jahre hinweg erweitern kann. Genau diesen Ehrgeiz hoffen wir in GTA 6 Online zu sehen. Mit einem virtuellen Spielplatz, der sich ständig weiterentwickelt.

Wir wollen langfristige Updates, die den spielbaren Bereich Schritt für Schritt erweitern. Die Rückkehr zu legendären Schauplätzen wie Liberty City bleibt für unzählige Fans ein Traum. Das hält den Multiplayer über Jahre hinweg frisch und bietet dir neue Ecken zum Erkunden, neue Stadtteile, neue Straßen und spannende Gründe, dich wieder einzuloggen. Eine Karte, die gemeinsam mit der Community wächst, wäre das stärkste Argument für die Langlebigkeit von GTA 6 Online.

04 Direkte Rollenspiel-Integration

Die Charakteranpassung ist ein Teil des Spaßes an GTA © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Rollenspiel-Server haben sich zu einer riesigen eigenständigen Szene entwickelt. Ob als Polizist, Taxifahrer oder Mafiaboss: Die Community erschafft ihre eigenen Geschichten und lebt sie stundenlang aus. Diese Entwicklung wurde durch Mods wie FiveM ermöglicht, die völlig neue Spielmöglichkeiten für GTA 5 eröffneten.

Für GTA 6 Online wünschen wir uns offizielle Unterstützung oder eine direkte Integration dieser Mechaniken (vielleicht nach dem Vorbild von FiveM). Entscheidend ist, dass dies sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC verfügbar ist, damit jeder mitmachen kann, anstatt das Erlebnis auf Spieler mit Mod-Setups am PC zu beschränken. Das würde die Rollenspiel-Community stärken und gleichzeitig zeigen, dass Rockstar diesen Spielstil ernst nimmt. Für alle, die mehr wollen als nur Standardmissionen und Schießereien, wäre das ein absoluter Game-Changer.

05 Eine lebendige Spielwelt

Das Betreten eines Gebäudes ist Teil des immersiven Erlebnisses © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Rockstar Games hat bereits angekündigt, dass „Grand Theft Auto VI“ das fortschrittlichste NPC-System enthalten wird, das das Studio je entwickelt hat. Und wir hoffen, dass GTA 6 Online noch einen Schritt weiter geht. Eine Stadt, in der man nur auf verschlossene Fassaden blickt, bleibt eine leere Kulisse. Wir wollen Gebäude, die man betreten kann, komplett mit Läden, Bars und Wohnungen, in denen tatsächlich etwas passiert und NPCs tatsächlich miteinander und mit Spieler:innen interagieren.

Wir wollen auch Objekte, die bei einem Crash realistisch zerbrechen, anstatt standhaft wie massiver Beton zu bleiben. Wenn du mit voller Geschwindigkeit durch eine Schaufensterscheibe rast, solltest du den Aufprall sehen und spüren. Dynamische, nicht vorprogrammierte Raubüberfälle (wie sie offenbar im Einzelspielermodus des Spiels vorkommen) sind Teil dieser Vision. Wenn kein Raubüberfall wie der andere verläuft, weil Polizei, Umstehende und der Zufall den Plan durchkreuzen, spielst du sie gerne ein zehntes Mal durch. Ein starres Skript wird schon beim zweiten Durchgang vorhersehbar, während eine Welt, die auf deine Entscheidungen reagiert, dich immer wieder überrascht.

06 Umfassendere Anpassungsmöglichkeiten

Der Charakter ist alles – dein ganz persönlicher Held © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Dein Charakter ist deine Identität im Multiplayer-Modus. Deshalb ist ein umfangreicher Charakter-Editor unverzichtbar, mit dem du ein wirklich einzigartiges Aussehen gestalten kannst. Von Gesichtszügen und Körperbau bis hin zu persönlichem Stil und feinen Details. Ich meine … komm schon, es gibt doch einen Grund, warum RPG-Fans Dutzende von Stunden damit verbringen, ihren ganz persönlichen Helden zu erschaffen, oder?

Darüber hinaus kannst du mit mehreren nutzbaren Verstecken dein Revier abstecken und je nach Situation zwischen den Verstecken wechseln. Außerdem wollen wir ein überarbeitetes „Wanted“-System, das echte Spannung erzeugt statt bloßer Frustration. Wenn du Chaos anrichtest, solltest du echte Probleme bekomme. Wenn du mit geschicktem Fahrstil entkommst, solltest du belohnt werden. So werden rasante Verfolgungsjagden zu Geschichten, über die man noch tagelang spricht.

07 Echte Multiplayer-Rennen und -Ligen

GTA 6 bietet echte Rundkursrennen © Rockstar Games/Take-Two

Autos gehören genauso zu GTA wie Waffen und Chaos. Doch in GTA Online wirkten Rennen bisher eher wie ein Nebenaspekt. Wir wissen bereits, dass GTA 6 sein Rennspiel-Erlebnis mit Rennstrecken, Offroad-Rennen und Straßenrennen aufwertet.

Warum also nicht auch online darauf setzen? Was wir gerne sehen würden, ist ein eigenständiges Rennsystem mit gestaffelten Ligen, in denen man über mehrere Saisons hinweg die Ränge erklimmt, mit Disziplinen wie Straßenrennen, Driften, Offroad-Rennen und Sprints. Spezielle Renn-Lobbys sind dabei ein entscheidendes Puzzleteil. Fahrer:innen, die faire Rennen fahren wollen, sollten nicht von Spieler:innen gestört werden, die nur darauf aus sind, Lobbys zu stören. Kombiniert man das mit Bestenlisten, Rundenzeitrekorden und Belohnungen, könnte GTA 6 Online Rennsportfans für sich gewinnen, die sich bisher von der Serie ferngehalten haben.

08 Deine eigenen Läden aufbauen und verwalten

Wir wissen, dass "One-Eyed Willie’s Mod Shop" in GTA 6 vorkommen wird. © Rockstar Games/Take-Two

Geld zu verdienen sollte nicht immer damit verbunden sein, den Abzug zu betätigen. Wir wollen mehr Möglichkeiten, seriöse Unternehmen aufzubauen und zu führen. Ob du nun eine Autowerkstatt, eine Kneipe um die Ecke oder einen Nachtclub eröffnest: Du erwirbst ein Geschäftslokal, gestaltest es nach deinen Vorstellungen, legst die Strategie fest und siehst zu, wie es wächst. Wäre das nicht cool?

Die Unternehmensführung muss tiefgreifender sein als das Klicken auf einen einzigen Menüpunkt. Wir stellen uns Managemententscheidungen vor, die sich direkt auf Einkommen und Ruf auswirken und zwar in Räumlichkeiten, die ihr in Echtzeit besuchen und durchstreifen könnt. Für Einzelspieler böte das Führen von Unternehmen eine spannende Alternative zu Standardmissionen und eine weitere Möglichkeit, ein Imperium aufzubauen – sei es legal oder zwielichtig.

09 Mehr Jobs jenseits der Missionen

Wo darf's denn heute hingehen? © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Nicht jeder Tag in Vice City muss mit einem Verbrechen enden. Es ist eine pulsierende Stadt, die jede Menge Potenzial bietet, in das du dich vertiefen und … tun kannst, was du willst. Was wir uns für GTA 6 Online erhoffen, sind zivile Jobmöglichkeiten wie Taxifahren, Kurierdienste und andere Tätigkeiten, bei denen du dir in einem ruhigeren Tempo deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Vielleicht ja sogar in Uniform bei Polizei, Feuerwehr oder Krankenhaus?

Man befördert Passagiere quer durch die Stadt, liefert Pakete aus und lernt dabei den Grundriss jeder Straße und jedes Viertels kennen. Diese Aktivitäten würden für Abwechslung sorgen und der Stadt mehr Realitätsnähe verleihen. Sie sind ideal für Rollenspiel-Fans und alle, die nach einem langen Tag lieber ein bisschen herumfahren möchten, anstatt sich in ein weiteres Feuergefecht zu stürzen. Solange die Bezahlung fair ist, werden Nebenjobs zu einer lohnenden Alternative statt zu einer belanglosen Spielerei. Und sei mal ehrlich: Du hast doch auch in früheren „Grand Theft Auto“-Spielen versucht, dich an die Verkehrsregeln zu halten. Oder etwa nicht? Das haben wir doch alle!

10 Musikintegration

Lucia kennt die heißesten Tunes! © Rockstar Games/Take-Two

Musik hat die „Grand Theft Auto“-Reihe schon immer geprägt und wird auch in GTA 6 eine große Rolle spielen . Die Radiosender sind genauso kultig wie die Autos. Trotzdem lassen viele Spieler beim Spielen bereits ihre persönlichen Playlists im Hintergrund laufen. Deshalb wünschen wir uns eine native Integration mit Streaming-Diensten wie Spotify oder eine intuitive Möglichkeit, eigene Musik im Spiel abzuspielen.

Stell dir vor, du schaltest deine Lieblingssongs ein, während du den Ocean Drive entlangfährst, ohne das Spielfenster zu verlassen. Herkömmliche Radiosender könnten genau dort bleiben, wo sie sind. Wer den klassischen Vice-City-Sound mag, lässt das Radio an, während Spieler, die ihre eigenen Songs bevorzugen, die Freiheit haben, selbst zu wählen. Mehr Kontrolle über den Soundtrack sorgt dafür, dass sich jede Fahrt persönlich anfühlt.

Red Bull Setlist © Red Bull

Passend wäre übrigens die Setlist von Luciano. Sowohl musikalisch als auch, weil das Event mit genau diesem Namen (Red Bull Setlist) einen Tag vor dem GTA-6-Release steigt. Am 18. November in der LANXESS arena in Köln.

Über den Autor Wer ist Phil Briel? Phil ist ein ehemaliger professioneller E-Sportler in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er hat zuvor als Redakteur für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine gearbeitet.