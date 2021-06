Shanks teilt seine besten Tipps & Tricks für Guilty Gear Strive mit uns

Wenige Titel haben die Fighting Game Community dermaßen im Sturm erobert wie Guilty Gear Strive. Der robuste Netzwerkcode des Spiels bietet Spielern stets faire Online Bedingungen, ganz gleich von welcher Region auf der Welt sie beitreten. Da Strive auch in Sachen Gameplay so etwas wie einen Neuanfang der Serie darstellt, ist es der perfekte Einstiegspunkt für Neulinge.

ist sehr von der Neuauflage angetan. Der Dragon Ball FighterZ Veteran bringt nun seine Top Level Skills zu Arc System Works’ neuestem Guilty Gear Fighting Game. In Bezug auf die bisherige Meta sieht er das ernorme Potential von Guilty Gear Strive.

Am besten sollte man sich zu Beginn unter den verschiedenen Fightern einen auswählen, der relativ klar die Grundelemente des Gameplays vermittelt.

