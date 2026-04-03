Neues Punktesystem läutet neue Hard Enduro-Ära ein

Das Hard Enduro World Ranking (HEWR) markiert einen Meilenstein für den Sport: Erstmals gibt es ein globales, unabhängiges Punktesystem. Das von Red Bull Erzbergrodeo-Renndirektor Karl Katoch und Red Bull Romaniacs-Renndirektor Martin Freinademetz ins Leben gerufene Ranking bringt die größten Hard- und Extrem-Enduro-Veranstaltungen der Welt unter einer transparenten Struktur zusammen. Inspiriert vom verbindenden Geist der WESS-Jahre, gibt das HEWR jedem Fahrer die Chance, Punkte zu sammeln und in der Weltrangliste aufzusteigen.
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Das Hard Enduro World Ranking erklärt
Nach dem Vorbild der ATP- und WTA-Ranglisten im Tennis sammeln die Rider das ganze Jahr über bei internationalen Wettbewerben Weltranglistenpunkte, die bestimmten Kategorien zugeordnet werden, von Challenger bis Supreme. Die Einstufung der Veranstaltung hängt vom Organisationsgrad, der Anzahl der Spitzenreiter, der Medienunterstützung, der Fanbeteiligung und dem Preisgeld ab.
"Wir wollen eine globale, transparente Möglichkeit schaffen, Hard Enduro-Fahrer:innen zu vergleichen. Ein System, das sowohl die Weltmeister:innen als auch die jungen Fahrer:innen, die gerade erst in der Szene auftauchen, anerkennt", erklärt Freinademetz.
Mit einer gemeinsamen Klassifizierung für die prestigeträchtigsten Wettbewerbe der Welt werden statt einer einzigen Meisterschaftsserie verschiedene Veranstaltungen in Europa, Amerika und Australien in die Rangliste aufgenommen. So lassen sich die Ergebnisse von Ridern, die auf verschiedenen Kontinenten antreten, vergleichen.
Derzeit umfasst der Ranglistenkalender 24 Veranstaltungen, die je nach Schwierigkeitsgrad und Prestige in vier Kategorien unterteilt sind - Supreme, Premium, Masters und Challenger. Von besonderer Bedeutung sind die beiden absoluten Klassiker der Disziplin: Red Bull Erzbergrodeo und Red Bull Romaniacs, die beide in der höchsten Kategorie Supreme eingestuft sind.
Diese Veranstaltungen sind seit Jahren das Hauptaugenmerk der Weltelite des Hard Enduro. Fahrer wie Manuel Lettenbichler,Billy Bolt, Trystan Hart und Jonny Walker stehen die ganze Saison über bei verschiedenen Rennen am Start, aber Red Bull Erzbergrodeo und Red Bull Romaniacs stehen ganz oben in ihren Kalendern.
Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar, das am Ende der Saison unter den besten Fahrer:innen der Hard Enduro Weltrangliste aufgeteilt wird.
Ein kurzer Leitfaden zum Hard Enduro World Ranking
Einfach gesagt: Nein. Das Hard Enduro World Ranking ist eine umfassende, globale Rangliste für alle Leistungsstufen, während die FIM Hard Enduro World Championship eine Eliteserie ist, die den Weltmeister ermittelt.
Die Fahrer:innen werden auf der Grundlage ihrer Leistungen bei weltweiten Veranstaltungen über einen Zeitraum von 12 Monaten eingestuft, wobei eine Struktur verwendet wird, die es den Fahrer:innen ermöglicht, bei mehreren Veranstaltungen anzutreten und Punkte zu sammeln.
Zurzeit finden 24 Veranstaltungen während der Saison statt. Die beiden bekanntesten sind Red Bull Romaniacs und Red Bull Erzbergrodeo.
Die Veranstaltungen werden in die Kategorien Supreme, Premium, Master und Challenger eingeteilt. Diese werden durch eine Kombination aus Schwierigkeit, Infrastruktur und internationaler Beteiligung bestimmt. Bei Supreme-Events werden die meisten Punkte vergeben.
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Wie sich die HEWR von der FIM Hard Enduro World Championship unterscheidet
Mit der Schaffung der HEWR wird nicht versucht, eine Konkurrenz zur FIM Hard Enduro World Championship zu schaffen, sondern vielmehr die bestehende Struktur zu ergänzen. Die neue Rangliste soll die Entwicklung von Fahrer:innen und Veranstalter:innen ermöglichen, vor allem in Regionen, die bisher keine Gelegenheit hatten, sich auf der Weltbühne zu präsentieren.
"Bevor die Fahrer:innen Punkte erhalten, wird jede Veranstaltung einem Qualitätsbewertungsprozess unterzogen. Dadurch können sich sowohl die Veranstalter:innen als auch die Teilnehmer:innen weiterentwickeln und in höhere Kategorien aufsteigen", fügt Katoch hinzu.
Zusätzlich zur Gründung der HEWR wurde die World Enduro Riders Association (WERA) ins Leben gerufen – eine Fahrer:innenorganisation, die aktiv an der Gestaltung des Kalenders und der Punktevergabe mitwirkt sowie entsprechendes Feedback einbringt.
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Der Kalender für das Hard Enduro World Ranking 2026: