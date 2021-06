von Racingskillz, der die deutschen Top Athleten des Enduro Sports trainiert, ist herauszuhören, dass die Motivation harte Arbeit ist. Fehlende Rennen und der späte Saisonauftakt ziehen die Trainingsphasen in die Länge. Ob sich das Ganze beim ersten Rennen dann positiv auswirkt, weil der Hunger auf die Jagd nach den Sekunden groß ist, oder ob es eher ein Larifari- Rennwochenende des Fahrers wird, zeigt sich spätestens in Leogang.

Psychisch wie physisch kämpfen die Fahrer mit der Pandemie. Greg Minnaar aka The GOAT (Greatest of all times), der mit seinem Alter immer noch für Überraschungspodien zu haben ist, litt unter seiner Covid19-Erkrankung und wurde weit zurückgeworfen. Hat ihm der späte Saisonstart in die Karten gespielt? Oder hat er immer noch mit fehlender Power und der Atmung zu schaffen?