Manuel Lettenbichler ist neuer Hard Enduro-Weltmeister

Für den Titelgewinn hätte Mani seinem schärfsten Konkurrenten -- Mario Roman -- beim 8. Stopp in der HEWC (Hard Enduro World Championship) auch einfach hinterherfahren können. Nachdem er an Tag 2 jedoch einen Penalty aufgebrummt bekam, setzte er alles auf eine Karte und gab Vollgas bis zum letzten Checkpoint. Das Resultat: Sieg und WM-Titel!

Beim großen Showdown in Spanien bahnte sich erneut ein packendes Duell zwischen den beiden an. Der Spanier erwischte einen guten Start und schob sich an Trystan Hart und Alfredo Gomez vorbei auf Platz 2. Technische Probleme zwangen ihn jedoch zu einer Pause. Sein Teamkollege