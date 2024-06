HYROX Weltmeisterschaft 2024: Das musst du wissen!

Wer sind die fittesten Menschen der Welt? Bei der HYROX-Weltmeisterschaft in Nizza, Frankreich, findest du es heraus! Eliteathleten und Amateure treten in einem brutalen Mix aus Laufen, Rudern und intensiven funktionellen Trainingseinheiten gegeneinander an -- ein ultimativer Test für Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Wir liefern dir mit unserem Guide alles, was du zur HYROL-Weltmeisterschaft wissen musst.

01 Was ist HYROX?

HYROX ist ein Fitnesswettkampf, der funktionelle Übungen mit Laufen kombiniert. Dabei werden Kraft, Ausdauer und allgemeine Fitness der Teilnehmer:innen in einem standardisierten Format getestet, so dass die Leistungen verglichen werden können -- und das bei verschiedenen Veranstaltungen und an verschiedenen Orten.

Das HYROX-Rennformat bleibt bei jeder Veranstaltung gleich. © HYROX

Die niedrigen Einstiegshürden ermöglichen es vielen Fitnessstudio-Enthusiasten, an HYROX teilzunehmen, aber mach dir nichts vor - der Fitnesswettkampf erfordert eine gute Gesamtfitness und eine gute Vorbereitung für den Tag des Wettkampfes. Die Teilnehmer:innen müssen nach jedem 1 km-Lauf ein funktionelles Training absolvieren. Insgesamt laufen die Athleten:innen 8x1km, die Trainings-Sessions sind zwischen diesen Laufeinheiten platziert. Es bleibt also keine Zeit für Erholung!

Die funktionellen Workouts im HYROX:

1km SkiErg

50m Schlittenschieben

50m Schlittenziehen

80m Burpee-Weitsprünge

1 km Rudern

200m Farmers-Carry

100m Sandsack-Lunges

100 Wall Balls

Das Format des Rennens ändert sich nie und wird in großen Hallen auf der ganzen Welt wiederholt umgesetzt.

HYROX beinhaltet Burpees, Schlittenschieben, Sandsack-Lunges und mehr... © Hyrox

02 Welche Kategorien gibt es beim HYROX-Rennen?

Jeder kann bei HYROX mitmachen. Es gibt vier verschiedene Kategorien, in denen du antreten kannst:

Hyrox Open - Beende das Rennen einzeln mit den Standardgewichten

Hyrox Doubles - Beende das Rennen mit einem oder einer Partner:in. Ihr absolviert beide die Läufe und teilt euch die Trainingseinheiten. Die Unterkategorien sind Doubles Women, Doubles Mixed und Doubles Men.

Hyrox-Staffel - Absolviere das Rennen in einem Viererteam; jede Person erledigt zwei Läufe und zwei Trainingseinheiten.

Hyrox Pro - Absolviere das Rennen allein mit schwereren Gewichten und kämpfe um deinen Platz in der Elite 15.

Elite 15 - Um unter die besten 15 Männer und Frauen des Sports zu kommen, musst du dich während der Saison in bestimmten Rennen qualifizieren.

Ida Mathilde Steensgaard bei Hyrox Denmark. © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

03 Wann findet die HYROX Weltmeisterschaft statt?

Die Weltmeisterschaft wird sich vom 7. bis 9. Juni 2024 über drei Tage erstrecken, mit Einzelwettbewerben der Open Pro am Samstag und den Wettbewerben der Doubles Pro am Sonntag. Außerdem findet zum ersten Mal eine Mixed-Staffel-Weltmeisterschaft statt, an der Teams aus verschiedenen Ländern teilnehmen.

Das Finale der Elite 15 findet am Freitagabend, dem 7. Juni, statt. Die Rennen der Elite 15 Männer und Frauen gelten als die prestigeträchtigsten und heißumkämpftesten aller HYROX-Kategorien. Um in das Elite-Feld zu kommen, müssen sich die Athlet:innen über die gesamte Saison hinweg mit herausragenden Leistungen bei den Pro-Kategorien qualifizieren. Hier treten nur die Besten gegeneinander an!

04 Wer sind die besten HYROX-Athlet:innen der Welt?

Die Elite 15-Rennen sind hart umkämpft; nur die schnellsten Athlet:innen der Saison in den Pro-Kategorien schaffen es in die Endrunde. Hier sind die drei besten Frauen und Männer, die du bei den HYROX-Weltmeisterschaften beobachten solltest.

Im Feld der Elite 15 der Frauen hält die US-Amerikanerin Lauren Weeks die schnellste Zeit der Saison: 58:03 Minuten. Ihr folgt ihre Landsfrau Megan Jacoby, die eine Zeit von 58:51 Minuten erzielte. Verfolgt werden sie von der Schwedin Mikaela Norman, die eine Saisonbestzeit von 1:00:32 Minuten aufgestellt hat.

Bei den Männern richten sich alle Augen auf den Weltmeister von 2023, Hunter McIntyre. Der US-Amerikaner qualifizierte sich mit 53:22 Minuten, der weltweit schnellsten Zeit dieser Saison. Der schnellste australische HYROX-Athlet, James Kelly, war in diesem Jahr nur geringfügig langsamer und stellte mit 54:03 Minuten eine Saisonbestleistung auf. Ryan Kent aus den USA ist der Dritte im Bunde, der eine Bestzeit von 55:12 Minuten aufgestellt hat.

05 Wie kann man die HYROX Weltmeisterschaft 2024 verfolgen?

Die Rennen der Elite 15 und das HYROX Mixed Relay World Championship Invitational werden live auf dem Hyrox YouTube-Kanal gestreamt. Das Finale der Elite 15 findet am Freitag, den 7. Juni, ab 17 Uhr statt und das HYROX Mixed Relay World Championship Invitational am Sonntag, den 9. Juni, um 17 Uhr.

Nach dem Event wird ein Highlight-Clip auf Red Bull TV zu sehen sein. Du kannst Red Bull TV über unsere Website oder die auf verschiedenen Plattformen verfügbare App aufrufen. Das solltest du dir nicht entgehen lassen!

06 Wo kann ich die offiziellen Ergebnisse finden?

Besuche die offizielle HYROX-Website . Die Ergebnisse werden dort nach der Veranstaltung veröffentlicht.

07 Wie sieht der Zeitplan des Wettbewerbs aus?

Mach dich bereit für ein actiongeladenes Wochenende! Hier ist eine Kurzfassung des Zeitplans der HYROX-Weltmeisterschaft. Den vollständigen Zeitplan findest du auf der HYROX-Website.

Freitag, 7. Juni: Showdown der Elite 15

17:00 Uhr: Eröffnungsfeier und Walk-in der Nationen

18:30 - 21:30 Uhr: Elite-15-Rennen (Männer und Frauen)

Samstag, 8. Juni: HYROX Open Weltmeisterschaft

HYROX Pro Women: 9:00-1:30 Uhr

HYROX Pro Men: 14:10 - 19:30 Uhr

Sonntag, 9. Juni: HYROX Doubles und Staffeln

HYROX Pro Doubles Women: 8:00-10:00 Uhr

HYROX-Doppel Mixed: 10:30-12:20 Uhr

HYROX Pro Doubles Men: 12:40-2:40 Uhr

Mixed-Staffel Weltmeisterschaften: 17:45 Uhr