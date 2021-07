Inside Lines #3: That's racing - für den Gewinner und für den Verlierer

Als fester Bestandteil des

ist er wohl auch der erste deutsche Fahrer in einem echten Pro-Team. Max Hartenstern genießt somit also eine kompetente Betreuung, ist Vollzeit-Rennfahrer und kann sich in seinem Tun und Handeln komplett auf seine Leidenschaft konzentrieren. Wie man mit Begeisterung feststellen darf, zahlt sich das aus. Durchaus kann man an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass er bereits in der Vergangenheit von schnelleren Teamkollegen profitiert hat und dieses Jahr mit

einen der absoluten Top-Fahrer an seiner Seite haben darf.