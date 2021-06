Auch

legt eine starke Entwicklung hin. Ich erinnere mich noch, als wir uns in einer Pension in Kanada, Monte Sainte Anne kennengelernt haben. Wir waren beide noch Privateers – er mit seiner Mutter angereist – auf der Suche nach dem Schlüssel für unsere Wohnung. Später an dem Wochenende, sowie in meinem letzten Jahr in Losinj beim Weltcup, durfte ich immer wieder seine selbstmotivierenden Weisheiten á la „Think Big“ und „Why Not Today“ genießen. Und mal wieder hat er bewiesen, sein amerikanischer Traum ist zum Greifen nah.