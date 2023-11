HoneyPuu: Mit Mut und Leidenschaft zum Erfolg

Koblenz, Rheinland-Pfalz: In der idyllischen Stadt am Rhein - bekannt für ihre Weinberge und Burgruinen - wächst Isa mit zwei älteren Brüdern auf. Früh begeistert sie sich für Gaming. “Schon mit fünf Jahren habe ich das erste Mal Super Mario gespielt”, erinnert sich die Streamerin zurück. Mit 13 beginnt sie mit

Kein Wunder, dass bei ihrem späteren Start auf Twitch LoL im Vordergrund steht. Aber zu ihren Streaming-Anfängen gleich mehr. Isa ist damals nicht nur in LoL ein Ass, sondern spielt auch begeistert Basketball. Mit einer Größe von 1,71 Meter ist sie Pointguard - also Aufbauspielerin bzw. Playmakerin. Isa spielt zehn Jahre lang, hört aber mit 17 auf. Ihr Fokus verschiebt sich.

inspirieren, streamt regelmäßig. Mit ihren LoL Skills begeistert Isa schnell viele Zuschauer:innen und wird bekannter. Aber alles auf eine Karte setzt die Koblenzerin nach ihrem Abitur zunächst nicht. Isa macht parallel eine Ausbildung zur IT-Systemkauffrau - also eine kaufmännische Ausbildung mit Fokus auf Informatik. “Damit war ich ich aber nie wirklich glücklich”, erinnert sich die Creatorin zurück. Ein Jahr hält Isa durch, denkt in dieser Zeit auch über einen Wechsel in ein Studium nach.

Die richtige Entscheidung. Jetzt kann HoneyPuu ihre Energie voll und ganz für ihre Leidenschaft einsetzen - und lässt ihre Channels raketenartig wachsen. “Ich investiere so viel Zeit in meinen Content, wie nur irgendwie möglich”, sagt Isa, die bei der Gestaltung ihres Contents auch auf ihre Community hört: “Meine Zuschauer:innen haben viele coole Ideen und ich versuche, sie in meine Contentplanung einzubeziehen.”

