Inside Lines #4: Another one rides the dust

Endlich wieder Weltcup, endlich wieder spannende Rennen. Und noch ehrlicher gesprochen: Endlich mal gleichbleibende Bedingungen über das ganze Wochenende. Die legendäre Strecke in Maribor hat in der Vergangenheit schon viele spannende Rennen zu Tage getragen und auch dieses war es mal wieder würdig die Zähne zu knirschen, sich auf die Schenkel zu hauen oder auch die Hände über den Kopf zu schlagen.

Endlich wieder Weltcup, endlich wieder spannende Rennen. Und noch ehrlicher gesprochen: Endlich mal gleichbleibende Bedingungen über das ganze Wochenende. Die legendäre Strecke in Maribor hat in der Vergangenheit schon viele spannende Rennen zu Tage getragen und auch dieses war es mal wieder würdig die Zähne zu knirschen, sich auf die Schenkel zu hauen oder auch die Hände über den Kopf zu schlagen.

Endlich wieder Weltcup, endlich wieder spannende Rennen. Und noch ehrlicher gesprochen: Endlich mal gleichbleibende Bedingungen über das ganze Wochenende. Die legendäre Strecke in Maribor hat in der Vergangenheit schon viele spannende Rennen zu Tage getragen und auch dieses war es mal wieder würdig die Zähne zu knirschen, sich auf die Schenkel zu hauen oder auch die Hände über den Kopf zu schlagen.

Die Strecke in Maribor ist schnell, hat viele Wellen und Löcher und dabei auch ganz viele Wurzeln. Also eigentlich genau das, was eine ordentliche Downhillstrecke braucht. Als Kirsche auf das Sahnehäubchen gibt es dann noch das bekannte und auch gefürchtete Steinfeld, bei dem die ein oder andere Linie auch mal improvisiert werden musste. Aber warum sind einige Fahrer schnell gestartet und im weiteren Verlauf der Strecke eher nach hinten durchgereicht worden?

Die Strecke in Maribor ist schnell, hat viele Wellen und Löcher und dabei auch ganz viele Wurzeln. Also eigentlich genau das, was eine ordentliche Downhillstrecke braucht. Als Kirsche auf das Sahnehäubchen gibt es dann noch das bekannte und auch gefürchtete Steinfeld, bei dem die ein oder andere Linie auch mal improvisiert werden musste. Aber warum sind einige Fahrer schnell gestartet und im weiteren Verlauf der Strecke eher nach hinten durchgereicht worden?

Die Strecke in Maribor ist schnell, hat viele Wellen und Löcher und dabei auch ganz viele Wurzeln. Also eigentlich genau das, was eine ordentliche Downhillstrecke braucht. Als Kirsche auf das Sahnehäubchen gibt es dann noch das bekannte und auch gefürchtete Steinfeld, bei dem die ein oder andere Linie auch mal improvisiert werden musste. Aber warum sind einige Fahrer schnell gestartet und im weiteren Verlauf der Strecke eher nach hinten durchgereicht worden?

Rennen verpasst? Die Highlights der Herren und Damen in Les Gets!

, der lange in Führung lag, erläuterte das auf den Punkt gebracht in seinem Interview. Warum aber waren auffällig viele