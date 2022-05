Inside Lines #9: Fort Bill braucht Fitness, Feingefühl und Köpfchen

Warum ist es so schwer, für "Fort Bill" die Favoriten vorherzusagen?Wenn ich dir diese Frage in einem Satz beantworten könnte, gäbe es diese Ausgabe der Kolumne wohl nicht.

Warum ist es so schwer, für "Fort Bill" die Favoriten vorherzusagen?Wenn ich dir diese Frage in einem Satz beantworten könnte, gäbe es diese Ausgabe der Kolumne wohl nicht.

Warum ist es so schwer, für "Fort Bill" die Favoriten vorherzusagen?Wenn ich dir diese Frage in einem Satz beantworten könnte, gäbe es diese Ausgabe der Kolumne wohl nicht.

Bestechend durch hohe Geschwindigkeiten in künstlich angelegten Steinfeldern, die für den Zuschauer weit einzusehen sind, haben sich Fahrer und Strecke nie auseinandergelebt. Aber warum genau, ist es jetzt so schwer zu sagen, welche*r Fahrer oder Fahrerinnen hierfür die richtigen Skills haben?

Bestechend durch hohe Geschwindigkeiten in künstlich angelegten Steinfeldern, die für den Zuschauer weit einzusehen sind, haben sich Fahrer und Strecke nie auseinandergelebt. Aber warum genau, ist es jetzt so schwer zu sagen, welche*r Fahrer oder Fahrerinnen hierfür die richtigen Skills haben?

Bestechend durch hohe Geschwindigkeiten in künstlich angelegten Steinfeldern, die für den Zuschauer weit einzusehen sind, haben sich Fahrer und Strecke nie auseinandergelebt. Aber warum genau, ist es jetzt so schwer zu sagen, welche*r Fahrer oder Fahrerinnen hierfür die richtigen Skills haben?

Das macht die Strecke in Fort William so hart

, der 2017 das Rennen in Fort Bill für sich entscheiden konnte, ist auf dem ersten Drittel die Holzelemente entspannt im Sitzen gefahren. Die Bodybattery muss nämlich bis ins Ziel reichen und wenn im letzten Teil Fehler aufgrund von Kraftmangel passieren, kostet das mehr Zeit, als eine entspannte Sitzposition zu Beginn der Strecke. Köpfchen ist also auch gefragt, um auf dieser Strecke zu punkten.

Wenn das Wetter in Schottland gnädig war, hat man zumindest nur mit den normalen Problemen von engen Kurven in richtig steilen Absätzen gespickt mit fiesen Wurzeln zu kämpfen. Wurde am Vortag das Abendessen nicht aufgegessen, darf man sich das Ganze noch mit der allerrutschigsten Schmierseife auf den Reifen vorstellen. Der fahrerische Wechsel von extrem hoher Geschwindigkeit mit viel Körperspannung und Kraft zu einer lockeren, hochkonzentrierten, sicheren Fahrweise ist eine absolute Herausforderungen während des Adrenalin geladenen Rennlaufs.

Wenn das Wetter in Schottland gnädig war, hat man zumindest nur mit den normalen Problemen von engen Kurven in richtig steilen Absätzen gespickt mit fiesen Wurzeln zu kämpfen. Wurde am Vortag das Abendessen nicht aufgegessen, darf man sich das Ganze noch mit der allerrutschigsten Schmierseife auf den Reifen vorstellen. Der fahrerische Wechsel von extrem hoher Geschwindigkeit mit viel Körperspannung und Kraft zu einer lockeren, hochkonzentrierten, sicheren Fahrweise ist eine absolute Herausforderungen während des Adrenalin geladenen Rennlaufs.

Wenn das Wetter in Schottland gnädig war, hat man zumindest nur mit den normalen Problemen von engen Kurven in richtig steilen Absätzen gespickt mit fiesen Wurzeln zu kämpfen. Wurde am Vortag das Abendessen nicht aufgegessen, darf man sich das Ganze noch mit der allerrutschigsten Schmierseife auf den Reifen vorstellen. Der fahrerische Wechsel von extrem hoher Geschwindigkeit mit viel Körperspannung und Kraft zu einer lockeren, hochkonzentrierten, sicheren Fahrweise ist eine absolute Herausforderungen während des Adrenalin geladenen Rennlaufs.

Das Fahrwerk in Fort William könnte wahrscheinlich ein Thema für eine Doktorarbeit mit folgendem Titel sein: „Der Balanceakt einer perfekten Dämpfung, wenn sie zwischen Filtern der harten Schläge und Drops sowie dem Vortrieb in Kompressionen und flachen Sektionen entscheiden muss.“

Das Fahrwerk in Fort William könnte wahrscheinlich ein Thema für eine Doktorarbeit mit folgendem Titel sein: „Der Balanceakt einer perfekten Dämpfung, wenn sie zwischen Filtern der harten Schläge und Drops sowie dem Vortrieb in Kompressionen und flachen Sektionen entscheiden muss.“

Das Fahrwerk in Fort William könnte wahrscheinlich ein Thema für eine Doktorarbeit mit folgendem Titel sein: „Der Balanceakt einer perfekten Dämpfung, wenn sie zwischen Filtern der harten Schläge und Drops sowie dem Vortrieb in Kompressionen und flachen Sektionen entscheiden muss.“

Fassen wir die Anforderungen an die Fahrwerkseinstellungen also zusammen: Auf der einen Seite, darf es nicht zu hart abgestimmt sein, sodass die Kraft bis zum Ziel reicht, auf der anderen Seite darf es nicht zu weich sein, um möglichst schnell aus Kurven heraus zu kommen und keine Zeit auf flachen Sektionen und Sprüngen zu verlieren. Das ist nicht einfach…

Fassen wir die Anforderungen an die Fahrwerkseinstellungen also zusammen: Auf der einen Seite, darf es nicht zu hart abgestimmt sein, sodass die Kraft bis zum Ziel reicht, auf der anderen Seite darf es nicht zu weich sein, um möglichst schnell aus Kurven heraus zu kommen und keine Zeit auf flachen Sektionen und Sprüngen zu verlieren. Das ist nicht einfach…

Fassen wir die Anforderungen an die Fahrwerkseinstellungen also zusammen: Auf der einen Seite, darf es nicht zu hart abgestimmt sein, sodass die Kraft bis zum Ziel reicht, auf der anderen Seite darf es nicht zu weich sein, um möglichst schnell aus Kurven heraus zu kommen und keine Zeit auf flachen Sektionen und Sprüngen zu verlieren. Das ist nicht einfach…

Es kam in der Vergangenheit schon häufiger vor, dass man auf solchen Strecken Spezialanfertigungen gesichtet hat, um beispielsweise das Fahrwerk während des Rennens an die entsprechenden Anforderungen anzupassen.

Es kam in der Vergangenheit schon häufiger vor, dass man auf solchen Strecken Spezialanfertigungen gesichtet hat, um beispielsweise das Fahrwerk während des Rennens an die entsprechenden Anforderungen anzupassen.

Es kam in der Vergangenheit schon häufiger vor, dass man auf solchen Strecken Spezialanfertigungen gesichtet hat, um beispielsweise das Fahrwerk während des Rennens an die entsprechenden Anforderungen anzupassen.

Sieh dir die Action am Renntag in Fort William live auf RedBull.TV an!

Was müssen die Fahrer*innen also mitbringen, um auf der Kultstrecke Fort Bill zu glänzen? Reflektierte Einschätzungen der eigenen Stärken und Schwächen sind wohl essenziell, um sich für die richtige Materialwahl und Fahrwerkseinstellung zu entscheiden. Erfahrung könnte hier also eine Rolle spielen, womit die älteren Fahrer wieder vorne lägen.

Was müssen die Fahrer*innen also mitbringen, um auf der Kultstrecke Fort Bill zu glänzen? Reflektierte Einschätzungen der eigenen Stärken und Schwächen sind wohl essenziell, um sich für die richtige Materialwahl und Fahrwerkseinstellung zu entscheiden. Erfahrung könnte hier also eine Rolle spielen, womit die älteren Fahrer wieder vorne lägen.

Was müssen die Fahrer*innen also mitbringen, um auf der Kultstrecke Fort Bill zu glänzen? Reflektierte Einschätzungen der eigenen Stärken und Schwächen sind wohl essenziell, um sich für die richtige Materialwahl und Fahrwerkseinstellung zu entscheiden. Erfahrung könnte hier also eine Rolle spielen, womit die älteren Fahrer wieder vorne lägen.