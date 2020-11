Hockey meets Drone Racing: So hast du Eishockey noch nie gesehen!

Turnier als Icebreaker für die DEL-Saison 2020/21

kurz schmunzeln. „Es ist ein komisches Gefühl, einen Schuss durchzulassen, den ich normalerweise hätte halten können“, sagt der 25-Jährige, der sich hier strikt ans Drehbuch hielt. Aber keine Sorge: Zum Turnierstart am Donnerstag (12. November) erlebt ihr den Münchner Goalie wieder in seiner Lieblingsrolle als „The Wall“, der seinen Kasten dicht hält. Für die Red Bulls geht es beim MagentaSport Cup, der in zwei Vorrunden-Gruppen unterteilt ist, mit dem Gastspiel bei den Adlern Mannheim gleich in die Vollen.

NHL-Power für den Titel