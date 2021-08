Was bedeutet eigentlich 4X? 4X steht für „Explore“, „Expand“, „Exploit“ und „Exterminate“, übersetzt also so viel wie „Erkunden“, „Expan-dieren“, „Ausschöpfen“ und „Vernichten“. Es geht vereinfacht gesagt darum, sich von Grund auf ein Spielreich aufzubauen und dabei mit einem Volk im Kampf gegen computergesteuerte oder menschliche Gegner am Ende als Sieger dazustehen.

Von Beginn an schlägt uns Humankind mit einem unglaublich sauberen, übersichtlichen Benutzer-Interface in den Bann. Für ein Spiel dieses Genres ist allein das schon eine beachtliche Leistung. Doch das ist nur die Spitze des Qualitäts-Eisbergs: Wir stellen euch die fünf Highlights von Humankind vor, die es zu einem so besonderen Spielvergnügen machen.

Anders als bei ähnlichen Spielen, ist man bei Humankind nicht über die gesamte Spieldauer auf eine Zivilisation beschränkt. Zunächst startet jeder Spieler mit einem Nomadenstamm, der sich langsam weiterentwickelt, während man die Welt erkundet. Nach jedem Epochen-Aufstieg gibt es die Möglichkeit, sein Reich in eine andere Richtung entwickeln zu lassen . Wer sich etwa anfangs für Nubier entscheidet, kann beim Epochenwechsel später auch auf Römer umschwenken, um ihre Boni und Fertigkeiten zu erhalten. Diese Wahl ist immer ein fundamentaler Schritt in jeder Partie, die für Erfolg und Niederlage von großer Bedeutung ist und die Humankind so einzigartig machen.

Außerdem kann man sich auf diese Weise auf die verändernde Umwelt einstellen und seine Ausrichtung an aggressive Nachbarn oder eher diplomatische Kulturen bei Bedarf anpassen. Bei all diesen Entscheidungen muss man zudem im Auge behalten, wie sich die Änderungen an den zu ergatternden Ruhm auswirken - schließlich ist dies der Weg zum glorreichen Sieg.

