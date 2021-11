Halo Infinite Multiplayer Guide: Die besten Tipps und Tricks

Ab in die Akademie

Pünktlich zum 20. Geburtstag der legendären Shooter-Reihe ist die kostenlose Halo Infinite Multiplayer-Beta gestartet. Der neueste Serienteil vereint altbekannte Stärken mit frischen Ideen und kommt bei Spielern hervorragend an. Um euch Neueinsteiger fit für den Shooter-Hit zu machen, liefern wir euch im Halo Infinite Multiplayer Guide nützliche Tipps und Tricks.

Wer mit Halo Infinite seine ersten Gehversuche im Ring-Universum wagt, sollte unbedingt zunächst der Akademie einen Besuch abstatten . In einem umfangreichen Tutorial macht euch der Shooter mit den Basics vertraut.

Alternativ wagt ihr euch an die eine oder andere Trainingspartie gegen Bots . Bei den Matches gegen CPU-gesteuerte Gegenspieler könnt ihr nahezu jeden Paramater feinjustieren. Tastet euch mit der KI-Schwierigkeit langsam an euer Können heran, legt eure Startausrüstung und Gadgets fest und bestimmt beispielsweise, ob ihr selbst unsterblich sein wollt, um langsam ein Gefühl für das Gameplay zu bekommen.

Eine interessante Neuerung, die euch Halo Infinite lediglich im Tutorial beibringt, ist die praktische Scan-Funktion . Per Druck auf die untere Pfeiltaste des Controllers, beziehungsweise die Z-Taste auf der Tastatur aktiviert ihr den Scanner, der daraufhin die Positionen von Waffen, Fahrzeugen und Gadget in eurer Umgebung aufdeckt .

Macht im Spiel so oft wie möglich Gebrauch, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Sehr nützlich auch, um durch Wände hindurch zu überprüfen, ob eine der mächtigen Power-Waffen bereits gespawnt ist.

Der Halo Infinite Multiplayer ist ein klassischer Arena-Shooter . Die grundlegende Gameplay-Formel hat bereits 20 Jahre auf dem Buckel. Das bedeutet, dass sich das Spielgefühl in einigen Bereichen von modernen Shootern unterscheidet.

In Halo Infinite liegt der Fokus auf zwei Kern-Aspekten , die es zu verinnerlichen gilt: Map-Kontrolle und Teamplay .

So spawnen in regelmäßigen Abständen die sogenannten Power-Waffen auf den Karten, dazu zählen beispielsweise Raketenwerfer, Scharfschützengewehre und andere. Die Spawn-Punkte und -Timer sind auf jeder Karte festgelegt und können (und sollten) daher verinnerlicht werden. Grundsätzlich gilt: Wer die Power-Waffen hält, gewinnt die Partie – oder verschafft sich zumindest einen gewaltigen Vorteil.

Gleichzeitig hat das Teamplay , also das Zusammenspiel mit euren Kameraden, oberste Priorität . Unabhängig vom Spielmodus oder der Karte. Wer zusammenbleibt, gemeinsam angreift oder verteidigt, erhöht seine Chancen deutlich.

Egal welchen Modus ihr spielt: Bleibt zusammen, greift gemeinsam an oder verteidigt als Team die Flagge oder Basis.

Halo-typisch ist die TTK , also die Zeit die es dauert um einen Gegner auszuschalten, im Vergleich zu anderen Shootern deutlich höher . Immerhin verfügen alle Spartans im Halo Infinite Multiplayer über einen Schild, der sich zudem wieder auflädt.

Einen entscheidenden Vorteil verschafft ihr euch, wenn ihr eure Granaten in die Feuergefechte einbaut . Beispielsweise, um zunächst den Schild zu deaktivieren. Dann habt ihr mit eurer Primärwaffe leichtes Spiel.

