Billy Bolt, Manuel Lettenbichler und Trystan Hart treten beim Red Bull Tennessee Knockout in Sequatchie, Tennessee, USA am 10. August 2025 an.
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Motorbike Enduro

Neues Punktesystem läutet neue Hard Enduro-Ära ein

Mit der Einführung der Hard Enduro Weltrangliste bekommt der Sport sein erstes globales Punktesystem. Erfahre alles über das Format und sieh dir den kompletten Rennkalender für die Saison 2026 an.
Von: Eliasz Dawidson
3 min readPublished on

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Red Bull Erzbergrodeo

Red Bull Erzbergrodeo 2026: die 30. Auflage des weltweit renommiertesten Extreme Enduro Rennens geht vom 04. bis 07. Juni 2026 über die Bühne des mächtigen Erzbergs!

ÖsterreichErzberg bei Eisenerz, Österreich
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Inhalt

  1. 1
    Das Hard Enduro World Ranking erklärt
  2. 2
    Wie sich die HEWR von der FIM Hard Enduro World Championship unterscheidet
  3. 3
    Der Kalender für das Hard Enduro World Ranking 2026:
Das Hard Enduro World Ranking (HEWR) markiert einen Meilenstein für den Sport: Erstmals gibt es ein globales, unabhängiges Punktesystem. Das von Red Bull Erzbergrodeo-Renndirektor Karl Katoch und Red Bull Romaniacs-Renndirektor Martin Freinademetz ins Leben gerufene Ranking bringt die größten Hard- und Extrem-Enduro-Veranstaltungen der Welt unter einer transparenten Struktur zusammen. Inspiriert vom verbindenden Geist der WESS-Jahre, gibt das HEWR jedem Fahrer die Chance, Punkte zu sammeln und in der Weltrangliste aufzusteigen.
01

Das Hard Enduro World Ranking erklärt

Nach dem Vorbild der ATP- und WTA-Ranglisten im Tennis sammeln die Rider das ganze Jahr über bei internationalen Wettbewerben Weltranglistenpunkte, die bestimmten Kategorien zugeordnet werden, von Challenger bis Supreme. Die Einstufung der Veranstaltung hängt vom Organisationsgrad, der Anzahl der Spitzenreiter, der Medienunterstützung, der Fanbeteiligung und dem Preisgeld ab.
"Wir wollen eine globale, transparente Möglichkeit schaffen, Hard Enduro-Fahrer:innen zu vergleichen. Ein System, das sowohl die Weltmeister:innen als auch die jungen Fahrer:innen, die gerade erst in der Szene auftauchen, anerkennt", erklärt Freinademetz.
Billy Bolt im Finish beim Red Bull Erzbergrodeo 2025 in Eisenerz, Österreich.

Billy Bolt jubelt beim Red Bull Erzbergrodeo 2025.

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Mit einer gemeinsamen Klassifizierung für die prestigeträchtigsten Wettbewerbe der Welt werden statt einer einzigen Meisterschaftsserie verschiedene Veranstaltungen in Europa, Amerika und Australien in die Rangliste aufgenommen. So lassen sich die Ergebnisse von Ridern, die auf verschiedenen Kontinenten antreten, vergleichen.
Derzeit umfasst der Ranglistenkalender 24 Veranstaltungen, die je nach Schwierigkeitsgrad und Prestige in vier Kategorien unterteilt sind - Supreme, Premium, Masters und Challenger. Von besonderer Bedeutung sind die beiden absoluten Klassiker der Disziplin: Red Bull Erzbergrodeo und Red Bull Romaniacs, die beide in der höchsten Kategorie Supreme eingestuft sind.
Diese Veranstaltungen sind seit Jahren das Hauptaugenmerk der Weltelite des Hard Enduro. Fahrer wie Manuel Lettenbichler,Billy Bolt, Trystan Hart und Jonny Walker stehen die ganze Saison über bei verschiedenen Rennen am Start, aber Red Bull Erzbergrodeo und Red Bull Romaniacs stehen ganz oben in ihren Kalendern.
Manuel Lettenbichler von KTM Enduro Factory Racing bezwingt beim Stopp der FIM Hard Enduro World Championship Sea To Sky das raue Gelände von Antalya.

Manuel Lettenbichler will in der neuen Rangliste an die Spitze.

© Alkım Saraç/Red Bull Content Pool

Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar, das am Ende der Saison unter den besten Fahrer:innen der Hard Enduro Weltrangliste aufgeteilt wird.

Ein kurzer Leitfaden zum Hard Enduro World Ranking

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Wie sich die HEWR von der FIM Hard Enduro World Championship unterscheidet

Mit der Schaffung der HEWR wird nicht versucht, eine Konkurrenz zur FIM Hard Enduro World Championship zu schaffen, sondern vielmehr die bestehende Struktur zu ergänzen. Die neue Rangliste soll die Entwicklung von Fahrer:innen und Veranstalter:innen ermöglichen, vor allem in Regionen, die bisher keine Gelegenheit hatten, sich auf der Weltbühne zu präsentieren.
"Bevor die Fahrer:innen Punkte erhalten, wird jede Veranstaltung einem Qualitätsbewertungsprozess unterzogen. Dadurch können sich sowohl die Veranstalter:innen als auch die Teilnehmer:innen weiterentwickeln und in höhere Kategorien aufsteigen", fügt Katoch hinzu.
Manuel Lettenbichler fährt beim ersten Offroad-Tag der Red Bull Romaniacs in Sibiu, Rumänien, am 23. Juli 2025.

Red Bull Romaniacs ist eines der zwei Supreme-Events 2026.

© Attila Szabo/Red Bull Content Pool

Zusätzlich zur Gründung der HEWR wurde die World Enduro Riders Association (WERA) ins Leben gerufen – eine Fahrer:innenorganisation, die aktiv an der Gestaltung des Kalenders und der Punktevergabe mitwirkt sowie entsprechendes Feedback einbringt.
03

Der Kalender für das Hard Enduro World Ranking 2026:

Datum

Event

Land

Ranking

März 20-22

Grinding Stone Hard Enduro

USA

Masters

März 28

Reetzer Hard Enduro

Deutschland

Challenger

April 1-4

Hardstone Hard Enduro

Türkei

Challenger

April 17-19

Alestrem

Frankreich

Premier

April 22-26

Arsenal Hard Enduro

Rumänien

Masters

Mai 1-3

Hells Ride Hard Enduro

Österreich

Challenger

Mai 9-10

Valleys Hard Enduro

Wales

Masters

Juni 4-7

Red Bull Erzergrodeo

Österreich

Supreme

Juni 12-14

I do Hard Enduro

Estland

Challenger

Juni 12-14

Hard Enduro Poiana Rusca

Rumänien

Challenger

Juni 18-20

Silver Kings

USA

Premier

Juni 19-20

Rochepaule Extreme Rodeo

Frankreich

Masters

Juni 26-28

Hard Enduro Piatra Craiului

Rumänien

Challenger

Juni 10-12

Abestone Rodeo Miravalle

Italien

Premier

Juli 28-August 1

Red Bull Romaniacs

Rumänien

Supreme

August 20-22

Forza Orza

Schweden

Premier

September 11-13

Uran Enduro

Malta

Challenger

September 12-14

Wild Woods Extreme

Italien

Premier

September 26-28

Isegrim Enduro

Deutschland

Challenger

Oktober 23-25

Hixpania

Spanien

Premier

November 6-8

Ukupacha Extreme

Ecuador

Premier

November 7-8

Enduro Bung Extreme Race

Kosovo

Challenger

November 7-8

Wildwood Rock Extreme Enduro

Australien

Masters

November 13-15

AvandaRocks

Mexiko

Masters

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