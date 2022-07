Inside Lines #12: A wie Abhang, oder eben auch Andorra

Steueroase? Ja richtig, Andorra ist so groß wie eine Stadt, aber ein eigener Staat und dementsprechend gibt es dort sehr wenig Einkommensteuern, die an den Fiskus abgedrückt werden müssen. Kleiner Nerd-Talk am Rande: Einige Weltcupfahrer*innen haben dort auch ihren Wohnsitz gemeldet.

Für Vorbereitungen, Tests und eine Regeneration der blauen Flecken gibt es allerdings eine knapp bemessene Sanduhr, denn zwischen dem Finale in der Lenzerheide und dem Finale in Andorra liegen genau 7 Tage und ca. 1.200 km. Da bleibt wenig Zeit das Pit und den Truck von A nach B zu transportieren.

