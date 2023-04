Ein "Höllenritt" auf Teneriffa

Der erste Ausflug der Hellride Crew fand 2015 statt und ging von Barcelona Richtung Malaga. Weil es damals direkt so viel Spaß gemacht hat, dauerte es nicht lange, bis weitere Trips folgten, u.a. nach Porto und Lissabon. Nun ist es erneut so weit durch südlichere Gefilde zu rollen – diesmal mit Teneriffa als Zieldestination. Mit Alex Ullmann, Stephan Pöhlmann, Paul Zenner, Vladik Scholz, Kai Hillebrand und Niklas Speer von Cappeln machte sich Deutschlands feinste und bestens eingespielte Ü-30 Truppe auf zur größten der Kanarischen Inseln. Ebenfalls wie immer dabei Dominik Schneider als Filmer und Leo Preisinger als Fotograf, sowie

Die Kanarischen Inseln sind für Surfer eine feste Anlaufstelle und auch bei Skatern werden sie zum überwintern immer beliebter. Während die meisten Rollbrettenthusiasten sich die Sonnenstrahlen in Gran Canaria abholen, wird die Spotwelt von Teneriffa allerdings erst langsam entdeckt. Dabei gibt es hier, durch die ganze touristische Infrastruktur, eine wahre Vielfalt an Spots zu entdecken. Die Crew ist mit einer riesigen Spotmap angereist, die die Insel in vier Teile unterteilt. „Darauf sind viele Spots, die wir über Street View gefunden haben und die teilweise noch ungeskatet sind”, sagt Jost, der schon heiß ist darauf die Insel zu erkunden. Die ersten beiden Tage waren Santa Cruz, eine Stadt im Norden der Insel, und die Gegend um die Stadt herum das Ziel der Streetmissions.

