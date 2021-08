Street Fighters Pro Tipps: So spielt ihr Guile

Street Fighter bietet eine stetig wachsende Palette an interessanten Charakteren. Bei all den Fightern ist es nicht immer leicht den Überblick zu behalten oder seinen Favoriten zu finden. Aus diesem Grund stellen wir euch die Street Fighter in unserem Guide einmal im Detail vor.

Packt die USA-Flaggen aus und sattelt die Adler. Heute schauen wir uns den Army-General Guile an.

01 Wer ist Guile?

Guile meistens ein sehr defensiver Charakter mit einem Fokus auf Reaktion. Das bedeutet nicht, dass es durchaus Spiel-Versionen und -Varianten gab, in dem er auch mit starker Offensive geglänzt hat.

Obwohl Guile von außen ernst und emotionslos wirkt, so steckt ihn ihm doch ein Kern, der sich sehr um seine Freunde und Familie sorgt. Besonders der Tod seines Kameraden Charlie Nash nagt sehr an dem ihm, kombiniert mit große Wut gegenüber M. Bison und dessen Organisation Shadaloo, die scheinbar in das Ableben von Charlie verwickelt waren.

Seine Kampfkunst ist eng an das Martial Art der klassischen, westlichen Actionfilmen angelehnt. Man denkt bei seinen Animationen schnell an Schauspieler wie Steven Segal oder Jean-Claude Van Damme (der Guile auch im Street Fighter-Realfilm dargestellt hat). Auch kann man einen Hauch von professionellem Wrestling erkennen, besonders bei seinen Boden- und Luft-Würfen.

Augenbrauen sind für Anfänger. Guile braucht sie nicht. © Capcom

Das erste was einem auffällt ist Guiles absurde Frisur: Steil nach oben stehende, blonde Haare, die in einem Plateau enden. Sein klassisches Design zeigt zudem seine amerikanischen Militär-Wurzeln: Die US-Flagge auf seinem Arm, die Hundemarken um den Hals und die Tarnfarben auf der Hose sind markante, optische Merkmale.

Go home and be a family man. Guile (Street Fighter II)

02 Guiles erster Auftritt

Als Teil der World Warrior hatte Guile seinen ersten Auftritt in der Ur-Fassung von Street Fighter II. Er war neben Chun-Li und Blanka einer der Charaktere, die auf Charge-Bewegungen für ihre Special Moves setzen.

In Street Fighter III wurde Guile durch den Franzosen Remi ersetzt, der ein ähnliches Move-Set hatte. Ansonsten war der amerikaner in jedem fortlaufenden Street Fighter-Teil spielbar.

Und selbst, wenn man noch nie Guile gespielt hat: Sein musikalisches Motiv hat man sicher schon einmal gehört. Denn es passt zu allem.

03 Guiles Spielstil

Ein Spielstil, der direkt mit Guile in Verbindung steht ist “turtlen”. Also ein sehr defensiver Style, ähnlich zu einer Schildkröte, die sich in ihrem Panzer verkriecht. Seine beiden Special-Moves, Sonic Boom und Flash Kick, sind hier optimale Werkzeuge, da sie den Raum vor und über Guile perfekt kontrollieren.

Guile ist übrigens einer der wenigen Charaktere, die im Laufe der unterschiedlichen Street Fighter-Versionen keine neuen Special Moves erhalten hat. Seit seinem Release in Street Fighter II World Warriors besitzt er die selben 2 Spezialangriffe. Der Hintergrund war gerade zu Beginn, dass er ein einfacher Charakter sein soll, dessen Fähigkeiten sehr klare Ziele verfolgen, und die nicht schwer einzugeben sind.

Street Fighter V gab Guile durch seinen V-Trigger aber auch die Option in die offensive zu gehen und wirklich beeindruckende Combos auszuführen. Doch selbst hier ist ein defensiver Spielplan der Kern von Guiles Strategie. Ziel ist es, den Gegner so lange zu frustrieren, bis er einen Fehler begeht oder nicht mit einem offensiven Manöver rechnet.

Gerade neue Spieler finden nicht viel Gefallen an der Strategie. Sie wirkt langweilig und wird oft als “cheap” bezeichnet. Allerdings ist es die beste Weise Guile zu spielen und daher eine vollkommen legitime Methode das Spiel zu gewinnen.

04 Ikonische Special-Moves

Sonic Boom

Es gibt wenig Angriffe in Fighting Games, die auf einem Ikonen-Level mit Attacken wie dem Hadouken und Shoryuken stehen - aber der Sonic Boom von Guile ist nah dran. Dabei ist schon die Bewegung von Guile, der seine Arme zusammenführt, um einen Energiediskus zu erzeugen unglaublich einprägsam. Gepaart mit dem klassischen Soundeffekt haben wir hier alle Zutaten für einen Evergreen der Videospielgeschichte.

Im Spiel ist der Sonic Boom das essentielle Werkzeug von Guile, um seine Gegner auf Distanz zu halten. Zwar braucht der Angriff einen kurzen Moment, um aufgeladen zu werden, allerdings kann man die Aufladezeit für den nächsten Sonic Boom bereits beginnen, nachdem der erste geworfen wurde. Dadurch kann Guile effektiv in Feuerball-Kämpfe mit Shotos, wie Ryu und Ken, mithalten.

Der Sonic Boom hat aber auch offensive Zwecke. In einigen Versionen von Street Fighter fliegt die schwache Variante des Projektils langsam genug, dass Guile dieses nutzen kann, um sich hinter diesem zu bewegen und damit dem Gegner zu nähern.

Flash Kick

Guiles Anti-Air und Combo-Ender. Flash Kick ist ein sehr schneller Move mit großer Hitbox. Gerade in früheren Versionen von Street Fighter war der Move in seiner Funktion sogar effizienter als der Shoryuken von Ryu und Ken. Der Nachteil ist, dass Guile den Move dadurch aufladen muss, dass er nach unten hält. Das führt im Neutral-Game dazu, dass er sich ducken muss, um den Flash Kick ausführen zu können.

05 Bekannte Guile-Spieler

Daigo “The Beast “ Umehara

Auch wenn die meisten Daigo für sein Shoto-Gameplay kennen, so war er bereits in Street Fighter II ein großer Guile-Fan.

Mittlerweile spielt er den Charakter auch als seinen Main-Pick in Street Fighter V. Von allen Kämpfern in der aktuellen Version bietet Guile alles, was der, auf starke Fundamentals bauende, Altmeister benötigt.

06 Du "NuckleDu" Dang

NuckleDu begann seine Karriere zu Zeiten von Ultra Street Fighter IV. Allein 2016 gewann er mehrere Major-Events. Darunter Summer Jam X, The Fall Classic, Canada Cup und später auch das finale des Capcom Cups.

“Du” war für seine relativ offensive Auslegung von Guile bekannt. Zudem ließ er es sich nicht nehmen seine Gegner dadurch zu verspotten, dass er während des Matches die Sonnenbrille von Guile an- und auszog. Ein Special-Move, der keinen Effekt hat, aber dem Gegner vermittelt: Ich kann das tun, und dich dennoch besiegen. Etwas, was zu Beginn für viel Kritik gesorgt hat, aber ihn später zu einem Publikumsliebling machte.