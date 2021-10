HYROX: Was du über die Fitness-Competition für Jedermann wissen musst!

Gestatten: HYROX – die Fitness-Challenge for EVERY BODY.

Das Besondere an der Sportart ist der Wiedererkennungseffekt des Set-Ups. Bei allen HYROX Events auf der ganzen Welt ist dank präziser Zeitmessung und identischem Aufbau immer eine professionelle Umsetzung garantiert. Am Ende der HYROX Season sind die WORLD CHAMPIONSHIPS OF FITNESS, bei denen die besten Athlet:innen des Jahres innerhalb ihrer Altersklassen gegeneinander antreten.

Der Fitness-Race besteht aus acht 1km-Läufen und acht Workouts. Das Ganze startet mit einem 1km-Lauf und Workout Nummer 1 sind 1000m am Ski-Ergometer. Die Bewegungen an diesem Gerät ähneln ruderartige Oberkörperbewegungen.

