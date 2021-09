Inside Lines #7: Präzision im Marathon

, schon mischt sich das Favoritenfeld neu durch. Platte Reifen und Stürze begleiteten bereits das freie Training in den USA auf der letzten Strecke des diesjährigen Weltcups. Wenn nicht schon zu Beginn auf den großen Sprüngen, dann trennt sich spätestens im Steinfeld die Spreu vom Weizen!

Sieh dir hier die ganze Action des 1. Rennens der Damen in Snowshoe noch einmal an:

Sieh dir hier die ganze Action des 1. Rennens der Herren in Snowshoe noch einmal an:

Worldcups in den USA bzw. Übersee bringen immer gewisse Hürden mit sich. Zu Zeiten von Covid sind die selbstverständlich noch beschwerlicher, als sie es ohnehin schon sind. Normalerweise reisen die Profis mit großen Trucks und unzähligem Ersatzmaterial an, das nicht nur technisch hilft, sondern auch beruhigend auf die Psyche wirkt.

Wie sagt man so schön: „Haben ist besser als Brauchen“. Im Flieger wäre all das leider nur schwer im Handgepäck zu verstauen. Gemietete kleine Zelte, die persönliche Werkzeugkiste des Mechanikers sowie ein Alu-Case mit dem nötigsten Ersatzmaterial muss reichen. Bei der Top 10 des Fahrerfeldes werden im Voraus schon einige Sachen zum Weltcup-Ort geschickt, die anderen Fahrer:innen starten jedoch mit dem kleinen Setup: Snowshoe liefert dafür allerdings erschwerte Parameter: Viel Verschleiß bei wenig Ersatzteilen.

, die Liste der Namen geht weiter, die in ihrem Rennlauf einen Sturz einbauten, oder sich mit technischem Defekt der Strecke beugen mussten. Glücklicherweise sind alle auf eigenen Füßen davon gestapft, was auf der Strecke nicht unbedingt selbstverständlich ist.

Aber ja, die Strecke hat ihren Tribut gefordert. Präzision war der Schlüssel zum Erfolg, um auf dieser rauen Strecke auf Spur zu bleiben. Nur wer seine Bremspunkte, Einlenkmanöver und Bunny-Hops auf den Punkt genau platzierte, konnte die vielen technischen Teilstücke zu einem flüssigen Lauf verbinden. Der Streckenverlauf war nicht durchgehend steil, sodass es wichtig war, den Schwung aus jeder technischen Passage beizubehalten, da ansonsten bereits kleine Unterschiede in der Ausgangsgeschwindigkeit (Exit Speed), teure Zehntel oder sogar Sekunden gekostet haben.

In Snowshoe fällt es leicht, Zeit liegen zu lassen und dementsprechend umso schwerer, sie wieder gut zu machen.

wurde der letzte Sprung leider zum Verhängnis der verschenkten Sekunden. Beide schafften es nicht, bis in die Landung, vergeudeten wertvollen Schwung und büßten es mit den fehlenden Zehnteln zum Edelmetall. Ehrlich gesprochen sah das wirklich nach Vergeuden aus und ich bin mir sicher, dass am Samstag beide die Landung anvisieren werden.

– einfach nur WOW, er hat deutlich bewiesen, keine Eintagsfliege zu sein, kein One-Hit-Wonder abgeliefert zu haben, sondern einer der besten der Welt zu sein. Sein Platz 1 macht das Finale am Samstag nur noch spannender.

gesetzt. Ich gönne ihr diesen Sieg von ganzem Herzen und hoffe, dass das Selbstbewusstsein nun den nötigen Boost für das letzte Rennen dieses Jahr am Samstag erhält.

Wie war das in der letzten Kolumne nochmal mit dem Knoten der geplatzt ist?

Vali Höll hat ihren ersten Weltcup in der Women Elite Klasse gewonnen.