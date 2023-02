PSVR2-Abenteuer Horizon Call of the Mountain beeindruckt als VR-Erlebnis

Endlich ist sie da. Die PlayStation VR2 markiert das neue VR-Headset für die aktuelle Sony-Konsole und zum Start darf natürlich ein Spiele-Highlight nicht fehlen. Und das gibt es tatsächlich: Horizon Call of the Mountain verzichtet zwar auf die offene Spielwelt der Hauptteile der Reihe, punktet dafür aber mit einem grafisch beeindruckenden und einzigartigen Erlebnis , das es locker mit den bisherigen VR-Schwergewichten auf dem PC aufnehmen kann.

01 Horizon Call of the Mountain: Kaufargument für PlayStation VR2

Intensive Kämpfe vor beeindruckenden Kulissen stehen an der Tagesordnung. © Sony Interactive Entertainment

Sonys neues VR-Headset ist endlich da. Um die Leistung der PlayStation VR2 zu demonstrieren, muss natürlich auch das passende Spiele-Highlight her. In dem Spin-off Horizon Call of the Mountain erwartet euch ein technischer Leckerbissen , der nicht nur die neuen Möglichkeiten des Gerätes aufzeigt, sondern auch spielerisch einiges auf dem Kasten hat.

Angesiedelt ist das VR-Abenteuer dabei in derselben Welt wie die Horizon-Spiele, zuletzt Forbidden West . Und natürlich dürfen auch die riesigen Robo-Dinos und andere Kreaturen nicht fehlen. Ansonsten gibt es aber nur wenige Gemeinsamkeiten zwischen den Abenteuern der jungen Aloy und dem neuen Abenteuer, in dem ihr dem Stammeskrieger Ryas folgt.

02 Der VR-Berg ruft

Blockbuster zum Selberspielen: Im PSR2-Abenteuer seid ihr mittendrin. © Sony Interactive Entertainment

Horizon Call of the Mountain startet zunächst mit einem ausgedehnten Tutorial, das euch nicht nur mit den Spielemechaniken vertraut macht, sondern auch behutsam in die Welt der VR-Games einführt.

Die Geschichte ist dabei recht schnell erzählt: Protagonist Ryas ist ein begnadeter Kletterer und Bogenschütze und beginnt das Abenteuer in Ketten, weil er sich den Besetzern der Welt entgegenstellte.

Im Laufe der Intro-Mission werdet ihr mit eurem Boot zum Kentern gebracht und macht euch nicht nur auf die Flucht, sondern auch auf die Suche nach eurem verlorenen Bruder. Die spannende Story fesselt euch rund 5-8 Stunden lang an das VR-Headset und bietet durchaus packende Momente, die größte Stärke des Titels stellt sie allerdings nicht dar.

03 Bloß nicht runterfallen: Das Gameplay von Horizon Call of the Mountain

Die Kämpfe gegen die Robo-Dinos stellen ein Highlight dar © Sony Interactive Entertainment

Horizon Call of the Mountain präsentiert sich als lineares First-Person-Abenteuer, das sich vor allem aus zwei Kern-Bestandteilen zusammensetzt: actionreiche Kämpfe gegen allerlei Robo-Getier und Klettereinlagen in schwindelerregender Höhe .

Dabei macht das Abenteuer Gebrauch von den Vorzügen der PlayStation VR2. Ryas bewegt sich beispielsweise durch die Welt, indem ihr euch selbst durch den Raum bewegt. Alternativ kann die Spielfigur aber auch mit dem rechten Analog-Stick langsam innerhalb der virtuellen Welt vorwärtsspringen.

Die Vibrationsfunktion des VR-HMD simuliert beispielsweise eine einstürzende Fabrik, das Spannen der Bogensehne wird dank der haptischen Trigger spürbar. Das macht das ohnehin schon intensive VR-Erlebnis gleich noch packender.

Gekämpft wird dabei mit Pfeil und Bogen vor allem in kleineren, abgesteckten Kampfarenen. Auf festen Wegen umkreist ihr euren Kontrahenten und setzt ihm zu, weicht aus oder setzt eure Umgebung gegen den Widersacher ein.

Das spielt sich jetzt nicht wahnsinnig komplex, erweist sich dank verschiedener Pfeilarten wie Schock- oder Brandpfeile aber als durchaus spaßig und wird imposant inszeniert. Den zweiten Grundpfeiler des Gameplays stellt natürlich das Klettern dar.

Auch hier solltet ihr keine allzu realistische Kletter- oder Bergsteiger-Simulation erwarten. Mit euren Händen arbeitet ihr euch von Haltepunkt zu Haltepunkt, der durch Druck auf L2 und R2 gegriffen werden will. Mit Steigeisen oder Greifhaken erreicht ihr hohe Stellen oder schwingt über Abgründe.

Zwar sind diese Passagen, die einen Großteil der Spielerfahrung ausmachen, nicht sonderlich komplex, motivieren aber und sind hervorragend umgesetzt . Zumal euch das Game dabei mit beeindruckenden Szenerien belohnt . Doch Vorsicht: Wer unter Höhenangst leidet, wird vermutlich auch bei der virtuellen Kletterpartie Schwierigkeiten haben.

04 Horizon Call of the Mountain beeindruckt auf technischer Ebene

Die intensiven Klettertouren machen Laune © Sony Interactive Entertainment

Trotz etwas seichtem Spielkonstrukt und überschaubarer Länge, ist der Titel ein echtes Vorzeige-Spiel für die PlayStation VR2 geworden. Das verdankt Horizon Call of the Mountain vor allem der beeindruckenden Grafik (und sehr guten deutschen Sprachausgabe).

Das VR-Headset demonstriert mit seiner hohen Auflösung, was künftige PSVR2-Spiele zu leisten im Stande sind. Die Kulissen sehen allesamt beeindruckend aus und laden zur virtuellen Sightseeing-Tour ein. Auch die butterweichen und lebensechten Animation der Haupt- und Nebenfiguren begeistern auf ganzer Linie.

Dank Kombination aus Eye-Tracking und sogenanntem Dynamic Foveated Rendering (DFR) werden vor allem die Details in der Umgebung gestochen scharf gerendert, die ihr gerade anschaut. Das spart Ressourcen, die dann wiederum in einem höheren Detailgrad resultieren.

Damit erreicht Horizon Call of the Mountain ein stimmiges Gesamtpaket, dass zwar in einzelnen Details nicht ganz mit den High-End-VR-Titeln auf dem PC mithalten, in der Summe der Teile aber selbst ein Half-Life: Alyx in den Schatten stellen kann.

Horizon Call of the Mountain wurde im Vorfeld als das Kaufargument unter den Starttiteln der PlayStation VR2 gehandelt und kann die hoch gesteckten Erwartungen auch erfüllen. Wer sich das VR-Headset aneignet, kommt um dieses beeindruckende Abenteuer jedenfalls nicht herum, auch wenn das Kern-Gameplay etwas simpel ausfällt.