HYROX-Guide: Alle Gewichts-Kategorien im Überblick

Egal, ob du in den Kategorien Single Open, der Pro Division, Double oder Relay antrittst, die Gewichte bei HYROX sind einheitlich, so dass du genau weißt, was dich am Wettkampftag erwartet - zumindest auf die Gewichte, die du drücken, ziehen, tragen und werfen musst, trifft das zu.
Bei diesem globalen Fitnesswettkampf, der in acht 1 km lange Läufe und acht Trainingsstationen aufgeteilt ist, werden je nach Division weltweit die gleichen standardisierten Gewichte verwendet.
In unserem Guide findest du eine vollständige Aufschlüsselung der Standardgewichte, die in den verschiedenen Kategorien eingesetzt werden.
01
HYROX-Gewichte erklärt: Open, Pro, Doubles und Relay
Die genauen Gewichte, mit denen du bei HYROX konfrontiert wirst, hängen von mehreren Faktoren ab: deiner Division (Open oder Pro), deinem Geschlecht und davon, ob du als Einzelperson, im Doppel oder in einer Staffel antrittst. In der Regel werden in der Open Division Einsteigergewichte verwendet, während in der Pro Division schwerere Gewichte zum Einsatz kommen - die Elite 15 Athlet:innen verwenden die gleichen Gewichte wie die Pro Kategorie.
Im Doppelwettbewerb, an dem auch Athlet:innen wie Lucy Procter teilnehmen, wird das Gewicht auf zwei Teilnehmer:innen aufgeteilt, und in der Staffel verwenden alle Gewichte der Open Division.
02
HYROX Open Division
Die Open Division ist die Standard-Einstiegskategorie bei HYROX. Sie ist so konzipiert, dass sie eine Herausforderung darstellt, aber auch für gut trainierte Freizeitsportler:innen zugänglich ist.
HYROX Open - Damen
- Sled Push: 102kg (einschließlich Schlitten)
- Sled Pull: 78 kg (einschließlich Schlitten)
- Farmers Carry: 2 × 16kg Kettlebells
- Sandsack-Lunges: 10kg
- Wall Balls: 4kg (100 Wiederholungen)
HYROX Open - Herren
- Sled Push: 152kg (einschließlich Schlitten)
- Sled Pull: 103kg (einschließlich Schlitten)
- Farmers Carry: 2 × 24kg Kettlebells
- Sandsack-Lunges: 20kg
- Wall Balls: 6kg (100 Wiederholungen)
Hinweis: Die Open Men verwenden die gleichen Gewichte wie die Pro Women.
03
HYROX Pro Division
Die Pro Division ist für erfahrene Athlet:innen gedacht, die konkurrenzfähige Wettkampfzeiten anstreben. Die Gewichte sind deutlich schwerer, vor allem beim Schieben und Ziehen des Schlittens sowie bei den Wall Balls.
Elite 15-Athlet:innen, wie der Brite Jake Dearden, verwenden die gleichen Gewichte wie die Pro Division - aber sei vorsichtig, wenn du dein Rennen mit den Elite 15-Rennen vergleichst, denn sie finden unter etwas anderen Bedingungen statt: Es gibt keine anderen Teilnehmer:innen auf der Strecke, so dass es einfacher ist, zu überholen.
HYROX Pro - Damen
- Sled Push: 152kg (einschließlich Schlitten)
- Sled Pull: 103 kg (einschließlich Schlitten)
- Farmers Carry: 2 × 24kg Kettlebells
- Sandsack-Lunges: 20kg
- Wall Balls: 6kg (100 Wiederholungen)
HYROX Pro - Herren
- Sled Push: 202kg (einschließlich Schlitten)
- Sled Pull: 153kg (einschließlich Schlitten)
- Farmers Carry: 2 × 32kg Kettlebells
- Sandsack-Lunges: 30kg
- Wall Balls: 9kg (100 Wiederholungen)
04
HYROX Double
Beim HYROX-Doppel absolvieren zwei Athlet:innen das Rennen gemeinsam. Sie laufen jeden Kilometer Seite an Seite und teilen sich die Wiederholungen an jeder Station nach Belieben auf. Es gibt drei Kategorien im Doppel: Open Doubles, Pro Doubles und Mixed Doubles, wobei in der Mixed-Kategorie die gleichen Gewichte verwendet werden wie bei den Pro-Damen.
Open Double - Damen
Verwendet die Gewichte für Open Damen:
- Sled Push: 102kg
- Sled Pull: 78kg
- Farmers Carry: 2 × 16kg
- Sandsack-Lunges: 10kg
- Wall Balls: 4kg
Open Double - Herren
Verwendet die Gewichte der Open Herren:
- Sled Push: 152kg
- Sled Pull: 103kg
- Farmers Carry: 2 × 24kg
- Sandsack-Lunges: 20kg
- Wall Balls: 6kg
Pro Double
- Pro Double Herren verwenden die Pro Herren-Gewichte
- Pro Double Damen verwenden die Pro Damen-Gewichte
- Mixed Double-Athlet:innen verwenden die Pro Damen-Gewichte
Es gibt keine Kategorie Pro Mixed Doubles.
05
HYROX Staffel
Die HYROX-Staffel ist ein Mannschaftswettbewerb mit vier Athlet:innen. Jede:r Athlet:in läuft zweimal einen Kilometer und absolviert im Anschluss an den Lauf zwei Workouts. Jedes Team kann über die Reihenfolge der Läufer:innen entscheiden. So können die Teams die Stationen strategisch nach den Stärken der Athlet:innen zuweisen.
Bei der Staffel werden die Gewichte der Open Division verwendet.
Staffel - Damen
- Sled Push: 102kg
- Sled Pull: 78 kg
- Farmers Carry: 2 × 16kg
- Sandsack-Lunges: 10kg
- Wall Balls: 4kg
Staffel -- Herren
- Sled Push: 152kg
- Sled Pull: 103kg
- Farmers Carry: 2 × 24kg
- Sandsack-Lunges: 20kg
- Wall Balls: 6kg
Mixed Staffel
- Herren benutzen die Gewichte der Herren.
- Damen benutzen die Gewichte der Damen.
