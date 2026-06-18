Warum Ida Mathilde Steensgaard mit HYROX noch eine Rechnung offen hat

Die dänische Athletin Ida Mathilde Steensgaard ist es gewohnt, sich ständig im Wandel zu befinden. Seit über einem Jahrzehnt ist sie eine feste Größe in der Obstacle-Course-Racing-Szene (OCR), hat weltweit Podiumsplätze erobert und dabei jede Menge Trophäen gesammelt – darunter zwei OCR-Weltmeistertitel und drei Europameisterschaftsmedaillen.

Beim OCR, einem Rennformat, bei dem sich Strecken, Distanzen und Hindernisse bei jedem einzelnen Rennen und jedem Kalenderjahr ändern und bei dem keine zwei Veranstaltungen jemals ganz identisch sind, musste Steensgaard hart kämpfen, um sich in der Szene einen Namen zu machen. Heute wird sie dort nicht nur für ihre technische Kompetenz auf vielschichtigen Strecken sondern auch für ihre Anpassungsfähigkeit gelobt. Am deutlichsten zeigte sich dies wohl beim Projekt „World’s Toughest Playground“: einer extremen, maßgeschneiderten OCR-Herausforderung, die Steensgaard selbst entworfen hat.

01 Wie man sich als Außenseiterin für HYROX motiviert

Ida Mathilde Steensgaard musste nach Helsinki Bilanz ziehen © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Nachdem sie den Gipfel des OCR erklommen hatte, beschloss Steensgaard im Jahr 2022, den Übergang von der sich ständig verändernden Welt des OCR in den hochdynamischen Sport HYROX zu wagen. „Ich war mental am Ende, weil ich immer diejenige war, die alle schlagen wollten“, reflektiert Steensgaard über ihren Abschied vom OCR, nur wenige Tage vor den HYROX-Weltmeisterschaften 2026 . „Wenn man seine erste Weltmeisterschaft gewinnt, ist das euphorisch; wenn man die zweite gewinnt, ist es eine Erleichterung; aber ich weiß nicht, was mir die dritte noch gebracht hätte.“

Was folgte, war eine Reihe von Saisons, in denen sie an der Spitze von HYROX mitmischte – und dort blieb. Nachdem sie 2023 ihr Debüt bei den Elite 15 Major gegeben hatte und zuletzt bei den HYROX-Weltmeisterschaften 2025 in Chicago mit einer sensationellen Zeit von 1:03:58 den 12. Platz belegte, ist klar, dass die Entscheidung, zu HYROX zu wechseln, logisch fundiert war. „Es war so schön, das Gefühl zu haben, als Außenseiterin in einer Sportart anzukommen“, fährt sie fort. „Es war so eine Erleichterung – neue Leute, neue Communities … Ich habe mich einfach sofort darin verliebt.“ In diesem Jahr wird Steensgaard erneut ihre Spuren in diesem Sport hinterlassen, wenn sie zusammen mit ihrer Teamkollegin Elli Stenfors im Elite-15-Doppel antritt.

Quotation Ich war mental total erschöpft, weil ich immer diejenige war, die alle schlagen wollten Ida Mathilde Steensgaard

Die Entscheidung, in die Elite-15-Doppel-Klasse von HYROX zu wechseln , fiel nach einem quälenden – aber nicht weniger beeindruckenden – Ergebnis in Helsinki im Mai 2026, einem Rennen, bei dem Steensgaard mit einer sensationellen Zeit von 1:00:51 ins Ziel kam. Obwohl das Ergebnis einen Allzeitrekord für eine dänische Athletin bei HYROX darstellte, reichte es Steensgaard nicht, sich für das Elite-15-Einzel zu qualifizieren – doch das spornte sie nur noch mehr an.

Nachdem sie sich Ende 2025 von einer Reihe von Verletzungen und persönlichen Belastungen erholt hatte, überwand Steensgaard schließlich „die schwerste Zeit, die ich je in meinem ganzen Leben durchgemacht habe“, sagt sie. „Wenn man aus so einer dunklen Phase kommt, ist die Dankbarkeit, dass man dieses Jahr überhaupt antreten kann, fast schon wie ein Sieg an sich.“ Der nächste Schritt war also die Doppel-Kategorie – und damit neue Herausforderungen, neue Chancen und eine weitere Gelegenheit für die Dänin, sich in diesem Sport zu profilieren.

02 Warum das HYROX-Doppel zu ihren Stärken passt

Ida Mathilde Steensgaard hat das Zeug dazu, im Doppel zu glänzen © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

„Ich habe es immer geliebt, im Einzel anzutreten, aber aufgrund meines OCR-Hintergrunds war ich wirklich gut auf der Drei-Kilometer-Distanz, bei der es um 15- bis 20-minütige Anstrengungen geht“, beschreibt sie. „Ich habe tatsächlich festgestellt, dass meine Kondition und mein Athletentyp sich fast besser für das Doppel eignen.“ Für diejenigen, die beim HYROX-Doppel antreten, ähnelt das Rennen den Einzelrennen, aber jede Station kann zwischen den beiden Teamkollegen aufgeteilt werden. „Es ist viel explosiver und man versucht, ein viel höheres Tempo zu halten, als man es bei einem Einzelrennen tun würde“, erklärt sie. „Man arbeitet mit extrem hoher Intensität, es geht also mehr darum und um volle Kraft.“

Im Vorfeld von Stockholm 2026 war Steensgaards Partnerschaft mit Stenfors eine wohlüberlegte Entscheidung, und die beiden haben sich auf Anhieb gut verstanden; jeder Athlet gleicht die (relativen und zugegebenermaßen wenigen) Schwächen des anderen aus. Steensgaard, erklärt sie, bringt das Laufen ein, während Stenfors die Kraft an den Stationen beisteuert. Auf dem Papier ist das eine perfekte Aufteilung, aber das taktische Denken geht noch einen Schritt weiter.

03 Rennen unter Druck: Instinkt, Erholung und Kontrolle

Ida Mathilde Steensgaard „gibt beim Laufen alles“ © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Jahrelange OCR-Erfahrung hat Steensgaard etwas verliehen, das in keinem Trainingstagebuch auftaucht: die Fähigkeit, sich in kurzen Sprints bis an die absolute Grenze zu treiben, sich fast augenblicklich zu erholen und gleich wieder loszulegen. „Ich weiß, dass ich bis zum Äußersten gehen kann, denn ich weiß: Wenn ich nur zehn oder 15 Sekunden Zeit habe, kann sich mein Körper erholen – und ich bin sofort wieder voll dabei“, sagt sie. Diese Fähigkeit hat sie in über einem Jahrzehnt OCR verfeinert, wo ein fünfsekündiges Hängenbleiben oder ein Wandklettern als kurze Erholungspause zwischen den Sprints dienen konnte. Dieser Instinkt lässt sich fast eins zu eins auf das Doubles-Format übertragen.

Dazu kommt noch eine mentale Komponente. Steensgaard beschreibt eine Art Klarheit unter Druck, die sie auszeichnet – die Fähigkeit, mitten im Rennen einen Schritt zurückzutreten, die Lage einzuschätzen und ihren Partner mit ruhiger Präzision anzuleiten, selbst wenn ihr Körper auf Hochtouren läuft. „Ich kann mich irgendwie ein wenig distanzieren und erkennen, wann wir Gas geben müssen“, sagt sie. Es ist dieselbe Gelassenheit, die sie einst zur herausragenden Athletin im Finale eines gemischten Teams bei den Dubai Games machte – als einzige Frau im Feld leitete sie eine Gruppe männlicher Athleten durch einen hochspannenden Endspurt.

04 Der Aufstieg der HYROX-Doppel-Division

Ida Mathilde Steensgaard war eine OCR-Legende © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Was das Doppel-Feld selbst angeht, hat sich in den letzten Monaten einiges dramatisch verändert. Was einst wie eine zweitrangige Kategorie wirkte, hat sich zu einem der wettbewerbsintensivsten Formate in diesem Sport entwickelt und zieht Athleten an, die wohl auch im Einzelwettbewerb der Elite 15 mithalten könnten, sich aber aufgrund des neuen Qualifikationssystems neu ausrichten mussten.

„Das Wettbewerbsniveau ist allein in den letzten sechs Monaten wirklich gestiegen“, bestätigt Steensgaard. Das Chaos am Doppel-Start – Paare, die sich an der Burpee-Station übereinander drängen, Positionen, die bei den Ausfallschritten wild schwanken, und Ellbogen, die bei jedem der acht Läufe nach außen schießen – macht es zu einem ganz anderen Spektakel als das Einzelrennen, und Steensgaard meint, es könnte sogar unterhaltsamer sein, dabei zuzusehen. „Im Doppel-Rennen fühlst du dich nie allein“, sagt sie. „Im Einzel-Rennen kann es passieren, dass du irgendwo im Feld landest und viel alleine läufst, während du hier ständig von anderen Leuten umgeben bist.“

„Ich glaube, ich werde den Einzelwettkampf nie ganz aufgeben“, sagt Steensgaard, die in Stockholm nicht nur im Doppel, sondern auch in der Team-Staffel antreten wird. In diesem Jahr, so sagt sie, „liegen mein Fokus auf der Team-Staffel und dem Doppel, weil der mentale Druck dort anders ist.“

05 Das langfristige Ziel: die Rückkehr in die Elite 15

Ida Mathilde Steensgaard will langfristig wieder im Einzel antreten © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Unabhängig davon, ob diese Wettkämpfe das Ergebnis bringen, das Steensgaard anstrebt, sind ihre Ambitionen in der Einzelwertung nach wie vor sehr lebendig. „Ich träume definitiv davon, wieder in die Elite 15 zurückzukehren“, bestätigt sie.

„Um wieder dabei zu sein, werde ich enorme Anstrengungen aufbringen und viel mehr aus mir herausholen müssen als zuvor.“ In einer Welt, in der Weltrekorde aufgestellt werden, nur um dann wieder gebrochen zu werden , ist der Druck auf Steensgaard spürbar – und in einer Sportart, die dafür bekannt ist, dass sich die Dinge von Minute zu Minute (und von Saison zu Saison) ändern, würden weniger starke Athleten unter diesem Druck zusammenbrechen – aber Steensgaard, das ist klar, blüht inmitten dieser Unbeständigkeit erst richtig auf. „Das ist eine noch offene Rechnung“, schließt sie. „Ich habe das Gefühl, dass ich dorthin gehöre.“

Über den Autor Ed Cooper ist freiberuflicher Journalist und berichtet für RedBull.com über HYROX, das World Fitness Project und die Fitnessszene im Allgemeinen. Mit seiner Erfahrung in der Berichterstattung über Wellness, Technologie und Sport konzentriert sich Ed außerdem auf sich entwickelnde Leistungs- und Trainingstrends und liefert fachkundige Einblicke sowie ausführliche Reportagen.