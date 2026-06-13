7 Games, mit denen du die Wartezeit auf GTA 6 verkürzt

Gefühlt die ganze Welt wartet auf GTA 6. Das Spiel, das die Gaming-Branche revolutionieren will. Das Spiel, dessen Release viele andere große Titel aus dem Weg gehen und ihr Erscheinen ins Jahr 2027 verlagern. Am 19. November 2026 soll das neue Open-World-Spiel von Rockstar Games endlich erscheinen. Zumindest, wenn es nicht mal wieder in letzter Sekunde verschoben wird. Das ist gefühlt noch ewig hin. Hier sind 7 Games, die du zocken kannst, um dir das Warten auf Grand Theft Auto VI zu verkürzen.

01 Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 © Rockstar Games

Release: 2018

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Geeignet für: Western- und Open-World-Fans, die spielerische Freiheit schätzen

Red Dead Redemption 2 , das letzte Spiel des GTA-Entwicklerstudios hat zum Release im Winter 2018 das Genre der Open-World-Spiele für immer verändert. Wer offene Welten im Rockstar-Stil schätzt und auf Cowboys und den Wilden Westen steht, ist hier an der richtigen Adresse.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Kein Wunder, dass RDR2 ganz oben auf jeder GTA-6-Wartelisten-Liste steht: Beide Spiele teilen sich die gleiche DNA. Riesige, lebendige Welt, dichte Story und Charaktere, die sich wie echte Menschen anfühlen. Wenn du noch nicht durch bist, hast du locker hunderte Stunden vor dir.

Spielerisch bekommst du eine riesige, lebendige Welt voller Details: Du jagst, fischst, spielst Poker, raubst Züge aus und reagierst auf ein Wetter- und Tagesystem, das sich direkt auf NPCs und Umgebung auswirkt. Pferde, rauchende Colts und sogar dein Bart wollen gepflegt werden. Alles fließt in ein Honor-System ein, das beeinflusst, wie die Welt auf dich reagiert.

Und dann noch dieser legendäre, unvergessliche Soundtrack . Den kannst du in der Orchester-Performance des Red Bull Music Festival Los Angeles 2019 noch einmal in seiner besten Form erleben.

56 Min The Music of Red Dead Redemption 2 Check out this reimagining of Red Dead Redemption 2's score as a live audio-visual performance.

Warum GTA-6-Fans zugreifen sollten: Gleicher Entwickler, gleiches Open-World-Gefühl und ein Beweis dafür, was Rockstar aus Detail, Atmosphäre und Storytelling herausholen kann.

02 Crimson Desert

Crimson Desert focuses on an impressive open world © Pearl Abyss

Release: 19. März 2026

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Geeignet für: Action-RPG-Fans, die riesige Welten und intensive Kämpfe suchen

Crimson Desert von Pearl Abyss ist seit März 2026 verfügbar und zeigt, wie groß und detailliert eine offene Welt heute aussehen kann. Du spielst Kliff Macduff, Anführer der Söldnertruppe Greymanes, deren Lager bei einem nächtlichen Überfall der rivalisierenden Black Bears fast ausgelöscht wird. Die Story dreht sich um Rache, Fraktionspolitik und den Kampf um den Kontinent Pywel.

Im Kern ist Crimson Desert ein Action-Adventure mit anspruchsvollem Nahkampf, bei dem Timing, Konter und Waffenwechsel im Vordergrund stehen. Dazu kommen Pferderitte durch riesige Landschaften, die Erkundung von Ruinen und ein mysteriöser Abyss-Bereich, der noch tiefer in die Spiellore führt.

Auch wenn das Setting weit von Vice City entfernt ist, liefert Crimson Desert genau das Open-World-Volumen, das GTA-Fans suchen: viel zu entdecken, viel zu erleben und kaum eine Pause zwischen den Highlights. Für viele Gamerinnen und Gamer ist dieses Spiel ein heißer Kandidat für das Game of the Year 2026 .

Warum GTA-6-Fans zugreifen sollten: Schiere Größe und Vielfalt der Spielwelt: Wer von GTA 6 eine riesige Sandbox erwartet, findet hier schon jetzt ein ähnliches Gefühl von Maßstab und Freiheit.

03 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Release: 10. Dezember 2020

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Geeignet für: Fans von Science-Fiction, Crime-Stories und Charakter-Builds

Night City ist eine der dichtesten und lebendigsten Städte, die je in einem Spiel erschaffen wurden und damit ein naheliegender Vergleich zu Vice City in GTA 6. Als Söldner V baust du dir in Cyberpunk 2077 der 'The Witcher'-Macher von CD Project RED deinen Weg durch eine Welt aus Konzernen, Gangs und Straßenkriminalität, mit einer Story, die stark von deinen Entscheidungen und der Beziehung zu Johnny Silverhand (Keanu Reeves) geprägt wird.

Spielerisch verbindest du Shooter-Action mit RPG-Elementen: Du levelst Skills, baust deinen Build aus Waffen, Cyberware und Hacking-Fähigkeiten und rast mit Autos und Bikes durch die Straßen, samt Verfolgungsjagden und Shootouts mit der Polizei. Über die Jahre hat das Spiel durch zahlreiche Updates und das Phantom-Liberty-Addon enorm an Qualität gewonnen.

Wer das Spiel zum (zugegebenermaßen etwas holprigen) Release ausgelassen hat, findet heute eine der besten Open-World-Erfahrungen überhaupt vor.

Warum GTA-6-Fans zugreifen sollten: Eine pulsierende Großstadt, Fahrzeuge, Crime-Story und jede Menge urbanes Chaos. Also genau das Setting, das auch GTA 6 wieder bieten wird.

04 Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 bietet viel für Sammler:innen © Phil Briel / Xbox Game Studios

Release: 19. Mai 2026

Plattformen: Xbox Series X/S, PC (PS5-Version soll folgen)

Geeignet für: Auto- und Rennspiel-Fans, die offene Welten mit hohem Tempo lieben

Mit seinen Autorennen dürfte der Online-Multiplayer von GTA 6 ein Wörtchen im Kampf um die besten Rennspiele 2026 mitreden. Autos sind ein zentraler Bestandteil der GTA-Reihe und genau da setzt Forza Horizon 6 an. Statt einer durchgehenden Story erlebst du eine Reihe von Festival-Events, bei denen du dich durch verschiedene Rennserien hocharbeitest, neue Autos freischaltest und deinen eigenen Fuhrpark aufbaust. Die offene Spielwelt lädt dabei jederzeit zum freien Erkunden ein, abseits der Strecke genauso wie mittendrin.

Hunderte Fahrzeuge, jede Menge Anpassungsmöglichkeiten bei Optik und Tuning sowie unterschiedliche Rennarten von Straßenrennen über Geländetouren bis zu Stunt-Strecken sorgen für enorme Abwechslung. Das Fahrgefühl ist arcadig, aber griffig, ideal, um einfach Gas zu geben und die offene Welt im eigenen Tempo zu entdecken.

Wer schon jetzt PS-Power und Tempo sucht, kommt hier voll auf seine Kosten und kann nebenbei seine Fahrkünste für die Straßen von GTA 6 schärfen.

Warum GTA-6-Fans zugreifen sollten: Der Fokus auf Autos, Geschwindigkeit und eine offene Welt zum Erkunden trifft genau den Nerv, den GTA-Fans an Fahrzeugen und Rennen lieben.

05 Gothic Remake

Das Gothic Remake bringt den Kult-Klassiker aus 2001 zurück. © THQ Nordic

Release: 05. Juni 2026

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Geeignet für: RPG-Fans, die atmosphärische Welten mit starkem Charakter mögen

Ein echter Klassiker aus deutscher Entwicklung feierte endlich sein Comeback: Das Gothic Remake bringt die legendäre Strafkolonie aus dem Jahr 2001 mit moderner Grafik und überarbeiteten Mechaniken zurück. Du startest als namenloser Gefangener im "Schlafenden Loch", einer Strafkolonie, die durch eine magische Barriere von der Außenwelt abgeschnitten ist. Dort musst dir erst einmal Respekt und einen Platz in einer der rivalisierenden Lagerfraktionen verschaffen.

Das Gameplay setzt auf knackige, manuelle Kämpfe, ein offenes Levelsystem ohne klassische Klassen und eine Welt, die keine Quest-Marker oder Fast-Travel-Komfort bietet. Stattdessen merkst du dir Wege, lernst Routinen der NPCs und musst dir Fortschritt hart erarbeiten, ein Spielgefühl, das viele moderne Open-World-Titel vermissen lassen.

Für alle, die Open-World-Games mit Tiefgang lieben und gleichzeitig ein Stück Gaming-Geschichte neu erleben wollen, ist das Remake ein Pflichttitel.

Warum GTA-6-Fans zugreifen sollten: Eine glaubwürdige, lebendige Welt mit NPCs, die ihren eigenen Rhythmus haben. Genau das Gefühl von "echter Welt", das auch GTA so besonders macht.

06 Assassin's Creed Black Flag: Resynced

Yo-Ho, Piraten trinkt aus! Ubisoft bringt Black Flag als Remake zurück. © Ubisoft

Release: 2013 (Original), Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Geeignet für: Piraten- und Open-World-Fans, die Erkundung und Seeschlachten lieben

Schon 2013 hat Ubisoft mit Black Flag bewiesen, wie viel Spaß eine offene Welt voller Möglichkeiten machen kann, nur eben auf hoher See statt in einer Großstadt. Das Piratenabenteuer gilt unter Fans der Reihe als einer der besten Ableger überhaupt. Jetzt bringen die Entwickler das Open-World-Game in modernisierter Form als Assassin's Creed Black Flag: Resynced zurück.

Als Pirat Edward Kenway durchkreuzt du die Karibik, schließt dich nach und nach der Bruderschaft der Assassinen an und gerätst zwischen die Fronten von Piraten, Templern und Kolonialmächten. Eine Story voller Intrigen, Verrat und schwerer Entscheidungen.

Im Zentrum des Gameplays steht dein Schiff, die Jackdaw und der legendäre Leap of Faith darf natürlich auch nicht fehlen. Ob und in wie weit der im realen Leben möglich ist, haben übrigens vier Red Bull Athlet:innen wie Molly Carlson und Pavel Petkuns selbst getestet:

Das Remake erscheint am 9. Juli 2026 und wurde komplett mit der neuesten Anvil Engine neu aufgebaut, inklusive Raytracing, Mikropolygon-Rendering und einem dynamischen Wettersystem, das die Karibik noch lebendiger wirken lässt. Auch das Kampfsystem wurde überarbeitet: neue Kontermechaniken, flexiblere Verfolgungsjagden und die Möglichkeit, in Stealth-Passagen praktisch überall in Deckung zu gehen.

Zusätzlich zur Originalgeschichte gibt es exklusive neue Story-Inhalte rund um bekannte Figuren wie Blackbeard und Stede Bonnet, dazu drei neue Offiziere, die sich Edward auf seiner Reise anschließen, sowie kleine Extras wie neue Shantys, Haustiere an Bord der Jackdaw und ein Fotomodus.

Warum GTA-6-Fans zugreifen sollten: Eine riesige, dicht gefüllte Open World mit Nebenmissionen, Sammelobjekten und einer Hauptstory, die dich stundenlang fesselt, ganz wie bei GTA.

07 The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker wird ein Highlight für RPG-Fans. © Bandai Namco

Release: 03. September 2026

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Geeignet für: Story-Fans, die düstere RPGs mit moralischen Entscheidungen lieben

Okay, du hast es bis September geschafft. Rund zwei Monate trennen dich noch vom GTA-6-Release. Wie wäre es jetzt mit einem weiteren Open-World-Highlight samt packender Story, moralischen Entscheidungen und kerniger Action? Bühne frei für Blood of the Dawnwalker . Das düstere Fantasy-Rollenspiel entsteht bei einem Team, das zuvor federführend an The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 mitgearbeitet an. Und das merkt man sofort.

Das Game versetzt dich ins Europa des 14. Jahrhunderts: Die Pest wütet, und Vampire nutzen das Chaos, um aus dem Schatten zu treten. Du spielst Coen, der durch einen Biss zum Dawnwalker wird. Tagsüber Mensch, nachts Vampir. Ob du um deine Menschlichkeit kämpft oder deine dunklen Kräfte annimmst, um deine Familie zu retten, liegt ganz bei dir.

Spielerisch erwarten dich zwei völlig unterschiedliche Gameplay-Loops je nach Tageszeit: Als Mensch kämpfst du mit Schwert und Magie, als Vampir setzt du auf brachiale, übernatürliche Fähigkeiten und bewegst dich völlig anders durch die handgefertigte offene Welt. Dazu kommt ein Zeitsystem, das wirklich tickt: Jede Quest kostet Zeit, du kannst nicht jedem helfen und die Welt sowie der Gegenspieler:innen reagieren auf das, was du tust, oder eben nicht tust.

Warum GTA-6-Fans zugreifen sollten : Eine reaktive Welt voller Konsequenzen für dein Handeln. Ähnlich wie bei GTA, wo deine Entscheidungen direkten Einfluss auf Story und Umgebung haben.