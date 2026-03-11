HYROX-Guide: Alle Gewichts-Kategorien im Überblick

Egal, ob du in den Kategorien Single Open, der Pro Division, Double oder Relay antrittst, die Gewichte bei HYROX sind einheitlich, so dass du genau weißt, was dich am Wettkampftag erwartet - zumindest auf die Gewichte, die du drücken, ziehen, tragen und werfen musst, trifft das zu.

Bei diesem globalen Fitnesswettkampf , der in acht 1 km lange Läufe und acht Trainingsstationen aufgeteilt ist, werden je nach Division weltweit die gleichen standardisierten Gewichte verwendet.

In unserem Guide findest du eine vollständige Aufschlüsselung der Standardgewichte, die in den verschiedenen Kategorien eingesetzt werden.

01 HYROX-Gewichte erklärt: Open, Pro, Doubles und Relay

Die genauen Gewichte, mit denen du bei HYROX konfrontiert wirst, hängen von mehreren Faktoren ab: deiner Division (Open oder Pro), deinem Geschlecht und davon, ob du als Einzelperson, im Doppel oder in einer Staffel antrittst. In der Regel werden in der Open Division Einsteigergewichte verwendet, während in der Pro Division schwerere Gewichte zum Einsatz kommen - die Elite 15 Athlet:innen verwenden die gleichen Gewichte wie die Pro Kategorie.

Im Doppelwettbewerb, an dem auch Athlet:innen wie Lucy Procter teilnehmen, wird das Gewicht auf zwei Teilnehmer:innen aufgeteilt, und in der Staffel verwenden alle Gewichte der Open Division.

Die Gewichte bei HYROX-Rennen variieren in jeder Kategorie © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

02 HYROX Open Division

Die Open Division ist die Standard-Einstiegskategorie bei HYROX. Sie ist so konzipiert, dass sie eine Herausforderung darstellt, aber auch für gut trainierte Freizeitsportler:innen zugänglich ist.

HYROX Open - Damen

Sled Push: 102kg (einschließlich Schlitten)

Sled Pull: 78 kg (einschließlich Schlitten)

Farmers Carry: 2 × 16kg Kettlebells

Sandsack-Lunges: 10kg

Wall Balls: 4kg (100 Wiederholungen)

HYROX Open - Herren

Das Gefühl des Brennens an der Sandsack-Lunges-Station © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Sled Push: 152kg (einschließlich Schlitten)

Sled Pull: 103kg (einschließlich Schlitten)

Farmers Carry: 2 × 24kg Kettlebells

Sandsack-Lunges: 20kg

Wall Balls: 6kg (100 Wiederholungen)

Hinweis: Die Open Men verwenden die gleichen Gewichte wie die Pro Women.

03 HYROX Pro Division

Die Pro Division ist für erfahrene Athlet:innen gedacht, die konkurrenzfähige Wettkampfzeiten anstreben. Die Gewichte sind deutlich schwerer, vor allem beim Schieben und Ziehen des Schlittens sowie bei den Wall Balls.

Elite 15-Athlet:innen, wie der Brite Jake Dearden , verwenden die gleichen Gewichte wie die Pro Division - aber sei vorsichtig, wenn du dein Rennen mit den Elite 15-Rennen vergleichst, denn sie finden unter etwas anderen Bedingungen statt: Es gibt keine anderen Teilnehmer:innen auf der Strecke, so dass es einfacher ist, zu überholen.

HYROX Pro - Damen

Sled Push: 152kg (einschließlich Schlitten)

Sled Pull: 103 kg (einschließlich Schlitten)

Farmers Carry: 2 × 24kg Kettlebells

Sandsack-Lunges: 20kg

Wall Balls: 6kg (100 Wiederholungen)

Lucy Procter arbeitet an ihrem Sled Pull © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

HYROX Pro - Herren

Sled Push: 202kg (einschließlich Schlitten)

Sled Pull: 153kg (einschließlich Schlitten)

Farmers Carry: 2 × 32kg Kettlebells

Sandsack-Lunges: 30kg

Wall Balls: 9kg (100 Wiederholungen)

04 HYROX Double

Beim HYROX-Doppel absolvieren zwei Athlet:innen das Rennen gemeinsam. Sie laufen jeden Kilometer Seite an Seite und teilen sich die Wiederholungen an jeder Station nach Belieben auf. Es gibt drei Kategorien im Doppel: Open Doubles, Pro Doubles und Mixed Doubles, wobei in der Mixed-Kategorie die gleichen Gewichte verwendet werden wie bei den Pro-Damen.

Open Double - Damen

Verwendet die Gewichte für Open Damen:

Sled Push: 102kg

Sled Pull: 78kg

Farmers Carry: 2 × 16kg

Sandsack-Lunges: 10kg

Wall Balls: 4kg

Open Double - Herren

Verwendet die Gewichte der Open Herren:

Sled Push: 152kg

Sled Pull: 103kg

Farmers Carry: 2 × 24kg

Sandsack-Lunges: 20kg

Wall Balls: 6kg

Pro Double

Hunter McIntyre tritt in den Kategorien Herren und Doppel an © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Pro Double Herren verwenden die Pro Herren-Gewichte

Pro Double Damen verwenden die Pro Damen-Gewichte

Mixed Double-Athlet:innen verwenden die Pro Damen-Gewichte

Es gibt keine Kategorie Pro Mixed Doubles.

05 HYROX Staffel

Die HYROX-Staffel ist ein Mannschaftswettbewerb mit vier Athlet:innen. Jede:r Athlet:in läuft zweimal einen Kilometer und absolviert im Anschluss an den Lauf zwei Workouts. Jedes Team kann über die Reihenfolge der Läufer:innen entscheiden. So können die Teams die Stationen strategisch nach den Stärken der Athlet:innen zuweisen.

Lauren Weeks nimmt die Farmers Carry in Angriff © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Bei der Staffel werden die Gewichte der Open Division verwendet.

Staffel - Damen

Sled Push: 102kg

Sled Pull: 78 kg

Farmers Carry: 2 × 16kg

Sandsack-Lunges: 10kg

Wall Balls: 4kg

Staffel -- Herren

Sled Push: 152kg

Sled Pull: 103kg

Farmers Carry: 2 × 24kg

Sandsack-Lunges: 20kg

Wall Balls: 6kg

Mixed Staffel

Herren benutzen die Gewichte der Herren.

Damen benutzen die Gewichte der Damen.