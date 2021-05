Koop-Beutezug mit Robin Hood: Hood: Outlaws & Legends

Aufbauarbeit in Sherwood Forest

Die Sage von Robin Hood kennt so gut wie jeder. Im neuen Multiplayer-Spiel Hood: Outlaws & Legends werden die Abenteuer von Robin und den Merry Man rund 20 Jahre nach der letzten Versoftung abermals wiederbelebt – diesmal jedoch als kooperatives PvPvE-Game , das sich an Titeln wie Payday, Assassin's Creed oder Hunt: Showdown orientiert .

Na gut, Hood: Outlaws & Legends basiert lediglich lose auf der ikonischen britischen Sage: In einem unkontrollierten Staat versuchen Rebellen, bei einem unterdrückten Volk Eindruck zu schinden und – ganz wie in der Legende – den Goldvorrat der Reichen zu verringern und Schätze zu stehlen.

Als Gruppe aus vier Spielern gilt es, den Schlüssel des Sherriffs von Nottingham zu stehlen , den Schatz ausfindig zu machen und dann mit der Beute wieder sicher aus dem Feindgebiet zu fliehen . Dabei stellen sich euch allerdings nicht nur besagter Gesetzeshüter und seine Mannen, sondern auch ein gegnerisches Team in den Weg, das denselben Plan verfolgt .

Um für Abwechslung zu sorgen, schlüpft ihr in die Haut verschiedener Charaktere , die die Klassen in Hood: Outlaws & Legends repräsentieren. Robin ist der klassische Bogenschütze , der mit seinem Langbogen Kontrahenten aus der Ferne beharkt, für Ablenkung sorgt und Feinde blendet.

Hinzu gesellen sich alte Bekannte aus der Robin Hood-Legende: Marianne steht für die Jäger-Klasse , die den Schurken darstellt und sich besonders für Fans von Schleichspielen eignet. (Little) John ist als "Brawler" der klassische Tank , der mit seinem mächtigen Hammer gleichermaßen gut austeilen wie einstecken kann.

Der letzte im Bunde ist Bruder Tak , der Mystiker des Spiels, der mit fiesen Tricks und Fallen an den Start geht. Jeder Charakter im Game verfügt über eine einzigartige Fähigkeit, einen Trait und einen Ausrüstungsgegenstand.

So ist der mächtige John beispielsweise in der Lage, Falltore zu öffnen und dem Team damit einen direkten Zugang zu verschaffen, während der Bogenschütze die Umgebung scannen und Feinde markieren kann.

