Inside Lines #6: Der Knoten ist geplatzt.

Inside Lines #4: Another one rides the dust

oder Amaury Pierron. Bei all diesen Fahrer*innen ist am Wochenende der Knoten geplatzt. Sie haben sich aus den Tiefen der Verletzungen, Stürze, und mentalen Belastungen zurück gekämpft.

Die Zeiten der absoluten Überfliegerläufe sind leider vorbei. Es wird härter denn je gekämpft und das nicht mehr um Sekunden, sondern um Tausendstel. Das Fahrerfeld ist so eng zusammengerückt wie nie und das macht es auch so spannend wie nie: Das Können in Verbindung mit modernster Technik hat das Level sichtbar angehoben.

Wenn es aber so knapp um die Zeit steht, der Lauf so schnell vermasselt ist, warum platzt ausgerechnet dann der Knoten bei den Fahrer*innen, die so unter Druck standen? Die Antwort ist einfach: Sie haben sich auf ihr Können verlassen.

