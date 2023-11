Vom BMX zum MTB: Die Freeriderin Harriet Burbidge-Smith im Porträt

Auf dem Mountainbike zu sitzen, macht Harriet Burbidge-Smith glücklich. Die 27-jährige Mountainbike-Freeride-Athletin hat sich in den letzten Jahren zu einer der Top-Damen in der Mountainbike-Elite gemausert.

Aber Mountainbiken war nicht ihre erste Wahl. Burbidge-Smiths erste Ausfahrten fanden auf einem BMX-Bike statt, und die Australierin war sogar Profi, bevor sie vor fünf Jahren zum Mountainbiken wechselte. Kreative Entfaltung, Anerkennung und Erfolg haben sich schnell eingestellt, seit sie den Wechsel vollzogen hat.

Hier erfährst du, wie "Haz", wie sie von Familie und Freunden liebevoll genannt wird, ihren sportlichen "Happy Place" gefunden hat.

Burbridge-Smith wohnt derzeit in Queenstown, Neuseeland © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

01 BMX-Anfänge

Burbidge-Smith ist in den Suburbs der australischen Hauptstadt Canberra geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern fuhren beide Mountainbike, hauptsächlich Cross-Country-Rennen. Ihr Vater, der ursprünglich aus Wales in Großbritannien stammt, nahm regelmäßig an nationalen Wettkämpfen teil. Ihre beiden Geschwister hatte keine Ambitionen im Bikesport, aber Harriet war anders.

"Ich glaube, ich bin schon mit drei Jahren Fahrrad gefahren", erinnert sich Burbidge-Smith. "Und meine Eltern sagten: 'Wow, das scheint ihr wirklich Spaß zu machen, lass uns mal nachsehen, ob es in der Stadt mehr Angebot dafür gibt.'"

Und das gab es! "Sie brachten mich zum BMX-Track und merkten schnell, dass sie mich nicht mehr davon wegbekommen würden.

Burbidge-Smith hat mit MTB ihre wahrhaftige Leidenschaft entdeckt © Rachel Hadfield/Red Bull Content Pool

Der Schritt zu BMX-Rennen war ganz natürlich, und schon bald gewann Burbidge-Smith bis ins Teenageralter hinein nationale Titel in ihrem Heimatland. Insgesamt hat sie acht Titel und zwei Weltmeistertitel in der Altersklasse gewonnen.

"Das habe ich gemacht, bis ich 22 war. Und ich fuhr auch im BMX-Weltcup. Ich war nicht überragend, ich glaube, mein bestes Ergebnis war ein Top-16-Platz bei einem World Cup."

02 Sie hat ihre Leidenschaft gefunden

Um 2018 herum nahm sie an Four-Cross-Mountainbike-Events teil und sie war ab der ersten Sekunde begeistert von den größeren Wheels im Gelände. Ein Trip nach Whistler, dem Mekka des Mountainbikens in Kanada, zum Crankworx Festival 2018 entfachte das Mountainbike-Feuer dann endgültig in ihr. Sie liebte den Mix aus Schnelligkeit und Kreativität, den Crankworx bot, sowie das Gemeinschaftsgefühl unter den Ridern.

"Lange Zeit dachte ich, dass BMX-Rennen der richtige Weg sind, aber dann kam das Mountainbiken und ich merkte, dass ich genau das vermisst habe. Beim Mountainbiken hatte ich sofort eine bessere Connection zu den Leuten. Es fühlte sich mehr wie meine Familie an. Bei BMX-Rennen hingegen hatte ich nie wirklich gute Freunde und es fühlte sich auf Camps und ähnlichen Veranstaltungen irgendwie komisch an."

03 Der perfekte Mix

Crankworx spielt, wie bereits erwähnt, eine große Rolle in Burbidge-Smiths Karriere. Die Mischung aus Rennen und der Möglichkeit, nebenbei kreativ zu sein, passt perfekt zu ihr. Bei Crankworx hat sie sowohl bei klassischen Renn-Veranstaltungen als auch in Disziplinen wie Dual Slalom, Pumptrack und Speed and Style eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass eine der besten Allrounderinnen ist, mit der man immer rechnen muss. Insgesamt hat sie bisher bei Crankworx-Events in Australien, Neuseeland, Österreich und Kanada unglaubliche 11 Titel gewonnen.

Aber ihr ging es nie nur darum, wettbewerbsfähig zu sein. Die Teilnahme an Veranstaltungen, bei denen der Freeride-Ethos stark ausgeprägt ist, war mindestens genauso wichtig. Bei diesen Events geht es einfach darum, zu fahren, zu jammen, kreativ zu sein und Spaß an großen Jumps und großen Bikes zu haben. Freeriding wird für sie in den nächsten fünf Jahren "ein großer Fokus" sein.

"Das kommt von meinem BMX-Background. Deshalb mag ich Crankworx, weil es mir einen kleinen Vorgeschmack auf das Head-to-Head-Format gegeben hat. Aber letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass ich mehr Erfüllung in großen Tricks und solchen Dingen finde. Ich hatte das Gefühl, dass mir das mehr gibt, und ich denke, dass ich mich deshalb darauf fokussieren werde. Aber bei Crankworx werde ich nach wie vor dabei sein, weil ich einfach gerne Rennen fahre."

Auf den großen Kickern des Freeride-Events "Swatch Nines" © Swatch Nines/Red Bull Content Pool Einmal Rennfahrerin, immer Rennfahrerin © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

04 Ängste überwinden

Haz gibt zu, dass der Einstieg in die Freeriding-Welt ein großer Schritt aus ihrer Komfortzone war, aber sie genießt es -- und das macht sich bezahlt! Nachdem sie vom BMX umgestiegen war, nutzte sie ihre Vorstellungskraft, um ihre Angst vor dem Flippen zu überwinden.

"Letztes Jahr [2022] hatte ich mir vorgenommen, bei meinem Auftritt im Speed and Style einen Flip zu machen. Ich hatte einfach so eine verrückte mentale Blockade."

"Ich machte diese 10-minütige Visualisierung jedes einzelnen Gefühls während des Prozesses, immer wieder und immer wieder. Ich stellte mir vor, wie ich mich danach fühlen würde, all die Emotionen. Ich machte das jeden Tag. Ich arbeitete hart daran und flippte zuerst im Dirt, um es dann endlich im Wettkampf umzusetzen."

Flips wurden zur Gewohnheit © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

05 Die Frauenszene pushen

Burbidge-Smith ist eine der führenden Repräsentantinnen für Frauen und Mädchen im Bikesport. Wie ihr "Freeriding in New Zealand"-Beitrag für Red Bull TV zeigt, lässt sie keine Gelegenheit aus, ihre weiblichen Kolleginnen zu supporten. In diesem Fall Vinny Armstrong, Robin Goomes und Casey Brown.

Bei "Freeriding in New Zealand" geht es um die weibliche Bikeszene © Rachel Hadfield/Red Bull Content Pool

Abgesehen von den Crankwork-Festivals gibt es noch viele andere Get-Togethers bei Freeride-Events und reinen Frauen-Camps wie "Red Bull Formation", bei dem sie 2022 dabei war.

Die "Formation" hat dazu beigetragen, dem Freeride-Sport für Frauen ein Profil zu geben, und für Haz war es wichtig, dass Frauen im Freeride-Sport eine Plattform bekamen. Seitdem werden weibliche Athletinnen häufiger zu Events eingeladen, bei denen sie die gleichen Jumps und Lines wie die Männer fahren können.

"Viele Leute fragen mich: 'Warum seid ihr nicht auf dem gleichen Level?' Die Antwort: Weil wir nie zu den Events eingeladen wurden! Oder sie sagen mir: 'In den letzten Jahren gab es einen massiven Aufschwung.' Ich sage dann: "Weil wir endlich zu den Veranstaltungen eingeladen werden! Natürlich entwickeln wir uns dann auch weiter."

Red Bull Formation war ein ganz besonderes Erlebnis für Haz © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Burbidge-Smith weiß, dass auch die nächste Generation weiter unterstützt werden muss, um neue Talente zu finden und fördern zu können. Das ist etwas, das sie persönlich in Angriff genommen hat, indem sie in den letzten Jahren mit ihrem Fahrradsponsor Trek ein Camp namens "Momentum" in Australien veranstaltet hat.

"Gemeinsam mit Trek leite ich in Australien ein Camp, zu dem wir 10 oder 12 junge, aufstrebende Mädchen einladen, und im letzten Jahr kannten viele von ihnen noch nicht einmal Airbags oder Rails, weil sie keinen Zugang dazu hatten. Ich glaube, ihr Selbstvertrauen ist danach enorm gestiegen."

06 Abseits des Bikes

Burbidge-Smith hat sich in letzter Zeit intensiv mit Fotografie beschäftigt. Für das Projekt "Freeriding in New Zealand" wollte sie herausfinden, wie das Fotografieren die Experience in einem anderen Licht erscheinen lässt und gab den anderen beteiligten Fahrerinnen ihre eigenen Einwegkameras, damit sie ihre Erlebnisse festhalten konnten.

"In letzter Zeit kaufe ich mir gerne Kameras. Ich finde einfach eine in Secondhand-Läden oder auf Facebook Marketplace und schaue, ob sie funktioniert. Und liebe es, Fotos zu machen und sie erst zu sehen, wenn sie entwickelt sind. Das macht es besonders."

Wenn sie sich entspannen möchte, kocht sie gerne -- und sie ist ein echter Foodie. Mit dem zweifachen Red Bull Rampage-Gewinner Brett Rheeder hatte sie die Idee für eine Kochshow.

Wir dachten uns: "Vielleicht sollten wir eine Kochshow bei ihm machen, zu der ich einen Rider aus einem beliebigen Land einlade und ich das Lieblingsessen der jeweiligen Person zubereite, während wir über MTB und solche Sachen reden."

07 Wie sieht die Zukunft aus?

Content-Creating ist heutzutage ein wichtiger Teil in der Welt des Profi-Mountainbikens, und Haz hat das schon lange erkannt. Schon als BMX-Fahrerin hat sie Videos gedreht, und jetzt, wo sie in der Mountainbike-Welt unterwegs ist, ist das noch wichtiger. Eines ihrer Traumprojekte ist es, Dirt-Jumps im urbanen Japan zu filmen.

"Es gab schon viele urbane Ramps und solche Sachen, aber man hat noch nie Dirt in die Stadt gebracht und einen verrückten Edit gemacht. Das könnte man sogar in Japan machen, das wäre ziemlich krass."

MTB ist für Burbidge-Smith mehr als nur ein Sport © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Der Sport und das Leben in der Natur haben ihre mentale Gesundheit gestärkt © Rachel Hadfield/Red Bull Content Pool

Ein weiterer Traum von ihr ist es, ein eigenes Freeriding-Event zu veranstalten.

"Ich würde gerne mein eigenes Event veranstalten, ein riesiges Freeride-Festival, bei dem ich die ganze Strecke selbst designe und baue und dann alle von überall auf der Welt einlade, hier zu fahren."