Mach dich bereit für HYROX: Diese Fehler solltest du vermeiden

Was sind typische HYROX-Fehler?

Wie sieht das Training in der Woche vor einem HYROX-Event aus?

Die Teilnahme an einem HYROX-Wettbewerb kann eine Herausforderung sein, vor allem für diejenigen, die das Format noch nicht kennen. Wir haben uns mit zwei Expert:innen über die häufigsten Fehler unterhalten -- und darüber, wie du dich auf deinen nächsten HYROX-Wettkampf gut vorbereiten kannst.

. "In erster Linie musst du die Bewegungen üben und sicherstellen, dass dein Trainingsprogramm auf das zugeschnitten ist, was dich an dem Tag erwartet. Du musst an deinen Schwächen arbeiten.

HYROX ist ein intensives Fitnessrennen, das Laufen mit verschiedenen funktionellen Fitnessübungen kombiniert. Um am Wettkampftag gut abzuschneiden, brauchen die Teilnehmer:innen ein Trainingsprogramm, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kraft- und Ausdauertraining bietet. "Einige der Bewegungen sind ziemlich herausfordernd und um eine gute Zeit zu erreichen, musst du wirklich effizient sein",

Jake Dearden voller Enthusiasmus an der Wall Balls Station...