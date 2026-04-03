Neues Punktesystem läutet neue Hard Enduro-Ära ein

Das Hard Enduro World Ranking (HEWR) markiert einen Meilenstein für den Sport: Erstmals gibt es ein globales, unabhängiges Punktesystem. Das von

Karl Katoch und

Martin Freinademetz ins Leben gerufene Ranking bringt die größten Hard- und Extrem-Enduro-Veranstaltungen der Welt unter einer transparenten Struktur zusammen. Inspiriert vom verbindenden Geist der

gibt das HEWR jedem Fahrer die Chance, Punkte zu sammeln und in der Weltrangliste aufzusteigen.