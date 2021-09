Hot Wheels Unleashed: Mit 1000 PS durchs Kinderzimmer

Das vielleicht beste an Hot Wheels Unleashed ist, dass das Game gar nicht erst versucht, die kultigen Spielzeugautos in ein möglichst realistisches Gewand zu verfrachten. Versteht uns nicht falsch: Der Arcade-Racer ist, so wie er ist,

Das vielleicht beste an Hot Wheels Unleashed ist, dass das Game gar nicht erst versucht, die kultigen Spielzeugautos in ein möglichst realistisches Gewand zu verfrachten. Versteht uns nicht falsch: Der Arcade-Racer ist, so wie er ist, fast schon fotorealistisch . Und doch entschied man sich dafür, die Spielezeuge Spielzeuge sein zu lassen – ein Geniestreich.

Und so heizt ihr mit euren Haifisch-Rennwagen , dem kultigen DeLorean oder dem Turtles Van vorbei an haushohen Basketbällen, genießt den Sonnenuntergang über einer wolkenverhangenen Skyline oder springt mit aktiviertem Boost über einen rostigen Werkzeugkasten.

