Cole Nichol & Darren Berrecloth: Spektakuläre Dirt Jump-Action in Kanada

Darren Berrecloth staunte nicht schlecht, als er „The Yard" - ein traumhaftes Backyard-Setup voller Dirt Jumps, Hips, Rampen und Drops, realisiert von Slopestyler Cole Nichol - zum ersten Mal mit eigenen Augen sah. Nicht einmal im Traum hätte er gedacht, dass sich die Dirt Jump-Szene in der kanadischen Provinz British Columbia seit seinen Anfangstagen so weit entwickeln würde.

In „Home Ties" zerlegen Berrecloth, Nichol und eine Crew von Freunden das Hinterhof-Setup von Nichol auf Vancouver Island. Das actionreiche Video findest du im Player weiter oben.

„The Yard" birgt außerdem die schönsten Erinnerungen an die verstorbene Bike-Legende Jordie Lunn, der für Nichol ein Mentor war und, wie Berrecloth, ein Pionier für die Dirt Jump-Szene auf Vancouver Island. Vor fünf Jahren begannen Lunn und Nichol gemeinsam zu graben und verwandelten den Hinterhof in ein Paradies für Mountainbike-Verrückte aus aller Welt. Als Lunn 2019 verstarb, machte Nichol in Erinnerung an seine größte Inspiration weiter, um ihre gemeinsame Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Darren Berrecloth wuchs auf einem BMX-Track in Nanaimo auf, etwa 30 Autominuten entfernt von seinem Elternhaus in Parksville, British Columbia. Es dauerte nicht lange bis er genug von dem Trail hatte und 1995 damit begann, sich seine eigenen Jumps zu bauen. Es war der Versuch, seinem progressiven Fahrstil Ausdruck zu verleihen. „Die Schaufel war mein bester Freund," scherzt er.

Darren Berrecloth mit einem 360-Table in Parksville, BC © Ian Hylands/Red Bull Content Pool

Ohne jegliche Anleitung und ganz allein studierte Berrecloth die Bilder in BMX-Magazinen und setzte alles daran, das nachzumachen, was er sah.

„Ich habe definitiv aus der Not heraus gebaut, weil es in unserer Gegend einfach nichts zu fahren gab. Die einzige Möglichkeit, coole Sachen zu machen, war, selbst die Schaufel in die Hand zu nehmen. Und es gab niemanden, der uns gezeigt hat, wie es geht. Wir haben uns die Bilder aus den Zeitschriften angeschaut und es einfach ausprobiert."

„The Yard": Willkommen in Cole Nichols Dirt Jump-Paradies © Rupert Walker

Aber Berrecloths erstes Jump-Set war nur von kurzer Dauer: Auf dem einst leeren Grundstück wurde ein Haus gebaut. Sein zweiter Versuch war dafür umso erfolgreicher. So erfolgreich, dass die Dirt Jumps sogar heute noch existieren. In den letzten 25 Jahren hat sich Berrecloths Baustil parallel zu seinem Fahrstil entwickelt. Die erste Rampe, die er jemals baute, beschreibt er als „grauenhaft". Im Laufe der Jahre hat er aber viel dazugelernt, vor allem wenn er Zeit mit anderen Trail-Bauern verbracht hat.

„Das Bauen von Sprüngen hat sich allmählich zu einer kollektiven Vorstellung davon entwickelt, was gut ist und was nicht." Heutzutage haben alle Konstrukteure eine ähnliche Grundvorstellung davon, wie Sprünge auszusehen haben, aber auch persönlicher Ausdruck spielt eine wichtige Rolle und zeigt sich schließlich in kreativen Sprung-Variationen.

„Viele Rider mögen es, wenn es auf einer geraden Dirt Jump-Linie mit ein paar Hips einfach dahingeht," meint Berrecloth. „Coles Yard kombiniert einen Skatepark mit Dirt Jumps. Er hat ein paar Quarterpipes eingebaut und einige wirklich coole Features. Er hat jede Menge verrückte Ideen von Jordie Lunn übernommen und auf seinem eigenen Hinterhof umgesetzt. Mit meinem BMX-Hintergrund hat mich das natürlich begeistert, vor allem zu sehen, dass jemand etwas völlig anderes und einzigartiges macht. Das war sehr erfrischend."

Cole Nichol © Rupert Walker

Dirt Jumper waren in Berrecloths Umgebung immer ein eher seltenes Phänomen. „Es gab vielleicht zwei oder drei Leute, die sich dafür interessierten. Heute sind es sicher um die 20 Hardcore-Rider."

„Es wurde immer mehr und Orte wie der Stevie Smith Bike Park haben einen großen Einfluss darauf, wie viele Leute zum MTB kommen. Aber auch Spook Woods, unser Hauptspot, und andere Locations in Courtenay, Duncan und Victoria."

Nichol auf einem seiner Features in seinem Backyard-Setup © Rupert Walker

Das stetige Wachstum der engagierten Dirt Jump-Szene auf Vancouver Island führt unweigerlich zu einer schnelleren Entwicklung des Fahrstils. Im Vergleich zu Berrecloth kommen die Rider heute zu viel mehr Zeit im Sattel, weil sie Sprünge nicht mehr neu bauen, sondern maximal bereits existierende Tracks und Sprünge reparieren müssen.

„Und wenn Sprünge bereits gebaut wurden und nur noch umgebaut oder erweitert werden müssen, können die Leute alles als Vorlage verwenden. Es ist fast so, als würde die Vorlage einem bereits sagen, was zu tun ist. Wenn man an diesem Punkt angelangt ist, können die Rider ihre Kreativität und ihren Style einfließen lassen und die Sprünge so verändern, wie sie wollen."

Cole Nichol auf seinem ganz persönlichen Setup © Rupert Walker

Trotz des bemerkenswerten Wachstums seiner Disziplin spielt Berrecloth seinen Einfluss, den er auf die nächste Generation hat, herunter. Stattdessen konzentriert er sich auf die positiven Auswirkungen: Zum Beispiel, dass mehr Hände das schwere Heben übernehmen.

„Jahrelang war ich mehr oder weniger allein auf meinem Trail (Spook) - mit der Arbeit und mit der Action. Jetzt sind es mindestens 10 Leute, die sich an Ort und Stelle dafür einsetzen und die Trails instand halten. Das ist großartig! Das verbessert die Situation erheblich, denn 10 Leute können so viel mehr schaffen als eine Einzelperson. So viel Engagement bedeutet auch, dass die Trails besser sind, als sie jemals zuvor waren."