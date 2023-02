Hi-Fi Rush ist die erste Gaming-Überraschung des Jahres

Im Vergleich zu den Gaming -Showcases der Konkurrenz wurden die Präsentationen von Microsoft in der Vergangenheit eher belächelt. Neben den State of Plays von Sony und Nintendo Directs gab es hier selten große Überraschungen oder besondere Ankündigungen.

Das hat sich spätestens seit der Xbox Developer Direct vom 25. Januar geändert. Nicht nur gab es hier ein paar schöne Einblicke in das aktuelle Arcane-Project Red Fall und das neue Forza Motorsport , es war letztendlich Tango Gameworks, welche die Bombe platzen ließen.

Die Welt von Hi-Fi Rush ist bunt und voller Musik © Bethesda

Tango Gameworks überrascht mit buntem Rhythmusgame

Das japanische Studio Tango Gameworks , mit dem Projektkopf Shinji Mikami, war in der Vergangenheit vor allem für die Survival Horror-Titel Evil Within und Evil Within 2 bekannt. Zuletzt haben sie das atmosphärische Open World-Game GhostWire:Tokyo veröffentlicht. Es ist also kein Wunder, wenn Gamer damit gerechnet haben, dass auch der nächste Titel aus der Feder des Tokioter Teams ein Spiel mit gruseligen Elementen wird.

Dies könnte nicht weiter von dem entfernt sein, was letztendlich in der Präsentation gezeigt wurde: Tangos neuestes Werk trägt den Namen Hi-Fi Rush und ist Action-Game mit dem optischen Design eines Cartoons.

Taktvolle Robo-Klopperei

Ihr übernehmt in Hi-Fi Rush die Kontrolle über den Hauptcharakter Chai . Dieser quirlige Musik-Fan träumt davon, einmal ein großer Rockstar zu werden. Um bei der Müllbeseitigung zu helfen, wird ihm von der Roboter-Firma Vandelay ein mechanischer Arm verpasst. Leider geht bei diesem Prozess etwas schief und der MP3-Player des Helden wird in seine Brust implantiert. Nur gilt Chai als eine defekte Einheit und wird von dem Unternehmen gejagt.

BAMM! Die Effekte im Kampf sehen top aus. © Bethesda

Glücklicherweise ist er dabei nicht komplett wehrlos. Sein frischer Robo-Arm ist magnetisch. Als angehende Rock-Legende nutzt er diese Fähigkeit offensichtlich dafür, eine E-Gitarre aus Schrott zu kreieren, welche ihm als Waffe dient. Mit dieser prügelt ihr euch durch die Schergen von Vandelay. Die Action ist dabei zackig und erinnert an Spiele wie Devil May Cry oder Bayonetta: Ihr kombiniert leichte und starke Angriffe zu Combos und weicht den Angriffen eurer Feinde aus. Das Clou dabei: Alles geschieht im Beat der Hintergrundmusik . Gegner attackieren im Rhythmus und auch eure Attacken treffen immer im Takt. Solltet ihr sogar beim Eingeben der Moves perfekt den Beat treffen, werden diese verstärkt. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr ohne perfektes Rhythmusgefühl den Titel nicht spielen könnt.

Wer im Takt angreift bekommt mehr Damage © Bethesda

Dennoch ist es von Nutzen, Spaß an boppigen Beats zu haben. Denn die gesamte Welt bewegt sich im Rhythmus der Musik . Egal wo ihr hinseht laufen Animationen im Takt. Das hat auch Auswirkungen auf das Gameplay. Denn regelmäßig gilt es Hindernissen auszuweichen oder auf Plattformen zu springen, die sich alle natürlich angepasst zur Mucke bewegen. Diese entwickelt sich übrigens manchmal mit dem perfekten Ausführen von Aktionen weiter und bekommt mehrere musikalische Ebenen. Das erinnert etwas an den Shooter Metal: Hellsinger, in dem ihr auch mehr von den Songs hört, solltet ihr genau im Takt sein.

Wer nun Sorge hat, dass ihm etwas entgeht, oder sich schwer tut, den Beat der Musik zu hören - keine Sorge. Viele Elemente des Interface pulsieren ebenfalls zum Rhythmus. Zusätzlich trefft ihr sehr früh einen Begleiter in Form einer Robo-Katze, welche euch nicht nur mit fetten Finishern unterstützt, sondern durch ihr aufblinken auch dabei hilft den Takt zu finden. Wer möchte, kann zudem noch mehr Accessibility-Optionen hinzuschalten, welche diesen zusätzlich visualisieren.

Ihr könnt euch am Bildschirmrand eine visuelle Takt-Hilfe anzeigen lassen. © Bethesda

Hi-Fi Rush: Schnell, bunt und immer on Beat

Und wenn wir gerade von Visualisieren sprechen: Hi-Fi Rush sieht einfach bombastisch aus. Der Cell-Shading-Look gibt dem Titel eine poppige Cartoon-Optik. Dabei überflutet das Spiel einen mit brachialen Effekten und tollen Animationen. Es ist zudem eine Pracht, wie mühelos zwischen 3D-Optik, 2D-Animation und in-Game-Cutscene gewechselt wird. Technisch gesehen ist Hi-Fi Rush eine echte Meisterleistung.

Das musikalisch hier auch ordentlich auf den Putz gehauen wird, ist auch selbstverständlich. Der Soundtrack des Games passt perfekt zur schnellen Action und bietet sogar einige lizenzierte Musikstücke von Bands wie Nine Inch Nails , The Prodigy und The Black Keys . Deren Songs findet ihr auch in einer offiziellen Spotify-Playlist:

Ein Sieg für Microsoft

Streamer müssen übrigens keine Angst haben. Es gibt die Möglichkeit, eine Stream-taugliche Option einzuschalten, welche die lizenzierten Lieder ersetzt.

Etwas, das Microsoft im Portfolio aktuell fehlt, sind Exklusivtitel. Und noch sieht man nicht dringen, wo das Investment in die zahlreichen neuen Studios hinführt. Zwar sind natürlich einige dicke Projekte am Horizont, aber die dicken Hammer wie ein God of War, Returnal oder Demon’s Souls bleiben aktuell leider aus.

Da ist ein Shadow-Drop wie Hi-Fi Rush natürlich Gold wert. Vor allem da sich der Titel absolut nicht hinter der AAA-Konkurrenz verstecken muss. Tango Gameworks hat hier ein großartiges Action-Game mit spaßigem Musik-Twist abgeliefert, welches qualitativ absolut mit den Heavy-Hittern anderer Entwickler mithalten kann. Das Team um Horror-Meister Shinji Mikami hat hier etwas wirklich besonderes geschaffen. Und das beste: Hi-Fi Rush ist kostenlos im Game Pass zu bekommen.