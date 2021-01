Unsere Gänsehaut-Momente mit Roman Hagara & Hans-Peter Steinacher

Hagara/Steinacher

1996 - eine GOLDrichtige Entscheidung

Roman Hagara: "Unsere Geschichte ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Wir sind in der Tornado-Klasse eigentlich als Gegner gesegelt, aber Hans-Peter hat dann aufgehört. Im Winter 1996 habe ich einen neuen Vorschoter gesucht, war zufällig beim Hans-Peter im Apartment. Wir waren Skifahren und haben gefeiert. Und beim Rausgehen habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, bei mir an der Vorschot weiterzusegeln und sich für die Sommerspiele zu qualifizieren."

Tornado-Duo Hagara/Steinacher © Flo Hagena / Red Bull Content Pool

1997 - die erste Medaille

Die ersten Erfolgserlebnisse des neuen Tornado-Duos ließen nicht lang auf sich warten. 1997 schnappten sich Hagara/Steinacher EM-Gold in La Grande Motte. Insgesamt folgten noch drei weitere EM-Titel (2000, 2001, 2006).

1999 - WM-Krone für Hagara/Steinacher

Spätestens nach dem WM-Titel 1999 in Vallensbaek hat es sich um die Welt herumgesprochen - in Österreich wächst das Segel-Topteam für das nächste Jahrzehnt heran... die Sommerspiele in Sydney können kommen!

Ein eingespieltes Team bringt nichts so schnell aus der Ruhe © Red Bull Sailing Team

24 Jahre mit Hans-Peter Steinacher zu segeln, ist wahrscheinlich so wie 50 Jahre verheiratet zu sein. Roman Hagara Segeln

2000 - UNFASSBAR! Gold für Österreich!

Hagara/Steinacher vor der Oper in Sydney © Red Bull Sailing Team

Skipper Roman Hagara & Vorschoter Hans-Peter Steinacher "filetierten" in Sydney die Konkurrenz in der Tornado-Klasse und standen bereits zwei Wettfahrten vor dem Ende als Sieger fest. Damit holten sie nicht nur das langersehnte Gold, sondern gewannen im selben Jahr auch die Wahl zu Österreichs "Mannschaft des Jahres".

2004 - They did it again: DOPPELSIEGER!

Was ist schwieriger als einen Titel zu holen? Genau: Ihn zu verteidigen. So erlebte Hans-Peter Steinacher die Zeit zwischen den Sommerspielen in Sydney und Athen: "Die Herausforderung, den Titel zu verteidigen, hat uns extrem gereizt - und herausgefordert. Unsere Gegner haben uns vier Jahre lang quasi auf Schritt und Tritt verfolgt und uns teilweise sogar kopiert. Das war eine ganz neue Situation für uns."

Work hard, win Gold! © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

2009 - Big-Boat Segeln

Nach den beiden Titeln bei den Sommerspielen und zahlreichen WM- und EM-Medaillen stand 2009 ein anderes Kaliber auf dem Plan. Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher stiegen ins Extreme Sailing ein. Eine neue Herausforderung, denn Big-Boat Segeln ist nochmals eine andere Hausnummer. Sie sorgten für mächtig Furore und holten bis heute in unterschiedlichen Kategorien zahlreiche Wettfahrts-Siege sowie Podestplätze und zählen mit ihrem Team zu den besten Crews der Welt.

Voller Körpereinsatz © Lloyd Images/ Extreme Sailing Series / Red Bull Content Pool

2010 - America's Cup

Damals muss wohl ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sein. Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher waren 2010 als erste Österreicher beim America's Cup , bei der ältesten noch heute ausgetragene Segelregatta der Welt, am Start.

Roman ist ein ganz starker Charakter, hat seinen eigenen Willen und ist zielstrebig - so einen Menschen habe ich in meinem Leben kein zweites Mal kennengelernt. Hans-Peter Steinacher Sailing Extreme Series

Red Bull Foiling Generation © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

2015 - Start der Red Bull Foiling Generation

Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher sind nicht nur wahre Champs, sondern wollen der Segel-Community ihr Know-how weitergeben - zum Beispiel bei der Eventserie "Red Bull Foiling Generation", die weltweit größte Eventserie für Nachwuchssegler.

Red Bull Foiling Generation Sailing – High-speed foiling catamarans

Erfolgreichste Sommersportler in Österreichs Sporthistorie

Ob beim Tornado- oder Extrem-Segeln: Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher haben so ziemlich alles gewonnen, was man auf einem Segelboot einheimsen kann.

Der Ritterschlag - eine Audienz beim Kaiser