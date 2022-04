Warum Harriet Burbidge-Smith fester Bestandteil der MTB-Zukunft ist

BMX war ein großer Teil von mir, als ich aufwuchs. Ich verbrachte den Großteil meiner Zeit auf dem Track oder nahm an Rennen teil. Dabei holte ich ein paar global bedeutungsvolle Titel in meinen Altersklassen, was mir zu dieser Zeit alles bedeutete. Dann war ich im UCI World Cup dabei und fuhr ganz gute Resultate ein, hatte aber noch immer nicht herausgefunden, warum es nicht klick machen wollte. Natürlich wusste ich, dass ich das Fahren von Bikes liebe, aber erst, als ich mein erstes Mountainbike-Event bei Crankworx gefahren bin, fühlte es sich so an, als würde das letzte Puzzle-Stück alles komplettieren.